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Conecta México 2026 analizará tendencias de telecomunicaciones y conectividad
El evento anual de Conecta Latam presentará los avances y cambios en las estrategias de conectividad, automatización y optimización de redes, así como centros de datos y nube, IA en las telcos, ciberseguridad y otros temas relevantes de la industria.
Los próximos 28 y 29 de abril, Conecta Latam llevará cabo su evento Conecta México 2026, una cumbre que reunirá a líderes de la industria de telecomunicaciones, servicios digitales y tecnología en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México para abordar –a través de debates, paneles y workshops– temas relevantes para el crecimiento del sector y para los modelos de negocio de operadores, ISP y proveedores de soluciones en un mercado en plena transformación.
El programa incluirá sesiones sobre estrategias de conectividad, automatización y optimización de redes, centros de datos y nube, inteligencia artificial aplicada al sector telco, monetización de servicios, nuevos modelos de negocio mayorista, así como el papel de la regulación y las políticas públicas para impulsar la inversión y la competencia. También se discutirán tendencias en transformación digital, experiencia de cliente, ciberseguridad y el impacto del crecimiento del tráfico de datos en la infraestructura de México y la región.
El foro contará con la participación de:
- Israel Madiedo, director de Innovation & Technology en IZZI, con más de 30 años de experiencia liderando proyectos en redes fijas y móviles y con destacada participación en iniciativas de transformación digital.
- Gabriel Cejudo, director de Bait en Walmart de México y Centroamérica, responsable de impulsar estrategias de conectividad y fortalecer el ecosistema digital del grupo.
- Víctor Terrones, director de Transformation Digital en TOTALPLAY, líder de iniciativas de transformación digital, conectividad y soluciones de negocio con equipos multidisciplinarios a nivel nacional.
- Boris Velandia, vicepresidente y director general del negocio Wholesale en AT&T México, con extensa experiencia en negocios mayoristas en el sector de telecomunicaciones.
- Rocío Villanueva, presidenta de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), impulsa la creación de alianzas que fortalecen la operación comercial de los OMV en el país y participa activamente en iniciativas para promover el liderazgo de las mujeres en el sector de telecomunicaciones.
- Isaías Alegría, director general en VIVARO TELECOM, enfocado en desarrollo tecnológico, calidad de servicio, satisfacción del cliente, innovación y trabajo en equipo.
- Cindy Rayo Zapata, directora para México, Centroamérica y el Caribe en ASIET, abogada especializada en comercio internacional, arbitraje e industria de telecomunicaciones, con trayectoria en la Secretaría de Economía de México y organismos multilaterales.
- Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), abogada especializada en ambiente, energía y centros de datos.
- Eduardo Basulto Jiménez, CEO en HostDime México, al frente de iniciativas estratégicas en centros de datos, soberanía de datos y conectividad.
- Armando Soltero, CEO en Bro Móvil, emprendedor del ecosistema MVNO y soluciones de salud digital en mercados emergentes.
- Julen Garritz, Chief AI & Innovation Officer en Directo Telecom, responsable del desarrollo de productos y plataformas de IA generativa para instituciones financieras y retailers.
Además de las conferencias y paneles de debate, Conecta México 2026 ofrecerá workshops técnicos, casos de éxito y espacios de networking diseñados para generar oportunidades de negocio y colaboración entre operadores, ISP, proveedores de tecnología, reguladores y analistas, tales como Omdia, The CIU, Select e IDC.
Para más información sobre el evento, visite: www.conecta-latam.com/mexico