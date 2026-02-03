Mercado de centros de datos en México crecerá 1.516 megavatios más para el 2030

La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) cerró el 2025 con cifras históricas y proyecciones ambiciosas. Con más de 127 empresas asociadas, la organización documenta un crecimiento acelerado que responde a la presión por una mayor demanda de infraestructura digital.

"El 2025 ha sido un año histórico para la industria tecnológica en México. Se habla mucho de que sigue creciendo el tema de los data centers [por la] inteligencia artificial, y se ha visto mucho movimiento. El 2026 va a ser decisivo", contextualizó Amet Novillo, presidente de la MEXDC y director general de Equinix México.

La asociación proyecta un crecimiento de 1.516 megavatios adicionales para el 2030, con inversiones directas superiores a 18 mil millones de dólares y la generación de más de 96 mil empleos directos e indirectos, de acuerdo con un estudio realizado a pedido de la MEXDC.

Novillo informó que, actualmente, el mercado cuenta con 236 megavatios en operación –hasta antes de los recientes anuncios de Equinix y OData–, y más 200 megavatios en construcción, entre los que se cuentan los 73 centros de datos comisionados para 2026 por parte de los socios de la MEXDC. Explicó que los 1.516 megavatios proyectados para 2030 incluyen nuevos desarrollos y comisionamientos de centros de datos en fases.

IA, borde e hiperescaladores configuran el nuevo mapa de los centros de datos El sector muestra una clara tendencia hacia la diversificación del ecosistema, señaló Novillo. Ya no se trata solo de grandes campus concentrados en una región. Por un lado, los hiperescaladores continúan expandiéndose en el país, más allá de los polos tradicionales. Además de Querétaro, ciudades como Monterrey, en el norte del país, comienzan a consolidarse como destinos estratégicos para nuevas inversiones. Añadió que entre las inauguraciones de 2025 hubo dos datacenters de OData y uno de Equinix. Por otro lado, el auge de la IA, la IoT y el cómputo perimetral está impulsando el crecimiento de los centros de datos de borde, responde a la necesidad de reducir la latencia y acercar las aplicaciones al usuario final. “Estamos viendo el auge de los edge data centers, el hecho de llevar el cómputo al borde”, declaró Novillo, señalando que empresas como MediaCable, MTP, EdgeNet y KIO están apostando por esta arquitectura distribuida. Esta combinación de borde, centros de datos regionales y grandes infraestructuras de nube configura un modelo distribuido, donde la conectividad y la interoperabilidad serán tan relevantes como la capacidad de cómputo.

Cinco tendencias críticas para los centros de datos Amet Novillo compartió cinco tendencias fundamentales identificadas en el estudio de la MEXDC, y que se espera definan el panorama de los centros de datos este año: La inteligencia artificial generativa como motor de transformación: "Vamos a ver una tendencia muy grande de que muchas empresas van a hacer sus desarrollos para utilizar infraestructura de alto procesamiento. La IA viene a ayudar a las empresas a crecer, a ser más eficientes, a conectarse, a evitar cuellos de botella. Viene a mejorar el proceso", anticipó el presidente de la MEXDC. Sin embargo, aclaró que los 1.516 megavatios proyectados no consideran específicamente la infraestructura dedicada exclusivamente a IA, de modo que la demanda real podría ser aún mayor. La ciberseguridad como requisito indispensable: La convergencia entre IA y ciberseguridad se perfila como crítica. "Evidentemente, con esto de la IA también es súper indispensable [la ciberseguridad]. Entonces, sí se va a seguir hablando del tema de data centers y la ciberseguridad [por] igual. Vamos a convivir", señaló Novillo. Habrá convivencia entre multinube e infraestructura híbrida: El ecosistema de almacenamiento y procesamiento está evolucionando hacia modelos más complejos. Algunos clientes mantendrán su información en sitios privados, mientras que otros seguirán migrando cargas a esquemas públicos en nubes de Azure, AWS, Oracle o Google. Esta coexistencia exige infraestructura capaz de soportar ambos modelos simultáneamente. "Vamos a tener esa convivencia de conectividad para la multinube híbrida y ya, si le aumentamos el tema de conectividad hacia la inteligencia artificial, pues sí va a haber un tema de conectividad multinube o multiinfraestructural", describió Novillo. Crecerá la automatización de procesos inteligentes: La automatización impulsada por IA está transformando sectores verticales completos. Por ejemplo, Novillo comentó: "Estamos viendo los hospitales que están utilizando la inteligencia artificial para ver los análisis de imágenes, para notar algo. Necesitan al doctor para validar cosas, pero sí están utilizando ya herramientas que ayuden”. En el sector manufacturero, se implementan sistemas que predicen faltantes de materiales y automatizan pedidos a proveedores, mientras que en retail la atención al cliente evoluciona hacia voces automatizadas con capacidad de comprensión y respuesta. Esta transformación digital acelerada en México impulsa la demanda de infraestructura de procesamiento, dijo el director general de Equinix México. Computación de borde e IoT como arquitectura distribuida: La tendencia hacia la computación de borde responde a la necesidad de reducir la latencia y acercar el procesamiento al usuario final. "Los aplicativos van a residir más cerca del usuario. Entonces, va a haber una tendencia para el 2026 y por eso muchas empresas están apostando en eso", destacó Novillo.

