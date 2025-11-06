IA y nube marcaron el rumbo financiero latinoamericano en 2025

Una modernización bancaria acelerada, el avance de la innovación tecnológica y la consolidación de nuevos modelos en pagos y servicios financieros digitales fueron algunos de los hitos que marcaron la industria financiera en 2025. De acuerdo con la empresa de software bancario Temenos, Latinoamérica se consolidó como un verdadero laboratorio de innovación en pagos e infraestructura digital.

Una encuesta global encargada por Temenos muestra que, este año, la banca mundial avanzó decididamente hacia la modernización tecnológica. De los 424 líderes financieros consultados por Hanover Research:

46 % prioriza la inversión en experiencias digitales,

35 % pone en primer lugar el desarrollo de nuevos productos, y

34 % se enfoca en la eficiencia operativa.

77 % ya invierte en análisis de datos e inteligencia artificial, y

68 % invierte en sistemas nativos en la nube.

Todo ello consolida un modelo bancario más ágil, seguro y preparado para el futuro.

“En 2025, la banca latinoamericana no solo aceleró su digitalización, sino que dio pasos decisivos hacia una integración regional más sólida. Vimos cómo los pagos instantáneos, las remesas y la adopción de servicios en la nube pasaron de ser tendencias a convertirse en la base de un ecosistema financiero más inclusivo, ágil y conectado”, comenta Alejandro Masseroni, regional sales leader - NextGen financial services de Temenos.

Para el vocero, “esta evolución demuestra que la necesidad de innovación y modernización es cada vez más contundente, [y exige] incorporar nuevas tecnologías y construir una banca verdaderamente preparada para el futuro. Este avance marca el inicio de una nueva etapa, en la que los bancos se transforman en verdaderos orquestadores de servicios financieros para toda la sociedad”.