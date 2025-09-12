Es momento de repensar los data centers para sostener la revolución de la IA

La inteligencia artificial generativa (IAGen) se ha convertido en una aplicación transformadora. A diferencia de la IA tradicional, que implica realizar tareas específicas utilizando algoritmos y reglas definidas, la IAGen crea nuevo contenido a partir de grandes volúmenes de datos. Pero es mucho más que generación de contenido: impulsa la innovación al permitir decisiones en tiempo real, simplificar procesos complejos y acelerar avances.

Este rápido crecimiento también crea una demanda computacional sin precedentes y mayores densidades en los racks, requiriendo nuevas generaciones de enfriamiento avanzado, energía resiliente y arquitecturas escalables para sostener las cargas de trabajo de IA.

El camino por seguir exige respuestas concretas: ¿Cómo pueden adaptarse los centros de datos para soportar el mayor procesamiento de datos, temperaturas y consumo de energía que requiere la IA?

Si bien estos desafíos son globales, América Latina los está experimentando de manera particular. En mercados como México, las empresas no solo están adoptando IAGen, sino que también la monetizan y aprovechan para alcanzar nuevos mercados, reducir costos y mejorar las experiencias de los clientes.

Más IA significa más calor Más procesamiento significa más generación de calor. Actualmente, hay racks que consumen más de 100 kW, y las proyecciones muestran que esto podría alcanzar hasta 1 MW en los próximos años. Esto requiere más energía no solo para operar, sino también para enfriar este equipo crítico. El enfriamiento tradicional por aire ya no es suficiente para las nuevas GPU de alta densidad. Estos sistemas requieren soluciones de enfriamiento avanzadas, como enfriamiento líquido o implementaciones híbridas aire-líquido, que eliminan el calor tanto del ambiente del centro de datos (aire), como directamente de las GPU en los racks (líquido). Como resultado, no se trata solo de mayores costos de enfriamiento; las nuevas tecnologías son esenciales, y el enfriamiento líquido es inherentemente más eficiente energéticamente en comparación con el enfriamiento por aire solo: El enfriamiento líquido directo al chip puede eliminar aproximadamente entre 70 % a 75 % del calor generado por el equipo en un rack, dejando del 25 % al 30 % del calor para que los sistemas de enfriamiento por aire lo eliminen en la sala.

Los sistemas de enfriamiento por inmersión sumergen servidores y otros componentes en un fluido o líquido dieléctrico térmicamente conductivo, eliminando la necesidad de enfriamiento por aire. Este enfoque maximiza las propiedades de transferencia térmica del líquido y es la forma más eficiente energéticamente de enfriamiento líquido en el mercado.

Los intercambiadores de calor de puerta trasera reemplazan la puerta trasera del rack de equipos TI con un intercambiador de calor líquido que puede usarse en conjunto con sistemas de enfriamiento por aire para enfriar entornos con densidades de rack mixtas. Usar una estrategia de enfriamiento líquido elimina el calor en la fuente y puede reducir las métricas PUE del centro de datos. Algunos sistemas de enfriamiento líquido también permiten recuperar y reutilizar el calor. Estas ganancias pueden reducir las emisiones indirectas o reguladas por energía para las empresas. Como resultado, el enfriamiento líquido puede ser una parte esencial de los programas de sostenibilidad de las empresas. Amet Novillo, presidente de Equinix México y la Asociación Mexicana de Centros de Datos, discutió varias iniciativas, incluyendo Equinix Heat Export, dentro del videopodcast “What Is Next? with Vertiv”. Este sistema extrae el calor de los chips y servidores y lo entrega a un proveedor de calor para su reutilización. Con el aumento de los precios de la energía y la disrupción global continua, el acceso a esta fuente de calor mitiga la volatilidad de precios y la inseguridad energética para las autoridades locales. Equinix se ha fijado el objetivo corporativo de utilizar 100 % energía renovable para 2030, invirtiendo en programas de eficiencia e innovación que abordan tanto el uso de energía como el consumo de agua.