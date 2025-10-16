17 KPIs de sustentabilidade que as empresas monitoram e o que eles medem

A sustentabilidade está intimamente ligada ao sucesso empresarial a longo prazo.

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) de sustentabilidade são métricas que fornecem evidências tangíveis de se e em que grau uma organização está alcançando os objetivos almejados. Esses KPIs ajudam as organizações a comparar seu progresso ambiental, social e de governança (ESG), garantir a conformidade com as regulamentações e definir as expectativas dos investidores.

Veja aqui alguns KPIs particularmente importantes que medem o sucesso de iniciativas de ESG e sustentabilidade.

KPIs ambientais À medida que as empresas trabalham para reduzir seus impactos ambientais negativos, KPIs de sustentabilidade específicos ajudam os líderes a avaliar se estão atingindo seus objetivos em relação às emissões de carbono, uso de água e outras métricas no "E" do ESG. 1. Emissões de gases de efeito estufa (GEE) Reduzir as emissões de vários tipos de gases de efeito estufa é um aspecto fundamental do combate ao aquecimento global. As categorias que as empresas utilizam para classificar suas emissões de GEE são emissões de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3. As emissões de Escopo 1 referem-se às emissões diretas de fontes próprias ou controladas pela empresa, por exemplo, processos industriais ou de produção e veículos da empresa. As emissões de Escopo 2 são emissões indiretas da eletricidade, vapor, aquecimento ou refrigeração adquiridos. As emissões de Escopo 3 são definidas como emissões indiretas da cadeia de valor, incluindo fornecedores e clientes. Exemplo: uma empresa de manufatura pode relatar 200,000 toneladas métricas de CO2 equivalente como parte de suas emissões de Escopo 1 por ano. 2. Intensidade de carbono A intensidade de carbono é a emissão por receita ou unidades produzidas. É medida como a razão entre as emissões de GEE e a receita em dólares ou volume de produção. Exemplo: uma empresa de logística pode relatar 0.5 toneladas métricas de CO2 equivalente por milhão de dólares de receita. 3. Consumo de energia e uso de energia renovável Os KPIs aqui são o uso total de energia e qual porcentagem do consumo total é proveniente de fontes renováveis, como eólica, solar e hidrelétrica. Exemplo: Uma empresa de tecnologia obtém 70% de sua energia de fontes renováveis. 4. Uso de água e intensidade hídrica A métrica de uso de água rastreia o total de água consumida no processo de produção e a métrica de intensidade captura melhorias de eficiência no uso de água. Exemplo: Uma empresa de bebidas reduz o uso de água em 20% por litro de produto. 5. Gestão de resíduos e reciclagem Esta métrica mede a quantidade de resíduos que normalmente iriam para aterros sanitários e que são desviados dos aterros sanitários, utilizando a porcentagem de resíduos reciclados. É um indicador dos esforços de uma empresa para minimizar o desperdício e integrar os princípios da economia circular. Exemplo: Um varejista de moda pode reciclar 40% dos resíduos têxteis por meio de seus programas de revenda. 6. Impacto da biodiversidade e uso do solo A taxa de desmatamento e o uso da terra para as operações servem como medidas do impacto na biodiversidade e do uso da terra. Eles medem o impacto da pegada ambiental nos ecossistemas causado pelo desmatamento e pela conversão da terra. Exemplo: Uma empresa de mineração pode se comprometer com o desmatamento líquido zero até 2030.

KPIs sociais A categoria social das métricas quantifica o impacto de uma empresa em seus funcionários, nas comunidades em que opera e em seus consumidores. 7. Diversidade e inclusão da força de trabalho As métricas de diversidade e inclusão monitoram a representação de gênero e raça em diferentes níveis hierárquicos da organização. Métricas comuns são a porcentagem de mulheres e a porcentagem de minorias em cargos de liderança, enquanto os índices de equidade salarial comparam qualquer disparidade salarial com base no gênero. Exemplo: uma empresa de tecnologia pode relatar 30% de mulheres em cargos executivos, acima dos 20% dos anos anteriores. 8. Saúde e segurança dos funcionários Indo além do número de acidentes de trabalho, as organizações utilizam métricas como a taxa de acidentes com afastamento (LTIR) e a taxa total de incidentes registráveis ​​(TRIR) para avaliar a segurança no local de trabalho. Acidentes com afastamento referem-se a lesões relacionadas ao trabalho que fazem com que um funcionário falte ao trabalho. LTIR é o número total de acidentes desse tipo em um determinado ano dividido pelo número total de horas trabalhadas pelos funcionários da organização naquele ano, multiplicado por 200,000. Isso equivale a 100 funcionários, cada um trabalhando 2,000 horas, portanto, a métrica dá uma ideia do número de acidentes com afastamento para 100 trabalhadores. O TRIR também é calculado por 200,000 horas de trabalho (ou por 100 trabalhadores), mas inclui o número total de acidentes de trabalho registrados, não apenas aqueles que resultam em afastamento do trabalho. Portanto, o TRIR normalmente terá um valor maior que o LTIR. Valores mais baixos e com tendência mais baixa para ambos indicam uma melhoria na segurança no local de trabalho. Exemplo: Uma empresa de construção relata um LTIR de 1.2, indicando medidas de segurança aprimoradas, em comparação ao LTIR de 1.5 do ano anterior. 9. Engajamento e rotatividade de funcionários O Employee Net Promoter Score (eNPS) é uma métrica que mede o engajamento dos funcionários e a probabilidade de recomendarem seu local de trabalho a outras pessoas. A taxa de rotatividade voluntária também é um KPI importante e um indicador de lealdade e engajamento dos funcionários, pois monitora as demissões voluntárias. Exemplo: o eNPS de uma empresa de serviços financeiros aumenta de 50 para 65, sinalizando maior engajamento dos funcionários. 10. Direitos humanos e práticas trabalhistas As empresas desejam garantir que seus fornecedores sigam boas práticas trabalhistas e, portanto, avaliá-los quanto à conformidade com os padrões de direitos humanos. A métrica é a porcentagem de fornecedores que uma organização audita quanto à conformidade com as práticas trabalhistas éticas esperadas e acordadas. Exemplo: Um varejista audita 95% de seus fornecedores de Nível 1 (ou seja, diretos) em busca de práticas trabalhistas éticas. 11. Investimento e impacto na comunidade Os KPIs de impacto monitoram a eficácia das iniciativas de responsabilidade social corporativa. Para concretizar um esforço potencialmente abstrato, é comum usar métricas de investimento, como porcentagem da receita ou dos lucros doados, ou métricas operacionais, como horas de voluntariado por funcionário. Exemplo: uma empresa de bens de consumo pode doar 1% de seus lucros anuais para programas educacionais. 12. Privacidade de dados e proteção ao consumidor A tecnologia digital tornou-se parte integrante de todas as grandes organizações, o que amplia o número e o tipo de dados pessoais capturados e as superfícies de ataque que os hackers podem explorar. Em resposta, a proteção do consumidor exige a proteção da privacidade e da segurança dos dados. A eficácia da proteção de dados de uma empresa é medida pelo número de violações de dados. A proteção contra violações, bem como a denúncia e o tratamento dessas violações, são requisitos legais em muitos países. Exemplo: um provedor de serviços de saúde pode relatar nenhuma violação grave de dados nos últimos cinco anos.