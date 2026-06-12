61% dos brasileiros não confiam totalmente nas ferramentas de IA, mas as utilizam mesmo assim

À medida que a inteligência artificial (IA) avança, o público continua dividido entre a empolgação com as possibilidades oferecidas pela tecnologia e a preocupação com seus riscos. É o que revela o Monitor de IA da Ipsos 2026, divulgado neste mês.

Realizado em 32 países, o estudo analisou as atitudes, expectativas e receios dos consumidores em relação ao tema. Os resultados revelam um paradoxo comportamental: a maioria das pessoas admite usar ferramentas de IA mesmo sem confiar plenamente nelas.

No Brasil, a tendência se confirma: 61% dos entrevistados não têm plena confiança na tecnologia, embora ela faça parte do seu cotidiano. Por outro lado, 56% acreditam que a IA traz mais benefícios do que desvantagens.

As principais preocupações envolvem segurança de dados e os impactos no emprego. Quase metade dos brasileiros (46%) não confia que as empresas que usam IA protegerão adequadamente suas informações. Além disso, 42% acreditam que a tecnologia poderá substituir seu trabalho nos próximos cinco anos –acima da média global de 35%.

Segundo o levantamento, os brasileiros projetam que, nos próximos 3 a 5 anos, o uso crescente da IA trará benefícios em áreas como entretenimento, produtividade pessoal, saúde e economia.

Em geral, as opiniões do público não mudam na mesma velocidade que a tecnologia. Os estudos anuais da Ipsos evidenciam pouca variação nas percepções das pessoas desde o impacto inicial do ChatGPT, em 2022.

"Hoje, o número de pessoas que dizem se sentir animadas com a IA é praticamente o mesmo das que afirmam ficar apreensivas. Em muitos casos, são as mesmas pessoas experimentando os dois sentimentos", resume o relatório.

Jovens, homens e pessoas de alta renda são mais otimistas Os jovens são os que mais utilizam ferramentas de IA no trabalho e os que mais relatam ganhos de produtividade. Pessoas com menos de 35 anos têm mais de três vezes mais chances do que aquelas entre 50 e 74 anos de afirmar que a tecnologia lhes poupou tempo no último ano. Ao mesmo tempo, esse grupo também é o mais propenso a acreditar que a IA poderá substituir seus empregos nos próximos cinco anos. Essa maior exposição à tecnologia pode ajudar a explicar por que os jovens concentram tanto os níveis mais altos de entusiasmo (56%) quanto de ansiedade (52%) em relação à IA. O estudo também mostra diferenças por gênero e renda. Em geral, os homens veem de forma mais positiva a IA do que as mulheres. Já as pessoas de renda mais alta são as menos apreensivas e as que mais utilizam essas ferramentas. Ainda assim, o receio de perder o emprego para a tecnologia atravessa todas as faixas de renda: mais de um terço dos entrevistados acredita que a IA poderá substituir seu trabalho nos próximos cinco anos. Embora menos da metade da população mundial esteja otimista de que a IA melhorará áreas como saúde, economia e mercado de trabalho, os mais jovens demonstram expectativas mais positivas. Nesse aspecto, não há diferenças significativas entre as faixas de 18 a 34 anos e de 35 a 49 anos. Além disso, 54% dos entrevistados afirmam que a IA já transformou profundamente seu dia a dia nos últimos 3 a 5 anos, e 66% acreditam que esse impacto será ainda maior nos próximos 3 a 5 anos.