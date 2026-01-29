Cinco tendencias de nube que habrá que tener en cuenta

Las organizaciones están replanteando sus estrategias de nube para abordar el aumento de los costos, las preocupaciones de seguridad y la necesidad de un mayor control sobre los activos de TI.

Según un informe de Holori de noviembre de 2025, se espera que el mercado estadounidense de la nube supere el billón de dólares en 2026. Desde la creciente adopción de nubes privadas y soberanas, hasta el auge de las arquitecturas multinube y los bordes de micronube, las empresas buscan formas innovadoras de mejorar la agilidad, reducir los riesgos y optimizar los costos. Al mismo tiempo, las cargas de trabajo de IA empresarial transformarán el hiperescalamiento de la nube, mientras que los equipos de TI priorizan la seguridad y la observabilidad de extremo a extremo para proteger los entornos híbridos.

Estas tendencias señalan un año crucial para la computación en la nube, a medida que las empresas se adaptan a los nuevos desafíos y oportunidades en un panorama digital cada vez más complejo.

Nubes privadas y soberanas en auge Desde los centros de datos internos hasta la nube pública, las empresas han vuelto a la idea de controlar directamente sus propios activos de TI. La novedad es que esta privatización se está produciendo en la nube, en lugar de en el centro de datos corporativo. Dada la cantidad de brechas de seguridad en la nube pública, las organizaciones están reforzando sus medidas lanzando sus propias nubes privadas, que el departamento de TI ejecuta en una plataforma dedicada y no compartida. En el informe “Perspectivas de la Nube Privada de Broadcom” de mayo de 2025, el 53 % de los responsables de TI de alto nivel mencionaron la creación de nuevas cargas de trabajo en entornos de nube privada como una prioridad principal para los próximos tres años. Las organizaciones también están optando por nubes soberanas, que combinan el control del departamento de TI sobre su nube con directrices regulatorias, de privacidad, seguridad y legales integradas que se ajustan a las del sector o la región en la que opera la empresa. Las nubes soberanas eliminan las complicaciones regulatorias y de cumplimiento normativo del departamento de TI y son especialmente bienvenidas en sectores como el financiero, el educativo, el sanitario y el farmacéutico.

La adopción de la multinube aumentará conforme aumentan los costos de los proveedores de la nube A medida que las empresas continúan su transición hacia sistemas basados ​​en la nube, el sector revisará la cadena de suministro de TI en la nube. Las empresas se plantean dos preguntas: ¿El departamento de TI corporativo depende demasiado de uno o dos proveedores de la nube?

¿Qué sucede si uno de estos proveedores sufre una interrupción del servicio, se vuelve financieramente inestable o aumenta los precios? El informe "Estado de la Nube 2025" de Flexera reveló que el 70 % de los encuestados adopta estrategias de nube híbrida, utilizando al menos una nube pública y una privada. El deseo del departamento de TI de diversificar sus plataformas de alojamiento en la nube impulsará la adopción de una arquitectura de TI multinube. El interés de los equipos de TI en una plataforma de alojamiento en la nube diversificada les permite obtener varias ventajas, entre ellas: Reducción de riesgos.

No depende de un proveedor.

Menores costos. Se espera que los proveedores de nube suban los precios en 2026. Algunos de los factores clave del aumento de costos incluyen el aumento de los costos energéticos, impulsado por la puesta en marcha de nuevos centros de datos para ejecutar IA, y el aumento de los costos de hardware. Además, los proveedores de nube están recibiendo una gran cantidad de solicitudes de nuevos servicios que podrían no tener internamente. Su necesidad de atender estas nuevas demandas de los clientes podría generar sobrecostos presupuestarios para los proveedores de nube.

Los equipos de TI se centran en la seguridad integral en la nube En el entorno de nube híbrida, es fundamental contar con una seguridad hermética en todas las nubes y en los centros de datos locales. Políticas de seguridad integrales y uniformes Los departamentos de TI se centrarán en actualizar las políticas de seguridad y en colaborar con los auditores para garantizar su aplicación uniforme en todas las nubes, ubicaciones perimetrales y centros de datos. Para el departamento de TI, esto requiere que el personal se capacite en el uso de herramientas de seguridad basadas en la nube para que pueda encargarse de la gestión de la seguridad en la nube, tarea que no ha realizado hasta ahora. En el ámbito de la transferencia de datos multinube, cada vez más empresas adoptarán la gestión de identidades y derechos en la nube para gestionar y supervisar las identidades de los usuarios y las actividades de acceso a medida que estos se mueven entre nubes. Las empresas también utilizarán el cifrado de nube a nube para los datos que se mueven entre nubes.

Herramientas de observabilidad Las empresas también reconocerán la necesidad de una mayor granularidad para observar y actuar sobre las actividades de TI multinube y locales. Las herramientas actuales de monitorización de red no pueden proporcionar esta granularidad, pero las herramientas de observabilidad sí. Gracias a la observabilidad, el departamento de TI puede analizar en profundidad los flujos de trabajo de transacciones, los registros del sistema, las actividades de los contenedores, las credenciales de usuario y las infracciones y anomalías de ubicación.

La micronube en el borde se alza como una opción rentable Una micronube de borde fusiona las implementaciones de borde con la computación en la nube. En esencia, los sitios de borde tienen sus propias mininubes que contienen hardware preconfigurado y software en contenedores, listo para usar y fácil de implementar. Dado que la micronube realizará la mayor parte del procesamiento de borde de forma rentable, el departamento de TI y los usuarios finales recurrirán a él para evitar el envío de cargas útiles de datos a través de plataformas de nube más grandes. Las micronubes de borde y las pilas de software se ejecutan principalmente con herramientas de código abierto, lo que reduce los costos.