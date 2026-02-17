¿El nuevo desafío de las bases de datos? La soberanía operativa en entornos híbridos

La gestión de docenas o cientos de bases de datos en múltiples motores y entornos heterogéneos –cada uno con procesos manuales y dependencia de conocimiento especializado– es una de las múltiples presiones que hoy enfrentan los líderes de infraestructura. Además, tienen que garantizar que estén gobernadas, sean recuperables y consistentes por diseño, con los mismos recursos, cumpliendo con normativas más estrictas y garantizando su resiliencia.

“Las expectativas siguen aumentando, pero los modelos operativos utilizados para gestionar sistemas críticos no han seguido el ritmo”, afirmó Leonardo Boscaro, líder de ventas para EMEA de Nutanix Database. Según el ejecutivo, la brecha se hace evidente en la capa de bases de datos que, aunque es el núcleo de los servicios críticos, sigue gestionándose mediante procesos manuales, herramientas fragmentadas y una fuerte dependencia del conocimiento especializado. En industrias reguladas, dijo, esto se traduce en auditorías más exigentes, tiempos de recuperación prolongados y una dependencia incómoda de pocos especialistas.

"La mayoría de los patrimonios de bases de datos empresariales crecieron gracias a decisiones acertadas tomadas en diferentes momentos. Se añadió una plataforma para satisfacer un nuevo requisito, un sistema heredado no se pudo trasladar o una nueva herramienta solucionó una deficiencia operativa específica. Cada paso tenía sentido por separado", identificó Boscaro.

Sin embargo, esta acumulación de plataformas, motores y herramientas ha llevado a una gestión fragmentada, con ineficiencia y fragilidad operativa, con docenas o cientos de bases de datos en múltiples motores y entornos, cada uno con sus propios procesos de aprovisionamiento, parchado, recuperación y monitorización. Boscaro advirtió que, “cuando los procesos son manuales o inconsistentes, la superficie de riesgo se expande rápidamente”.

También señaló que la convergencia de responsabilidades ha eliminado las fronteras tradicionales entre infraestructura y gestión de datos, por lo que ahora son los mismos CIO y CTO quienes deben responder por la disponibilidad, seguridad y cumplimiento de toda la pila tecnológica, independientemente de las divisiones organizacionales históricas.

La trampa de automatizar sin estandarizar Muchas organizaciones han invertido significativamente en scripts y flujos de trabajo a medida para gestionar los ciclos de vida de las bases de datos. Según Boscaro, este enfoque tiene una limitación fundamental: "Lo que queda claro rápidamente es que la automatización por sí sola no soluciona este problema. Si bien estas iniciativas reducen el esfuerzo en áreas específicas, a menudo generan complejidad en otras, sobre todo cuando las personas cambian de rol o los entornos se escalan". El ejecutivo explicó que la automatización basada en scripts personalizados crea nuevas formas de deuda técnica, pues genera dependencia del conocimiento tribal, hace difícil mantener scripts cuando cambia el personal, acumula complejidad cuando se escalan entornos y dificulta la trazabilidad para auditorías y cumplimiento. En cambio, "el verdadero avance se produce cuando las organizaciones pasan de automatizar tareas a estandarizar el propio modelo operativo. Esto implica tratar las operaciones de bases de datos como una capacidad productiva, con plantillas aprobadas, medidas de seguridad y flujos de trabajo repetibles integrados desde el principio", articuló. Detalló que, cuando el aprovisionamiento, la aplicación de parches, la clonación y la recuperación siguen un modelo coherente, se producen transformaciones fundamentales en la operación: El cumplimiento se convierte en parte del proceso, en lugar de una validación posterior. Los controles están integrados desde el diseño, no añadidos como verificaciones manuales.

Se reducen los errores humanos porque el sistema guía las operaciones en lugar de depender de la memoria o la documentación. La inconsistencia operativa se elimina mediante flujos de trabajo predefinidos.

porque el sistema guía las operaciones en lugar de depender de la memoria o la documentación. La inconsistencia operativa se elimina mediante flujos de trabajo predefinidos. Mejora la preparación para auditorías porque las acciones son trazables y predecibles. La evidencia de cumplimiento se genera automáticamente como subproducto de la operación normal. Boscaro dijo que separar las operaciones diarias de las capacidades de recuperación es un problema fundamental. Al integrar los flujos de trabajo de recuperación en la misma plataforma que se utiliza para las operaciones diarias de la base de datos se simplifica realizar las pruebas y aumenta su frecuencia. “No se trata solo de una conmutación por error más rápida, sino de confianza, credibilidad y la capacidad de demostrar control”, enfatizó.