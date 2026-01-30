10 tendencias de cómputo de borde a tomar en cuenta en 2026 y a futuro

La computación de borde, la arquitectura de TI distribuida que acerca el procesamiento, el análisis y la inteligencia de datos lo más posible a los terminales que los generan, se están convirtiendo en un elemento central de las estrategias empresariales.

Hoy en día, la aceleración de los casos de uso de la IA, el crecimiento de los dispositivos conectados y la urgente necesidad de obtener información de sus datos impulsan el creciente uso de la computación de borde.

Consideremos, por ejemplo, la dinámica del crecimiento de los centros de datos en el borde.

"Mientras el mundo se maravilla ante las ambiciones de gigavatios de los hiperescaladores, se prevé que el crecimiento de los centros de datos en el borde –pequeñas instalaciones cerca de ciudades, zonas industriales y corredores de transporte– sea aún más vertiginoso", informó Soben, de la firma de servicios profesionales Accenture.

Accenture estima que el mercado de la computación en el borde crecerá un 32,2 % anual a partir de 2025, hasta alcanzar los 2200 millones de dólares en 2030.

La computación de borde suele alojarse en dispositivos diseñados específicamente, como las puertas de enlace de borde, que sirven como puntos de entrada a los servicios en la nube. La capacidad de computación de borde también puede residir en diversos dispositivos, incluidos los propios terminales. Por ejemplo, un teléfono inteligente puede ser un terminal porque puede proporcionar servicios de procesamiento de datos incluso sin conexión.

Para mantenerse al día con el crecimiento de los endpoints que generan datos, las organizaciones de todos los sectores están evolucionando la familia de tecnologías que respaldan y rodean la computación de borde, así como la forma en que la utilizan.

A continuación, se presentan algunos avances destacados en este ámbito que se deben tener en cuenta en 2026 y en adelante.

1. Las ambiciones de IA impulsan la creciente adopción de la computación de borde Las necesidades y los objetivos empresariales siempre han impulsado la demanda de capacidad informática en el borde. Pero estas necesidades y objetivos han cambiado en los últimos años. Hasta hace un par de años, los aspectos clave que impulsaban la adopción empresarial de la computación de borde eran la eficiencia en costos y ancho de banda, la privacidad y seguridad de los datos, la continuidad y resiliencia del negocio, la sostenibilidad y la eficiencia energética, y la personalización de casos de uso específicos para cada sector. Estos factores siguen vigentes, pero cada vez más, la ambición de IA de una organización es la razón principal de sus necesidades de computación de borde. “Las organizaciones están intentando operacionalizar la IA y la toma de decisiones en tiempo real, lo que convierte la localización computacional, la resiliencia y la gobernanza en requisitos arquitectónicos fundamentales. Si se implementa correctamente, la computación de borde mejora la experiencia, acelera las decisiones y ayuda a cumplir con las obligaciones regulatorias y de soberanía de datos”, afirmó Titus M, director de práctica de la firma de investigación Everest Group y líder de su práctica de investigación de servicios de nube e infraestructura. “Por lo tanto, la computación de borde ahora se centra menos en la digitalización básica y más en la operacionalización de la IA, junto con los controles en tiempo real, y en satisfacer las necesidades de residencia y localización de datos”. McKinsey & Co. también destacó esta dinámica, escribiendo que “si bien los clústeres masivos y centralizados aún dominan el panorama, las empresas están entrenando e implementando modelos de IA en múltiples ubicaciones, incluidos los entornos de borde, para optimizar el rendimiento, reducir la latencia y mejorar la disponibilidad de recursos. Este enfoque distribuido no solo alivia los cuellos de botella computacionales, sino que también mejora la resiliencia al reducir la dependencia de una infraestructura concentrada”.

2. Los diseños y las capacidades de los dispositivos de borde están mejorando La calidad de los dispositivos de computación de borde también está en alza, afirmó Brian Alletto, director de tecnología en la nube de la firma de servicios digitales West Monroe. Dijo que hay una mayor "robustez de la construcción" a medida que la tecnología avanza gradualmente cada año. Los proveedores han hecho que los dispositivos de borde sean más flexibles, de modo que se puedan montar o configurar fácilmente de diferentes maneras para adaptarse a los requisitos del caso de uso y a las ubicaciones donde se colocan. Cuentan con mayor aislamiento para protegerlos de los elementos de los entornos donde operan, como temperaturas extremas y vibraciones. Su capacidad informática y eficiencia energética también han aumentado. Además, los proveedores han introducido mejores plataformas y marcos de software de gestión, afirmó Alletto. Esto permite a las organizaciones implementar, gestionar, proteger y mantener dispositivos de borde a escala con mayor facilidad, lejos de los centros de excelencia tradicionales de IoT. Todas estas mejoras permiten a las organizaciones implementar tecnologías de borde de forma rentable, duradera, fiable y adecuada para implementaciones fuera de un centro de datos bien diseñado y protegido, añadió Alletto.

