17 KPIs de sustentabilidade que as empresas monitoram e o que eles medem
Os indicadores-chave de desempenho são... bem, essenciais para garantir que uma empresa esteja atingindo seus objetivos. E, na área de ESG, há uma série de KPIs que vale a pena conhecer.
A sustentabilidade está intimamente ligada ao sucesso empresarial a longo prazo.
Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) de sustentabilidade são métricas que fornecem evidências tangíveis de se e em que grau uma organização está alcançando os objetivos almejados. Esses KPIs ajudam as organizações a comparar seu progresso ambiental, social e de governança (ESG), garantir a conformidade com as regulamentações e definir as expectativas dos investidores.
Veja aqui alguns KPIs particularmente importantes que medem o sucesso de iniciativas de ESG e sustentabilidade.
KPIs ambientais
À medida que as empresas trabalham para reduzir seus impactos ambientais negativos, KPIs de sustentabilidade específicos ajudam os líderes a avaliar se estão atingindo seus objetivos em relação às emissões de carbono, uso de água e outras métricas no "E" do ESG.
1. Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
Reduzir as emissões de vários tipos de gases de efeito estufa é um aspecto fundamental do combate ao aquecimento global.
As categorias que as empresas utilizam para classificar suas emissões de GEE são emissões de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3. As emissões de Escopo 1 referem-se às emissões diretas de fontes próprias ou controladas pela empresa, por exemplo, processos industriais ou de produção e veículos da empresa. As emissões de Escopo 2 são emissões indiretas da eletricidade, vapor, aquecimento ou refrigeração adquiridos. As emissões de Escopo 3 são definidas como emissões indiretas da cadeia de valor, incluindo fornecedores e clientes.
Exemplo: uma empresa de manufatura pode relatar 200,000 toneladas métricas de CO2 equivalente como parte de suas emissões de Escopo 1 por ano.
2. Intensidade de carbono
A intensidade de carbono é a emissão por receita ou unidades produzidas. É medida como a razão entre as emissões de GEE e a receita em dólares ou volume de produção.
Exemplo: uma empresa de logística pode relatar 0.5 toneladas métricas de CO2 equivalente por milhão de dólares de receita.
3. Consumo de energia e uso de energia renovável
Os KPIs aqui são o uso total de energia e qual porcentagem do consumo total é proveniente de fontes renováveis, como eólica, solar e hidrelétrica.
Exemplo: Uma empresa de tecnologia obtém 70% de sua energia de fontes renováveis.
4. Uso de água e intensidade hídrica
A métrica de uso de água rastreia o total de água consumida no processo de produção e a métrica de intensidade captura melhorias de eficiência no uso de água.
Exemplo: Uma empresa de bebidas reduz o uso de água em 20% por litro de produto.
5. Gestão de resíduos e reciclagem
Esta métrica mede a quantidade de resíduos que normalmente iriam para aterros sanitários e que são desviados dos aterros sanitários, utilizando a porcentagem de resíduos reciclados. É um indicador dos esforços de uma empresa para minimizar o desperdício e integrar os princípios da economia circular.
Exemplo: Um varejista de moda pode reciclar 40% dos resíduos têxteis por meio de seus programas de revenda.
6. Impacto da biodiversidade e uso do solo
A taxa de desmatamento e o uso da terra para as operações servem como medidas do impacto na biodiversidade e do uso da terra. Eles medem o impacto da pegada ambiental nos ecossistemas causado pelo desmatamento e pela conversão da terra.
Exemplo: Uma empresa de mineração pode se comprometer com o desmatamento líquido zero até 2030.
KPIs sociais
A categoria social das métricas quantifica o impacto de uma empresa em seus funcionários, nas comunidades em que opera e em seus consumidores.
7. Diversidade e inclusão da força de trabalho
As métricas de diversidade e inclusão monitoram a representação de gênero e raça em diferentes níveis hierárquicos da organização. Métricas comuns são a porcentagem de mulheres e a porcentagem de minorias em cargos de liderança, enquanto os índices de equidade salarial comparam qualquer disparidade salarial com base no gênero.
Exemplo: uma empresa de tecnologia pode relatar 30% de mulheres em cargos executivos, acima dos 20% dos anos anteriores.
8. Saúde e segurança dos funcionários
Indo além do número de acidentes de trabalho, as organizações utilizam métricas como a taxa de acidentes com afastamento (LTIR) e a taxa total de incidentes registráveis (TRIR) para avaliar a segurança no local de trabalho. Acidentes com afastamento referem-se a lesões relacionadas ao trabalho que fazem com que um funcionário falte ao trabalho. LTIR é o número total de acidentes desse tipo em um determinado ano dividido pelo número total de horas trabalhadas pelos funcionários da organização naquele ano, multiplicado por 200,000. Isso equivale a 100 funcionários, cada um trabalhando 2,000 horas, portanto, a métrica dá uma ideia do número de acidentes com afastamento para 100 trabalhadores.
O TRIR também é calculado por 200,000 horas de trabalho (ou por 100 trabalhadores), mas inclui o número total de acidentes de trabalho registrados, não apenas aqueles que resultam em afastamento do trabalho. Portanto, o TRIR normalmente terá um valor maior que o LTIR.
