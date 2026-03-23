Brasília sediará fórum sobre educação conectada, IA e mulheres na tecnologia

Brasília será palco, no próximo dia 31 de março, do Education & Women in Tech Forum, encontro nacional que reunirá representantes do governo federal, reguladores, universidades, empresas de tecnologia e estudantes para discutir os rumos da educação conectada no Brasil.

Promovido pela Huawei Brasil, o evento acontece em um momento estratégico para o país, em que o debate sobre políticas públicas educacionais, qualificação de mão de obra e transformação digital ganha centralidade diante do déficit de profissionais em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Participam da programação autoridades como Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), lideranças do setor como Octavio Penna Pieranti, conselheiro da Anatel, Hermano Albuquerque, presidente da Telebrás, Marcos Ferrari, presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Affonso Nina, presidente-executivo da Brasscom.

O encontro também reunirá representantes do Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), além da Secretaria de Educação do Distrito Federal e executivos da Huawei Brasil.

A programação abordará os desafios que sucedem a expansão da conectividade nas escolas públicas, com foco na formação de professores, no uso de inteligência artificial e computação em nuvem, e na preparação de estudantes para uma economia cada vez mais digital.

Entre os destaques está o painel "Conectividade, Educação e Inclusão Social e Digital", que reunirá representantes do setor público e privado para discutir os próximos passos das políticas de conectividade nas escolas diante do avanço da IA, do 5G Advanced (5.5G) e das novas tecnologias.

Também estarão em debate o déficit de profissionais em tecnologia no Brasil e seus impactos no desenvolvimento econômico e social, além do papel da articulação entre governo, universidades e setor privado na construção de um ecossistema nacional de inteligência artificial.

Para Evandro Zampieri, diretor sênior de Assuntos Públicos e Ambiente de Negócios da Huawei Brasil, o avanço da conectividade nas escolas marca uma nova fase para o país: “O Brasil avançou de forma importante na expansão da conectividade nas escolas. O desafio agora é garantir que professores estejam preparados para usar inteligência artificial e que os alunos desenvolvam competências digitais que façam diferença no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, é fundamental ampliar a participação feminina no centro das decisões na construção do futuro tecnológico do Brasil e usar a inclusão digital como ferramenta para reduzir desigualdades”, afirma.

No quesito da participação feminina na indústria TI, a agenda inclui a entrega do Huawei Award for Brazilian Women Leadership, que reconhece mulheres em posições estratégicas em instituições públicas e privadas.

O evento também premiará os vencedores da final nacional da Huawei ICT Competition, que aconteceu em fevereiro de 2026, em Brasília. Durante a competição estudantil de tecnologia que reúne equipes de instituições públicas e privadas de todo o país, os estudantes foram avaliados em áreas como redes, computação em nuvem, inovação e inteligência artificial, e os finalistas representarão o Brasil na etapa global.