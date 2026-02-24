La infraestructura es una prioridad para el ecosistema fintech en México

La industria fintech anticipa una nueva etapa de madurez en Latinoamérica. Tras una primera ola marcada por la disrupción y la velocidad, el foco se perfila hacia la eficiencia operativa, el crecimiento sostenible y la respuesta a un ecosistema financiero aún fragmentado. Caracterizadas por la innovación tecnológica, las fintech ahora deben determinar qué modelos pueden crecer y cuáles quedan atrapados en la complejidad operativa regional.

Uno de los principales cuellos de botella sigue en la base del sistema financiero latinoamericano. La baja digitalización de los pagos y la limitada interoperabilidad entre instituciones obligan a las fintech a destinar recursos relevantes para resolver problemas de infraestructura antes de innovar.

Roberto Gaudelli, director comercial de Prometeo, explica que, “en América Latina, el gran desafío para las fintech no es la falta de ideas, sino la fragmentación de la infraestructura financiera. Solo cerca del 30 % de las transacciones están digitalizadas y alrededor del 80 % del volumen de pagos es B2B, lo que evidencia una gran oportunidad de modernización”.

Desde esta perspectiva, la tecnología permite reducir la complejidad estructural y liberar capacidad de innovación. Gaudelli señala que el valor no está solo en conectar sistemas, sino en estandarizar la operación regional y disminuir las barreras de entrada a nuevos mercados, especialmente porque cada país tiene reglas, bancos y dinámicas propias.

Confianza digital, el segundo pilar A medida que las fintech superan los desafíos de infraestructura y comienzan a crecer, surge una segunda capa crítica: la confianza digital. El fraude evoluciona al mismo ritmo que los productos financieros, por lo que la identidad debe convertirse en un activo estratégico. Samer Atassi, vicepresidente para Latinoamérica de Jumio, plantea que el problema no es validar más, sino validar mejor: “Para una estrategia antifraude robusta es clave apalancarse en la identidad reusable. Debemos confiar en la persona que ya validamos y desconfiar de la persona que vemos por primera vez”. La visión de Atassi introduce un cambio de paradigma relevante para la región. En lugar de procesos aislados y repetitivos, propone una inteligencia de identidad continua, basada en datos y comportamiento, que permita decisiones más precisas sin frenar la experiencia del usuario. “Lo importante es no caer en la ineficiencia de validar un usuario o transacción en un momento puntual cada vez, sino implementar más inteligencia de identidad con más y mejor data, que es la única receta para mejores resultados”, añade.