Valores mais baixos e com tendência mais baixa para ambos indicam uma melhoria na segurança no local de trabalho.
Exemplo: Uma empresa de construção relata um LTIR de 1.2, indicando medidas de segurança aprimoradas, em comparação ao LTIR de 1.5 do ano anterior.
9. Engajamento e rotatividade de funcionários
O Employee Net Promoter Score (eNPS) é uma métrica que mede o engajamento dos funcionários e a probabilidade de recomendarem seu local de trabalho a outras pessoas. A taxa de rotatividade voluntária também é um KPI importante e um indicador de lealdade e engajamento dos funcionários, pois monitora as demissões voluntárias.
Exemplo: o eNPS de uma empresa de serviços financeiros aumenta de 50 para 65, sinalizando maior engajamento dos funcionários.
10. Direitos humanos e práticas trabalhistas
As empresas desejam garantir que seus fornecedores sigam boas práticas trabalhistas e, portanto, avaliá-los quanto à conformidade com os padrões de direitos humanos. A métrica é a porcentagem de fornecedores que uma organização audita quanto à conformidade com as práticas trabalhistas éticas esperadas e acordadas.
Exemplo: Um varejista audita 95% de seus fornecedores de Nível 1 (ou seja, diretos) em busca de práticas trabalhistas éticas.
11. Investimento e impacto na comunidade
Os KPIs de impacto monitoram a eficácia das iniciativas de responsabilidade social corporativa. Para concretizar um esforço potencialmente abstrato, é comum usar métricas de investimento, como porcentagem da receita ou dos lucros doados, ou métricas operacionais, como horas de voluntariado por funcionário.
Exemplo: uma empresa de bens de consumo pode doar 1% de seus lucros anuais para programas educacionais.
12. Privacidade de dados e proteção ao consumidor
A tecnologia digital tornou-se parte integrante de todas as grandes organizações, o que amplia o número e o tipo de dados pessoais capturados e as superfícies de ataque que os hackers podem explorar. Em resposta, a proteção do consumidor exige a proteção da privacidade e da segurança dos dados. A eficácia da proteção de dados de uma empresa é medida pelo número de violações de dados. A proteção contra violações, bem como a denúncia e o tratamento dessas violações, são requisitos legais em muitos países.
Exemplo: um provedor de serviços de saúde pode relatar nenhuma violação grave de dados nos últimos cinco anos.
Métricas de governança
Os KPIs de governança focam na supervisão do conselho, ética e gestão de riscos.
13. Diversidade e independência do conselho
Muitas organizações estabeleceram metas em termos de composição e diversidade do conselho. Essas metas são medidas por métricas como a porcentagem de membros independentes do conselho e a porcentagem de mulheres diretoras no conselho.
Exemplo: uma empresa de manufatura pode relatar 50% de diversidade no conselho, acima dos 35% do ano anterior.
14. Remuneração de executivos vinculada a metas ESG
Uma alavanca comum de governança corporativa para alcançar o alinhamento com as metas é vincular a remuneração dos executivos ao cumprimento ou superação dessas metas. A porcentagem da remuneração e dos bônus dos executivos atrelada ao desempenho em relação às metas ESG é uma métrica usada para monitorar o alinhamento dos incentivos da liderança às metas de sustentabilidade.
Exemplo: uma empresa bancária pode vincular 20% dos bônus dos executivos às metas de redução de carbono.
15. Conformidade anticorrupção e ética
Essas medidas visam monitorar os esforços para prevenir fraudes e corrupção nas práticas comerciais. As métricas utilizadas são o número de casos de suborno contra a empresa e a porcentagem de funcionários treinados em ética e código de conduta empresarial.
Exemplo: uma empresa de defesa exige 100% de conclusão do treinamento em ética para todos os funcionários de vendas.
16. Direitos e transparência dos acionistas ESG
As empresas medem o engajamento dos investidores e a transparência da governança por meio de métricas como a porcentagem de resoluções de acionistas relacionadas a ESG adotadas e o número de casos de denúncias.
Exemplo: Uma empresa de energia relata adotar 80% das propostas de acionistas relacionadas a ESG.
17. Gestão de riscos ESG da cadeia de suprimentos
Essas métricas monitoram o desempenho dos fornecedores em relação às expectativas organizacionais e às suas obrigações de sustentabilidade e governança. A porcentagem de fornecedores que atendem aos critérios ESG é um bom indicador disso.
Exemplo: uma empresa de eletrônicos pode remover fornecedores não conformes de sua rede de fornecimento.
Embora exista um vasto número de métricas ESG, este artigo destacou métricas-chave que podem ajudar líderes empresariais e de sustentabilidade a monitorar o desempenho de suas empresas, comparar-se com seus pares do setor e identificar riscos ESG precocemente. Um conjunto bem escolhido de métricas ESG pode comunicar o progresso de forma eficaz a investidores, reguladores e clientes.
Sobre o autor: Kashyap Kompella é analista do setor, autor, educador e consultor de IA para empresas e startups líderes nos EUA, Europa e regiões da Ásia-Pacífico. Atualmente, ele é CEO da RPA2AI Research, uma empresa global de análise do setor de tecnologia.