Como a arquitetura Edge-to-Satellite redefine a TI do agro e da logística no Brasil

O agronegócio responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro. Só que uma parcela enorme dessa produção acontece em regiões onde o sinal de celular simplesmente não chega.

Não é figura de linguagem. A ConectarAGRO mediu: o Indicador de Conectividade Rural, elaborado em parceria com a Anatel, mostrou que a cobertura 4G ou 5G nas áreas agrícolas fechou 2025 em 33,9% — subindo de 18,7% no ano anterior. Dois terços do campo ainda ficam de fora.

Para a logística, o problema tem nome específico: "ponto cego" operacional. É o trecho de rodovia, o galpão no interior ou a lavoura de 10 mil hectares onde o rastreamento para, a telemetria falha e as decisões em tempo real viram aposta. A arquitetura Edge-to-Satellite surgiu como a resposta técnica a esse gargalo — e o mercado brasileiro já tem casos concretos em andamento.

O que é Edge-to-Satellite? Edge computing, ou computação de borda, é o processamento que acontece onde os dados nascem: no sensor, na máquina, no veículo. Nada precisa viajar até um datacenter central para ser analisado. Já os satélites LEO (Low Earth Orbit) são satélites em órbita baixa que cobrem qualquer ponto do planeta, sem antena fixa, sem fibra, sem torre. O sinal chega do espaço. A arquitetura Edge-to-Satellite combina os dois. O dispositivo processa localmente o que pode ser resolvido na borda, e o que precisa de análise centralizada vai para a nuvem via satélite. O resultado? Operação contínua, independentemente da existência de sinal celular ou fibra. Vale lembrar que essa arquitetura não substitui o 4G/5G onde ele existe: ela complementa, formando uma rede híbrida resiliente.

O buraco que a logística paga Só para ter uma ideia, a cobertura celular total atinge apenas 18% do solo brasileiro, segundo Kevin Cohen, diretor comercial da iniciativa D2D da Viasat, durante o Congresso Latinoamericano de Satélites, em outubro de 2025. O resto do território opera desconectado — e é justamente nesse espaço que vivem as operações mais críticas do agronegócio e da logística nacional. O problema não é só de mapa. É de dados. Hoje, máquinas agrícolas, caminhões e sensores de campo dependem de internet das coisas (IoT) para funcionar de forma integrada. Na prática, cada equipamento envia e recebe informações em tempo real: localização, desempenho, alertas de falha, sincronização com outros dispositivos. Quando o sinal cai, essa troca para. A máquina continua funcionando, mas às cegas. Sem coordenação, sem histórico, sem rastreamento. Para o transporte, o custo aparece rápido: frotas somem do radar por horas, alertas de desvio chegam atrasados e apólices de seguro ficam mais caras pela impossibilidade de rastreamento contínuo. No agronegócio, a lógica é a mesma — só que multiplicada pela escala. Uma colheitadeira moderna gera gigabytes de dados por hora: índice de produtividade por hectare, consumo de combustível, sincronização com o mapa de solo, alertas de manutenção preditiva. Sem conectividade, nada disso chega a lugar algum. A máquina colhe, mas o gestor não enxerga.

A infraestrutura híbrida em formação Há muita demanda para IoT via satélite no Brasil, e o mercado está respondendo. A Omdia, em relatório de julho de 2025, posiciona o satélite como componente híbrido essencial em redes IoT corporativas, não mais como solução de último recurso. A projeção aponta 29,9 milhões de conexões via satélite até 2030, com crescimento concentrado em infraestrutura crítica, agronegócio e logística. O déficit é mais amplo do que os números do campo sugerem. "Apenas 40% da infraestrutura de utilities no Brasil tem cobertura de conectividade", apontou Leonardo Finizola, diretor de produtos sênior para IoT da Qualcomm na América Latina, no mesmo congresso. Energia, saneamento, transporte: setores inteiros da infraestrutura brasileira operam com buracos de cobertura que a rede terrestre não vai fechar no curto prazo.

Máquinas que já saem da fábrica conectadas O caso mais concreto de Edge-to-Satellite no agronegócio brasileiro está acontecendo na linha de produção. A Stara, fabricante gaúcha e pioneira em Agricultura de Precisão no Brasil, anunciou parceria com a Starlink para embutir kits de conectividade satelital diretamente nas máquinas autopropelidas a partir do primeiro semestre de 2026. Será a primeira fabricante de máquinas agrícolas da América do Sul a oferecer essa integração de fábrica. Na prática, serviços já embarcados nas máquinas — telemetria, monitoramento remoto de frota, o sistema Syncro de sincronização entre equipamentos e o Conecta — vão funcionar em qualquer lavoura, independentemente de haver torre celular nas redondezas. Tem ainda o caso da Viasat. Entre novembro de 2024 e março de 2025, a empresa conduziu quatro meses de testes no corredor Blumenau-Curitiba: veículos trocando de rede celular para satelital de forma automática, sem interrupção, numa tecnologia chamada D2D — conexão direta entre dispositivo e satélite, sem terminal especializado. Foi a primeira demonstração desse tipo no setor automotivo da América do Sul. Sem ponto cego no caminho.

Regulação e competição aceleram o movimento Em janeiro de 2026, o Ministério das Comunicações anunciou que mais de 1.300 localidades rurais vão ganhar cobertura 4G ainda este ano, como parte das obrigações de radiofrequência das operadoras. Redes terrestres têm prazo de implantação. O satélite já está operando. A Anatel autorizou em fevereiro de 2026 a SpaceSail, constelação chinesa com até 324 satélites na fase inicial, a operar no Brasil, com início comercial previsto para o quarto trimestre deste ano. Mais players LEO significam mais competição, preços menores e mais opções para quem precisa de conectividade fora das áreas cobertas por fibra e 4G. Para o CIO que precisa garantir SLA (acordo de nível de serviço) em toda a cadeia, esse movimento importa diretamente.