Conecta México 2026 analizará tendencias de telecomunicaciones y conectividad

Los próximos 28 y 29 de abril, Conecta Latam llevará cabo su evento Conecta México 2026, una cumbre que reunirá a líderes de la industria de telecomunicaciones, servicios digitales y tecnología en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México para abordar –a través de debates, paneles y workshops– temas relevantes para el crecimiento del sector y para los modelos de negocio de operadores, ISP y proveedores de soluciones en un mercado en plena transformación.

El programa incluirá sesiones sobre estrategias de conectividad, automatización y optimización de redes, centros de datos y nube, inteligencia artificial aplicada al sector telco, monetización de servicios, nuevos modelos de negocio mayorista, así como el papel de la regulación y las políticas públicas para impulsar la inversión y la competencia. También se discutirán tendencias en transformación digital, experiencia de cliente, ciberseguridad y el impacto del crecimiento del tráfico de datos en la infraestructura de México y la región.

El foro contará con la participación de:

Israel Madiedo, director de Innovation & Technology en IZZI, con más de 30 años de experiencia liderando proyectos en redes fijas y móviles y con destacada participación en iniciativas de transformación digital.

Gabriel Cejudo, director de Bait en Walmart de México y Centroamérica, responsable de impulsar estrategias de conectividad y fortalecer el ecosistema digital del grupo.

Víctor Terrones, director de Transformation Digital en TOTALPLAY, líder de iniciativas de transformación digital, conectividad y soluciones de negocio con equipos multidisciplinarios a nivel nacional.

Boris Velandia, vicepresidente y director general del negocio Wholesale en AT&T México, con extensa experiencia en negocios mayoristas en el sector de telecomunicaciones.

Rocío Villanueva, presidenta de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), impulsa la creación de alianzas que fortalecen la operación comercial de los OMV en el país y participa activamente en iniciativas para promover el liderazgo de las mujeres en el sector de telecomunicaciones.

Isaías Alegría, director general en VIVARO TELECOM, enfocado en desarrollo tecnológico, calidad de servicio, satisfacción del cliente, innovación y trabajo en equipo.

Cindy Rayo Zapata, directora para México, Centroamérica y el Caribe en ASIET, abogada especializada en comercio internacional, arbitraje e industria de telecomunicaciones, con trayectoria en la Secretaría de Economía de México y organismos multilaterales.

Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), abogada especializada en ambiente, energía y centros de datos.

Eduardo Basulto Jiménez, CEO en HostDime México, al frente de iniciativas estratégicas en centros de datos, soberanía de datos y conectividad.

Armando Soltero, CEO en Bro Móvil, emprendedor del ecosistema MVNO y soluciones de salud digital en mercados emergentes.

Julen Garritz, Chief AI & Innovation Officer en Directo Telecom, responsable del desarrollo de productos y plataformas de IA generativa para instituciones financieras y retailers.

Además de las conferencias y paneles de debate, Conecta México 2026 ofrecerá workshops técnicos, casos de éxito y espacios de networking diseñados para generar oportunidades de negocio y colaboración entre operadores, ISP, proveedores de tecnología, reguladores y analistas, tales como Omdia, The CIU, Select e IDC.

Para más información sobre el evento, visite: www.conecta-latam.com/mexico