Empresas de tecnologia ofertam quase 200 vagas focadas em IA

O avanço acelerado da inteligência artificial (IA) tem impulsionado a abertura de vagas especializadas neste setor em empresas do Brasil. De acordo com dados da Pesquisa de Inovação Semestral (Pintec Semestral), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o uso de IA faz parte da rotina de quase metade (41,9%) das empresas com 100 ou mais pessoas, um crescimento de 25% desde 2022. A área de tecnologia segue o ritmo de crescimento.

Pensando nisso, o Senac RJ lançou, durante o Web Summit Rio, 950 vagas gratuitas para o curso Como integrar IA no Excel. O curso adota a metodologia 100% prática, contextualizada e digital, além de mostrar ao aluno como combinar ferramentas gratuitas de IA generativa com o Excel, sem necessidade de assinaturas pagas, transformando comandos de texto (prompts) em fórmulas, análises e relatórios prontos.

As aulas serão realizadas no modo online e ao vivo, a partir do dia 17 de junho, com turmas às segundas, quartas e sextas-feiras. A carga horária do curso é de 8 horas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link.

Após concluírem sua formação, os profissionais precisam encontrar oportunidades de emprego. Portanto, aqui está uma lista de empresas com vagas disponíveis relacionadas à inteligência artificial.

Agendor

Empresa brasileira de tecnologia para vendas B2B está com uma vaga aberta para engenheiro de software de IA. O candidato fará parte do projeto para arquitetar e implementar a Ava, agente de IA de ponta projetada para transformar a maneira como as equipes de vendas operam. A pessoa vai trabalhar em colaboração constante com as lideranças (CRO, CTO), equipes de engenharia, produto e negócios. É necessário ter experiência na função, com pelo menos seis anos em desenvolvimento de software e dois anos em criação de automações com n8n. A oportunidade é em regime CLT, modelo remoto. As candidaturas devem ser feitas pelo site.

Galapos

Empresa especialista em consultoria estratégica para empresas, está com uma vaga disponível para desenvolvedor de agentes de IA, como foco em consultoria. Entre as principais responsabilidades estão a de desenvolver agentes, automações e fluxos com IA para apoiar a produção de propostas, apresentações, análises e rotinas operacionais da consultoria; além de construir ferramentas internas e soluções no-code/low-code que permitam ao time utilizar, adaptar e finalizar entregas sem depender continuamente do desenvolvedor. A empresa busca por um profissional com conhecimento em n8n, Python e integração com modelos como GPT, Claude e afins. A descrição completa e a inscrição para a vaga podem ser feitas pelo site da empresa.

Netrin

Empresa especializada em soluções de Third Party Risk Management (TPRM), está com sete vagas abertas para atuação em modelo híbrido na cidade de Curitiba (PR). As oportunidades incluem cargos como Analista Administrativo Financeiro Pleno, Especialista Growth, Product Owner, Coordenador(a) de Customer Success Sênior e BDR (Business Development Representative), além de posições em tecnologia, como Desenvolvedor Backend .Net e Desenvolvedor Frontend React. Mais informações sobre as vagas estão disponíveis nesse link .

Naia

A primeira plataforma brasileira de Generative Engine Optimization (GEO), abriu oito oportunidades para reforçar seu time, com vagas voltadas a profissionais Full Stack sênior, Devs com experiência em alta escala e uso de inteligência artificial para desenvolvimento, além de posições em Sales.

Roboteasy

Empresa especializada em hiperautomação e projetos de IA, está com dez vagas abertas, incluindo Engenheiro(a) DevOps, Desenvolvedor(a) Backend Sênior, Desenvolvedor(a) Backend Pleno, Desenvolvedor(a) Frontend Sênior, Desenvolvedor(a) Frontend Júnior, Desenvolvedor(a) de RPA Sênior, Desenvolvedor(a) de RPA Pleno, Desenvolvedor(a) de RPA Júnior, Desenvolvedor Full Stack Pleno ou Sênior, e Executivo(a) de Contas Pleno. Todas as vagas são na modalidade híbrida; com exceção da vaga de Desenvolvedor Full Stack Pleno ou Sênior, que é preferencialmente presencial.

