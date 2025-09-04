Bancos de América Latina aceleran su transformación por fintechs

La banca latinoamericana atraviesa un momento decisivo: la transformación digital ha dejado de ser una opción operativa para convertirse en una decisión estratégica. Así lo señala el nuevo informe “Modernización bancaria en América Latina: claves estratégicas para la transformación digital”, elaborado por Temenos, empresa de software bancario, y PCMI, firma especializada en inteligencia de mercado.

Basado en entrevistas con líderes del sector (tecnología, negocios, riesgo e innovación), evidencia empírica y análisis de mejores prácticas, el documento destaca la evidente necesidad de transformación entre las organizaciones de la industria financiera: el 68 % de las instituciones financieras en la región ya invierten en sistemas core basados en la nube, y el 77 % en analítica avanzada e inteligencia artificial, según datos citados por Temenos. La apuesta por estas tecnologías refleja una estrategia clara de adaptación, eficiencia operativa y anticipación a las nuevas dinámicas del mercado.

Cristian Sánchez Cristian Sánchez

“Muchas instituciones aún operan sobre infraestructuras legadas, que limitan su capacidad de competir, innovar y escalar. Frente a este escenario, la mayoría opta por enfoques por componentes o progresivos que permiten modernizar por etapas, usando lo mejor de cada categoría (best-of-breed) y priorizando funcionalidades clave como pagos o cuentas corrientes. Esto no solo ayuda a reducir riesgos y acelera beneficios tangibles, sino que también habilita un crecimiento sostenible del negocio”, comenta Cristian Sánchez, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Temenos.

El ejecutivo señala que la estructura de la banca de América Latina ha tenido que seguir el paso que han establecido los usuarios, que ahora exigen la universalización de los servicios financieros digitales. No en vano, la cantidad de personas que usan la banca digital en la región pasó de nueve millones en 2018 a 150 millones en 2024.

Por ello, más de la mitad de los bancos piensa aumentar su inversión de tecnología, ya que hasta 60 % de los sistemas de core bancario aún dependen de tecnología legada. Igualmente, modernizarse puede reducir los costos operativos de los bancos en 10x.

Al hablar del panorama actual en la región, Sánchez dijo que existen más de 3.000 fintechs activas en la región, que aprovechan el 80 % de penetración de smartphones para impulsar su oferta y que son vistas como amenaza por 64 % de líderes bancarios. Además, los neobancos ya atienden a más de 100 millones de usuarios (43 % de los brasileños tienen cuenta en neobancos).

Cristian Sánchez indicó que se espera que tecnologías emergentes como la IA generativa, el uso de blockchain y los contratos inteligentes y las finanzas abiertas impulsen la transformación bancaria más allá de la digitalización.