Pagos con QR inteligentes e IA redefinen la inclusión financiera en Argentina

El ecosistema fintech argentino está viviendo un momento histórico. La convergencia entre inteligencia artificial y pagos con QR no es solo una tendencia tecnológica, sino “una transformación que está democratizando el acceso a servicios financieros", según explica Joaquín Fagalde, CEO de Depay, empresa desarrolladora de una infraestructura que conecta billeteras digitales con los sistemas de pago de varios países de la región.

En Argentina, esta transformación es particularmente significativa. El país procesa actualmente más de 100 millones de transacciones mensuales mediante billeteras digitales, reflejando un crecimiento del 68 % interanual en pagos electrónicos a finales de 2023.

En concreto, el ecosistema argentino de pagos mediante QR ha experimentado una evolución acelerada desde la implementación de “Transferencias 3.0” por parte del Banco Central en 2020. Este sistema de pagos digitales interoperables sentó las bases para la masificación de los códigos QR en el país.

"Argentina se ha convertido en un laboratorio de innovación fintech en Latinoamérica. Con más de 330 empresas fintech operando en el país, y una población que abraza las tecnologías digitales, tenemos las condiciones perfectas para liderar la adopción de pagos inteligentes", sostiene Fagalde.

IA, el motor innovador del QR La integración de inteligencia artificial en los sistemas de pago con QR va mucho más allá de la simple automatización. Incluye prevención de fraudes en tiempo real, personalización de experiencias de pago y optimización de rutas de transacción. "Los modelos de IA que implementamos aprenden continuamente de los comportamientos de los usuarios. Esto nos permite no solo prevenir fraudes, sino también ofrecer experiencias de pago personalizadas que mejoran la satisfacción del cliente y aumentan las tasas de conversión", detalla Fagalde. Edwin Rager, cofundador y Chief Strategy Officer de la app financiera belo, coincide en que el gran diferencial está en transformar cada pago en una oportunidad de valor agregado: "La interoperabilidad que impulsó Transferencias 3.0 marcó una bisagra en el ecosistema de pagos argentino porque democratizó el acceso al QR. Ahora, la inteligencia artificial nos permite dar un paso más: transformar cada transacción en una oportunidad de personalización", comenta. Con IA, por ejemplo, es posible entender patrones de consumo en tiempo real y ofrecer beneficios contextuales, como un descuento en hospedaje justo cuando un usuario está por viajar. El impacto operativo es otro punto clave. Según Fagalde, la IA acelera los procesos de verificación KYC (conozca a su cliente) y AML (antilavado de dinero), reduciendo los tiempos de incorporación hasta en un 30 % mientras mejora la precisión de las validaciones. Rager subraya que esta eficiencia también se refleja en costos. Por ejemplo, la IA permite optimizar el enrutamiento de pagos para que cada transacción sea más rápida y eficiente. "Eso significa menos costos de procesamiento, menores comisiones y menos fricciones técnicas. Y cuando reducís costos de infraestructura, podés trasladar esos beneficios a sectores que antes quedaban fuera. Es un círculo virtuoso: la eficiencia técnica genera más inclusión financiera", indica. Uno de los principales desafíos del ecosistema de QR es la seguridad. Aquí la IA juega un rol central al analizar millones de transacciones en segundos y detectar patrones anómalos imposibles de identificar manualmente. "Desde cuentas duplicadas hasta intentos de phishing o fraudes sofisticados, los algoritmos pueden bloquear operaciones sospechosas al instante. Cuando el usuario sabe que su dinero está protegido, se anima a usar más estos medios de pago. Y en Argentina esto se convierte en un diferencial", asegura Rager.