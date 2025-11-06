Getty Images/iStockphoto
IA y nube marcaron el rumbo financiero latinoamericano en 2025
El 77% de las entidades ya invierte en análisis de datos e inteligencia artificial, y el 68% en sistemas nativos en la nube, impulsando la eficiencia y la competitividad en la industria.
Una modernización bancaria acelerada, el avance de la innovación tecnológica y la consolidación de nuevos modelos en pagos y servicios financieros digitales fueron algunos de los hitos que marcaron la industria financiera en 2025. De acuerdo con la empresa de software bancario Temenos, Latinoamérica se consolidó como un verdadero laboratorio de innovación en pagos e infraestructura digital.
Una encuesta global encargada por Temenos muestra que, este año, la banca mundial avanzó decididamente hacia la modernización tecnológica. De los 424 líderes financieros consultados por Hanover Research:
- 46 % prioriza la inversión en experiencias digitales,
- 35 % pone en primer lugar el desarrollo de nuevos productos, y
- 34 % se enfoca en la eficiencia operativa.
- 77 % ya invierte en análisis de datos e inteligencia artificial, y
- 68 % invierte en sistemas nativos en la nube.
Todo ello consolida un modelo bancario más ágil, seguro y preparado para el futuro.
“En 2025, la banca latinoamericana no solo aceleró su digitalización, sino que dio pasos decisivos hacia una integración regional más sólida. Vimos cómo los pagos instantáneos, las remesas y la adopción de servicios en la nube pasaron de ser tendencias a convertirse en la base de un ecosistema financiero más inclusivo, ágil y conectado”, comenta Alejandro Masseroni, regional sales leader - NextGen financial services de Temenos.
Para el vocero, “esta evolución demuestra que la necesidad de innovación y modernización es cada vez más contundente, [y exige] incorporar nuevas tecnologías y construir una banca verdaderamente preparada para el futuro. Este avance marca el inicio de una nueva etapa, en la que los bancos se transforman en verdaderos orquestadores de servicios financieros para toda la sociedad”.
Puntos de inflexión en la transformación financiera
Cuatro de los hitos que marcaron la industria en la región este 2025, según Alejandro Masseroni, fueron:
- Pagos e interoperabilidad: Durante 2025, las soluciones de remesas, pagos instantáneos y transacciones transfronterizas avanzaron significativamente, impulsando la interoperabilidad y la inclusión financiera. La adopción de plataformas nativas en la nube permitió a bancos y fintechs lanzar productos más rápido, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente.
Temenos, por ejemplo, lanzó Money Movement & Management, una plataforma unificada, impulsada por inteligencia artificial, que optimiza el movimiento y la gestión del dinero aprovechando la conectividad del ecosistema financiero regional.
- Gestión patrimonial en la era digital: El sector especializado en la gestión de altos patrimonios experimentó una profunda transformación impulsada por la digitalización y la adaptación regulatoria. Las instituciones financieras adoptaron tecnologías nativas en la nube y arquitecturas abiertas con enfoque API-first (reglas que permiten la comunicación entre aplicaciones), facilitando la integración con socios externos y nuevos servicios. Este cambio permitió ofrecer asesoramiento más especializado, fortalecer la ciberseguridad y optimizar los procesos de cumplimiento, al tiempo que mejoró la personalización en la atención al cliente.
- Banca digital de próxima generación: El ecosistema financiero regional creció con la expansión de nuevos actores digitales y la evolución de los modelos tradicionales. Los bancos que adoptaron modelos digitales híbridos ampliaron su portafolio, fortalecieron su presencia regional e integraron capacidades avanzadas de análisis, automatización y experiencia de usuario.
- Inteligencia artificial y banca del futuro: La inteligencia artificial generativa redefinió el desarrollo de productos y servicios financieros, acelerando la salida al mercado de productos y ofreciendo experiencias más personalizadas. En ese contexto, Temenos lanzó su Gen AI Copilot, que integra herramientas de IA en el core bancario para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la productividad.
La empresa también presentó Temenos Financial Crime Mitigation AI Agent (Agente de IA para la Mitigación de Crímenes Financieros) para automatizar tareas críticas y reducir errores.
“El gran aprendizaje de 2025 es que la innovación ya no es opcional, es el motor que define la competitividad del sector. Los bancos que apostaron por la inteligencia artificial, las tecnologías en la nube y los modelos colaborativos con fintech fortalecieron la confianza de sus clientes y se posicionaron para liderar la próxima ola de disrupción. En Temenos, acompañamos este camino con la convicción de que la tecnología debe servir para que las personas vivan sus mejores vidas financieras”, concluye Cristian Sánchez, vicepresidente de ventas para Latinoamérica en Temenos.