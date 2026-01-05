La impresión en braille ayuda a cerrar la brecha de accesibilidad

La impresión en braille se ha convertido en una herramienta imprescindible para la inclusión de minorías con discapacidad. Las nuevas tecnologías permiten imprimir sobre múltiples materiales y crear relieves táctiles con mayor precisión, durabilidad y alcance, lo que ayuda a incrementar la autonomía y seguridad de quienes dependen del tacto para orientarse.

En México, el uso de estas soluciones es particularmente crítico, ya que el país está entre los primeros diez con el mayor número de personas con discapacidad visual o ceguera. Según la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, alrededor de 16 millones de personas viven con esta condición, y requieren señalización braille para poder moverse, informarse y participar plenamente en la vida pública.

De acuerdo con la empresa de impresión Roland DGA, existe una necesidad cada vez mayor de producir materiales accesibles para escuelas, hospitales, transporte, oficinas y espacios públicos, lo que impulsado la adopción de la impresión en braille para señalización accesible, que permita fabricar mensajes táctiles nítidos, consistentes y duraderos.

“Hablar de accesibilidad es hablar de autonomía. Cuando una tecnología permite crear materiales táctiles de forma local, inmediata y confiable, está contribuyendo directamente a la inclusión”, explica Francisco Calleja, gerente de Ventas de Roland DGA para México, Centroamérica y El Caribe.

El ejecutivo señala que las impresoras de gran formato y cama plana con tinta UV han sido clave en esta evolución por su capacidad para adherirse a materiales rígidos y flexibles, resistir humedad, abrasión, químicos suaves y rayos solares, así como generar relieves legibles.

La accesibilidad obligatoria exige braille bien hecho Calleja afirma que la necesidad de estas soluciones no depende solo de la demanda social, sino que forma parte del marco legal mexicano. El directivo indica que el país ha avanzado en materia de accesibilidad gracias a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de garantizar condiciones adecuadas en espacios públicos y privados, y la norma NMX-R-050-SCFI-2006, que define los requisitos para la señalización accesible. Esta última norma exige características específicas que aseguren la correcta lectura táctil, que incluyen caracteres en relieve con dimensiones precisas, el uso adecuado del sistema braille, y la instalación accesible y coherente con rutas de movilidad segura. “Estas regulaciones obligan a incorporar señaléticas con braille para espacios públicos y corporativos, lo que incluye letreros, directorios, botones de elevadores, pasamanos y señalización de emergencia. Su propósito es eliminar barreras, facilitar la orientación y mejorar la seguridad de las personas con discapacidad visual”, explica Calleja.