Zucchetti

A multinacional italiana de tecnologia está com 21 vagas abertas, em modelos presencial, híbrido e remoto, para atuar em diferentes unidades e cidades no Brasil. As oportunidades incluem posições como Supervisor(a) de Suporte Júnior, Assistente de Tesouraria, Operador de Atendimento ao Cliente Junior, Supervisor(a) de Desenvolvimento de Sistemas, Analista Sênior de Remuneração e Benefícios, Analista de Marketing de Produto Pleno e Supervisor(a) de Desenvolvimento de Sistemas. Há ainda vagas para a Elofy, plataforma de gestão de desempenho do grupo Zucchetti, como Consultor Sênior de Implantação HRTech, Analista de Suporte Pleno e Analista de QA e Testes Pleno. Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCD). Os detalhes estão disponíveis no site da empresa.

Certifica

As empresas do grupo Certifica&Co também estão com vagas abertas, somando 24 oportunidades. Com soluções em certificação digital, assinatura eletrônica, biometria, carimbo do tempo e autenticação de documentos, a Certifica&Co é responsável por cerca de 30% do mercado nacional de certificação digital, emitindo cerca de 350 mil certificados por mês.

Na CertFácil, duas oportunidades estão abertas para Agente de Registro e Consultor Comercial em formato presencial nas cidades de São José do Rio Preto (SP) e Praia Grande (SP). Mais informações estão disponíveis no site.

Na CCN, são duas vagas de Assistente de Facilities e Agente de Registro, em modelos presenciais, nas cidades de Fortaleza e Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Para interessados, a inscrição é feita pelo link.

Na Bry, são duas oportunidades abertas para Analista de SRE nível Pleno, em formato híbrido para Florianópolis, e Analista de Redes (Datacenter) em nível Pleno ou Sênior, em modelo presencial para a cidade de Curitiba. As inscrições podem ser feitas nesse link.

A Certifica, por sua vez, possui 18 vagas abertas nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Formiga (MG) e Rio de Janeiro, em formato presencial e remoto. Os interessados podem realizar a candidatura pelo link.

Betha Sistemas

Especialista no desenvolvimento de soluções de tecnologia para a gestão pública, a Betha Sistemas está com 36 vagas de emprego abertas. São oportunidades para cargos como Analista de Pré-Vendas Pleno, Analista de Produto Pleno, Analista de Sistema Sênior, Analista de Suporte Residente Jr, Desenvolvedor Jr (Vertical Pessoal), Advogado Comercial Pleno e Sênior, Analista Administrativo de Serviços Jr, Analista de Qualidade Sênior, Analista de Suporte e Implantação Jr e Pleno, Arquiteto de Sistemas Jr e Sênior, Coordenador de Produto e Desenvolvimento, Desenvolvedor Sênior, Especialista de Processos de Produto I e Gerente de Marketing. O modelo de trabalho varia de acordo com o cargo, com vagas nos formatos presencial, híbrido ou remoto. Mais informações no site.

Mirante Tecnologia

Especialista em fortalecer negócios por meio da transformação digital, modernização de sistemas e cocriação, está com 83 vagas abertas. Pelo menos 7 delas são posições ligadas diretamente à inteligência artificial, como Arquiteto/Especialista em IA, Engenheiro de IA e Especialista de Automação, Dados e IA. A empresa também busca profissionais para cargos como Desenvolvedor Fullstack Java, Desenvolvedor Python, Desenvolvedor .NET, Desenvolvedor Mobile, Desenvolvedor Salesforce, Desenvolvedor RPA, Arquiteto .NET, Analista de Testes, Diretor Comercial, Executivo de Contas e Tech Recruiter. Das oportunidades abertas, 42 são para modalidade remota, 33 híbridas e 8 presenciais. Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas no site oficial da empresa.