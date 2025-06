Cuatro lecciones en la nueva era del ciberdelito impulsado por IA

La IA generativa ha transformado radical –y rápidamente– la forma en que los actores maliciosos planifican y ejecutan sus ataques. Ahora, los actores de amenazas pueden hacer más con menos recursos y menos tiempo.

Para mantener sus organizaciones seguras, los equipos de seguridad deben estar al tanto de cómo los atacantes utilizan IAGen y cómo mitigar dichas amenazas. Una forma de lograrlo es aprender del pasado. Un panel en la Conferencia RSAC 2025 compartió cuatro lecciones clave aprendidas desde la explosión del uso de IAGen, tras el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022:

"Actualmente, no vemos que los actores de amenazas utilicen la IA para algo que no podrían hacer con mayor lentitud por sí solos", afirmó Sherrod DeGrippo, directora de estrategia de inteligencia de amenazas en Microsoft. En la mayoría de los casos, añadió, los atacantes utilizan IAGen por las mismas razones que la mayoría de los profesionales –por ejemplo, para realizar investigaciones, mejorar las comunicaciones y traducir contenido–, solo que con malas intenciones.

3. Todavía tenemos un largo camino por recorrer

Cynthia Kaiser, subdirectora adjunta de la División Cibernética del FBI, afirmó que los esfuerzos actuales del gobierno para contrarrestar las campañas adversarias se basan principalmente en la criticidad o el alcance del objetivo, no en métodos de ataque novedosos, como la IA. Queda por ver si esto cambiará con el tiempo; es decir, si el uso malicioso de la IA, por sí solo, daría lugar a una investigación.

Maruyama también señaló que la fuga de datos ha sido una preocupación desde el inicio de IAGen; las empresas no quieren compartir su información confidencial con modelos de lenguaje a gran escala (LLM) públicos. La solución inmediata, afirmó, es que las organizaciones creen modelos privados internos para saber qué datos les suministran. "Todo eso está genial", dijo, "excepto que has creado una joya de la corona para tu adversario".

Por ejemplo, un atacante podría solicitar al LLM la API de la nómina de la empresa o usarla para exfiltrar propiedad intelectual. "A menos que se cuente con las medidas de seguridad adecuadas para esa IA, esa información se filtrará sin más", añadió.

Otro punto central que surgió es la necesidad de leyes específicas para la IA. No existen leyes federales integrales de gobernanza de la IA. Esto no significa que la IA no esté regulada, afirmó Brown, sino que ha resultado en leyes fragmentadas y superpuestas a nivel federal, estatal y sectorial.

Por ejemplo, Brown señaló que el año pasado se propusieron más de 700 leyes estatales específicas para la IA, y 40 estados tienen leyes pendientes, con California y Colorado a la cabeza. Además, 34 estados tienen leyes que penalizan los deepfakes, y cuatro estados las incorporaron el mes pasado. La Ley Take It Down, que penaliza el uso no consentido de deepfakes sexualmente explícitos, fue aprobada por el Senado de Estados Unidos en febrero y por la Cámara de Representantes el 28 de abril. Brown afirmó que se considera la primera ley importante que aborda los daños de la IA.