Energía, el desafío estructural que definirá el crecimiento Si existe un desafío transversal hacia 2026, es el energético, enfatizó Amet Novillo, con la infraestructura eléctrica como el principal factor limitante del sector, un fenómeno que, reconoce la MEXDC, no es exclusivo de México. “El tema energético es relevante, importante y hay que atenderlo”, advirtió el ejecutivo. La solución pasa por una coordinación estrecha entre iniciativa privada y gobierno, así como por nuevas alternativas de generación. Por ello, la asociación mantiene una coordinación constante con la Secretaría de Energía de México (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Novillo detalló que las recientes modificaciones regulatorias permiten nuevamente esquemas de generación en sitio y autoabasto, abriendo la puerta a que los propios centros de datos produzcan la energía que consumen, preferentemente de fuentes limpias. “Generar nuestra propia energía ya es un hecho, ya es posible”, afirmó, detallando que el gas se perfila como una de las opciones más viables en el corto plazo, mientras que otras regiones del mundo exploran alternativas como microrreactores nucleares. El presidente de la asociación resaltó que cada operador está definiendo su propia estrategia de diseño energético, combinando conexión a la red, generación independiente y acuerdos de suministro. Ejemplos de inversión en infraestructura energética: CloudXQ está construyendo una subestación de 400 megavatios para abastecer la energía de sus centros de datos y de la región;

Ascenty trabaja con CFE para robustecer la infraestructura de llegada a sus centros de datos;

Layer9 busca autonomía energética completa;

Equinix implementa una estrategia combinada entre conexión al grid de CFE y fuentes independientes de energía.

Desmitificar el tema del agua Otro tema clave es la sostenibilidad. Frente a inquietudes sobre el consumo de agua, la MEXDC ha buscado comunicar con datos concretos. “El data center como tal no consume el agua, más bien la reutiliza”, abordó Novillo, y reportó que cerca del 95 % de los centros de datos en México ya utilizan sistemas de enfriamiento por aire. Comparados con otras industrias, insistió, los centros de datos tienen un impacto hídrico significativamente menor, y la innovación tecnológica está permitiendo reducir aún más ese consumo.

El talento es un cuello de botella silencioso Además de la infraestructura física, el talento humano será determinante. Amet Novillo relató que la Comisión de Talento de la MEXDC ya ha firmado convenios con ocho universidades en la región del Bajío, y está ampliando programas como las Master Class MEXDC, donde estudiantes visitan centros de datos y conocen de primera mano su operación y arquitectura. “Tenemos el capital humano, pero hay que desarrollarlo”, reconoció Novillo. La formación de perfiles especializados en operación, energía, conectividad y seguridad será clave para sostener el crecimiento proyectado, dijo. Novillo también mencionó la firma de un convenio con AMERIC para encontrar sinergias que impulsen el crecimiento de la industria.