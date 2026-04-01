La eficiencia energética acelera la reducción de emisiones

Dentro del marco del Día Mundial del Clima, que se conmemora cada 26 de marzo para recordar la necesidad de acciones medibles en el corto plazo frente al aumento de la temperatura global, la mayor frecuencia de eventos extremos y la presión sobre los recursos naturales, Schneider Electric señala que la eficiencia energética puede contribuir con más del 40 % de las reducciones de emisiones necesarias hacia 2040, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), al optimizar el consumo en sectores como la industria, los edificios y las ciudades.

Uno de los espacios con mayor potencial de mejora es el entorno construido. El Informe sobre la situación mundial de los edificios y la construcción 2024/2025 de Naciones Unidas estima que los edificios generan alrededor de un tercio de las emisiones globales de CO2, lo que los convierte en un punto clave de intervención.

En este sentido, la eficiencia energética se convierte en una herramienta de aplicación inmediata ya que optimizar el consumo de energía permite reducir emisiones desde la operación diaria y mejorar el uso de los recursos disponibles. Esta capacidad de acción se ha visto acelerada por la digitalización y la automatización, de modo que hoy es posible monitorear el consumo energético en tiempo real y realizar ajustes continuos para mejorar su desempeño, sin necesidad de sustituir la infraestructura existente.

Al optimizar el uso de energía en distintos entornos través de la digitalización y soluciones de gestión energética, Schneider Electric ha contribuido a que sus clientes eviten aproximadamente 700 millones de toneladas de emisiones de CO2 a nivel global, lo que ha permitido optimizar el consumo sin comprometer la operación. La implementación de plataformas de monitoreo y control, en distintos sectores, ha facilitado la integración de energías renovables, la reducción de pérdidas y una toma de decisiones más eficiente en tiempo real.

El enfoque se complementa con soluciones integrales como las microrredes, que permiten gestionar de manera local la generación, el almacenamiento y el consumo de energía, ampliando las posibilidades de eficiencia en edificios, complejos industriales y entornos urbanos.

“La transición energética no comienza con grandes transformaciones futuras, sino con decisiones cotidianas sobre cómo usamos la energía. La eficiencia energética permite actuar desde hoy, con resultados medibles y escalables. En un país como México, donde la actividad industrial y urbana sigue creciendo, optimizar el consumo energético representa una oportunidad concreta para avanzar hacia un desarrollo más sostenible”, señaló Daniela Rivas, VP Power Products & Power Systems de Schneider Electric México.