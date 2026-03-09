Especialista alerta para crimes virtuais contra brasileiras

Com a popularização da internet e das redes sociais, a violência de gênero não se limita apenas ao espaço físico, ganhando novas dimensões: o ambiente digital se tornou mais um espaço onde práticas de misoginia, assédio e exploração se manifestam de forma alarmante.

Pesquisas nacionais mostram que uma em cada dez brasileiras com 16 anos ou mais sofreu algum tipo de violência digital nos últimos 12 meses, o que representa cerca de 9 milhões de mulheres. As agressões incluem mensagens ofensivas e ameaçadoras, invasão de contas, divulgação de mentiras e uso de montagens com inteligência artificial para humilhação e exposição sexual, de acordo com a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher (DataSenado/Nexus).

Ainda, segundo dados da SaferNet Brasil, organização não governamental que promove os direitos humanos na internet, as denúncias de violência ou discriminação contra mulheres na internet cresceram preocupantes 224,9% entre 2024 e 2025. Além disso, a Pesquisa Nacional de Violência Contra a Mulher aponta que uma em cada dez brasileiras já sofreu algum tipo de violência no meio digital - números que reforçam a urgência de ampliar a conscientização e fortalecer mecanismos de proteção.

“Nesse caso, informação é proteção. Conhecer os riscos, adotar medidas de segurança técnicas e administrativas, guardar provas e saber onde denunciar fortalece a autonomia das mulheres e reduz a impunidade”, aconselha Daniela Nogueira, Head de Compliance da Tripla, companhia nacional especializada em cibersegurança.

“Além das consequências imediatas, como exposição indevida e danos à imagem, a violência digital pode gerar traumas psicológicos profundos, isolamento social e até prejuízos profissionais. A denúncia, nesses casos, é a melhor arma para lidar com a violência digital e evitar que novas vítimas sofram com os crimes digitais. As leis existem, os canais de apoio funcionam e a denúncia pode interromper ciclos de violência antes que eles se agravem”, diz Nogueira.

Entre as mais perigosas formas de violência contra a mulher cometidas no meio digital, destacam-se:

Misoginia online : ataques verbais, discursos de ódio e assédio em plataformas digitais, como sites e redes sociais, com o objetivo de humilhar, intimidar ou causar medo. Aqui também entram os envios de conteúdos intimidatórios ou violentos, que podem ser por e-mail ou aplicativos.

: ataques verbais, discursos de ódio e assédio em plataformas digitais, como sites e redes sociais, com o objetivo de humilhar, intimidar ou causar medo. Aqui também entram os envios de conteúdos intimidatórios ou violentos, que podem ser por e-mail ou aplicativos. Divulgação de fotos íntimas sem consentimento : divulgação não autorizada de conteúdos privados, muitas vezes usados para humilhação pública. A prática pode receber o nome de “ revenge porn ”, geralmente como forma de vingança após o fim de relacionamentos, e é utilizada para uma série de chantagens.

: divulgação não autorizada de conteúdos privados, muitas vezes usados para humilhação pública. A prática pode receber o nome de “ ”, geralmente como forma de vingança após o fim de relacionamentos, e é utilizada para uma série de chantagens. Deep fakes : manipulação/criação de vídeos e imagens para difamação, exploração sexual ou coerção.

: manipulação/criação de vídeos e imagens para difamação, exploração sexual ou coerção. Stalking digital ou cybertalking : monitoramento obsessivo por meio de redes sociais, aplicativos de localização ou mensagens constantes para vigiar, controlar ou assustar.

: monitoramento obsessivo por meio de redes sociais, aplicativos de localização ou mensagens constantes para vigiar, controlar ou assustar. Roubo de identidade : criação de perfis falsos, em redes sociais ou aplicativos de relacionamento, com fotos e dados de mulheres reais, para enganar terceiros.

: criação de perfis falsos, em redes sociais ou aplicativos de relacionamento, com fotos e dados de mulheres reais, para enganar terceiros. Invasão de contas e dispositivos: acesso ilegal a redes sociais, e‑mails ou celular sem autorização.

acesso ilegal a redes sociais, e‑mails ou celular sem autorização. Extorsão e sextorsão : ameaça de exposição para exigir dinheiro, favores ou silêncio.

: ameaça de exposição para exigir dinheiro, favores ou silêncio. Criação e disseminação de conteúdos falsos ou humilhantes: montagens, mentiras ou imagens falsas usadas para difamar e atacar.

montagens, mentiras ou imagens falsas usadas para difamar e atacar. Exposição indevida: inclusão de mulheres em grupos de mensagens ou fóruns sem consentimento, muitas vezes para difamação ou assédio coletivo.