3. El gasto en tecnología de borde seguirá en aumento Las cifras del valor de mercado varían ampliamente. Sin embargo, existe un consenso en múltiples investigaciones e informes de analistas de que el gasto en el borde está aumentando y seguirá creciendo. Según el pronóstico de mercado de mayo de 2025 de la firma de investigación IDC, se esperaba que el gasto global en computación de borde alcanzara casi los 261.000 millones de dólares en 2025, y creciera a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,8 %, hasta alcanzar los 380.000 millones de dólares en 2028. Las cifras de Global Market Insights, si bien en general son inferiores, también muestran un crecimiento significativo. La firma estima que el mercado global de computación de borde alcanzará los 21.400 millones de dólares en 2025, alcanzando los 28.500 millones de dólares en 2026 y los 263.800 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28 %. Mientras tanto, Precedence Research calculó el tamaño del mercado global de computación de borde en $554,9 mil millones en 2025. Predijo que el mercado alcanzará los $709,91 mil millones en 2026 y superará los $6 billones para 2035, creciendo a una CAGR de aproximadamente el 27 % entre 2026 y 2035.

4. Las opciones de computación de borde siguen expandiéndose La cantidad y el tipo de dispositivos e implementaciones de cómputo de borde están en expansión. "El borde es una familia de tecnologías que incluye hardware, software, datos y servicios, y garantiza que estos elementos se ubiquen donde puedan optimizarse. Su naturaleza se está volviendo mucho más estratégica y amplia", afirmó Michele Pelino, vicepresidenta y analista principal de Forrester Research y líder de la investigación de cómputo de borde e IoT de la firma. Organizaciones de todos los sectores están implementando dispositivos de computación de borde diseñados específicamente dentro de sus propias instalaciones. Sin embargo, eso representa solo una fracción de la potencia de cómputo de borde disponible a nivel mundial hoy en día, afirmó Pelino. Algunas empresas están construyendo centros de datos de segundo y tercer nivel para albergar cómputo de borde. Por ejemplo, estos centros de datos podrían estar ubicados en un edificio comercial para procesar datos dentro de esa instalación específica. Además, las organizaciones utilizan redes de entrega de contenido (CDN), un conjunto de servidores distribuidos geográficamente, pero interconectados, que almacenan el contenido localmente en caché para acelerar la entrega a los usuarios finales. Algunas organizaciones están adquiriendo capacidades de computación de borde de proveedores de servicios de telecomunicaciones, cuya amplia infraestructura y alcance les permiten ubicar dispositivos en el borde físicamente cerca de casi todos los clientes potenciales. Los operadores de telecomunicaciones aprovechan esta proximidad para ofrecer equipos, servicios y componentes de soporte de computación de borde, como el servicio de acceso seguro en el borde, que agrupa y ofrece funciones de red y seguridad como servicio en un solo servicio. Incluso los hiperescaladores de la nube ofrecen opciones de computación de borde, afirmó Alletto. Un ejemplo son las Zonas Locales de AWS, que, según AWS, ofrecen "una latencia de milisegundos de un solo dígito o procesamiento local de datos al acercar la infraestructura de AWS a los usuarios finales y centros de negocios".

5. Uso más estratégico de los diferentes tipos de borde Forrester Research clasifica la computación en el borde en cuatro categorías: borde empresarial, borde de operaciones, borde de interacción y borde de proveedor. Pelino explicó que estas distinciones son importantes porque las pilas tecnológicas difieren, lo que significa que una se adapta mejor a ciertos casos de uso que otras. Por ejemplo, el borde empresarial incluye centros de datos de oficinas remotas y microcentros de datos para satisfacer las necesidades organizacionales. El borde del proveedor, en cambio, comprende recursos informáticos a los que se accede a través de internet, ofrecidos por compañías de telecomunicaciones, proveedores de servicios o redes de distribución de contenido, y suele utilizarse para ofrecer servicios como juegos en línea y streaming de contenido. "Dada la diversidad de estos entornos, es necesario considerar la pila tecnológica necesaria para habilitar los diferentes tipos de casos de uso", afirmó Pelino. Añadió que el borde empresarial, por ejemplo, impulsa edificios o aplicaciones inteligentes en un entorno de tipo campus, mientras que el borde operativo es adecuado para sectores como el sanitario. Pelino indicó que los CIO y los departamentos de TI empresariales pueden no utilizar estos cuatro términos específicamente, pero reconocen cada vez más que "no existe un solo borde. Y no se trata solo del borde. Suele ser del borde a la nube; entienden que algunos datos deben volver a la nube". Esta comprensión más matizada del borde permite a los equipos de TI empresariales diseñar el programa de borde adecuado para el problema o proceso empresarial que intentan abordar, añadió Pelino.

6. El crecimiento del cómputo de borde genera desafíos de infraestructura La naturaleza distribuida de la computación de borde presenta desafíos, y sus efectos aumentan junto con la demanda y la implementación de hardware de borde. M afirmó que existen dos desafíos persistentes. "En primer lugar, la escalabilidad de la infraestructura de borde sigue siendo un desafío desde el punto de vista económico (distintos dispositivos para computación, análisis, etc., aumentan el costo y reducen el ROI). Hasta la fecha, no hemos visto ofertas disruptivas que permitan a la computación de borde ofrecer una escalabilidad similar a la de la nube", afirmó. "En segundo lugar, los requisitos de energía, la refrigeración y la seguridad física son desafíos adicionales que hemos observado". Otros mencionaron desafíos y problemas adicionales. Por ejemplo, la gestión sostenible de los activos de borde en múltiples ubicaciones y dispositivos puede ser una preocupación importante para algunas organizaciones. "La ubicación de los equipos estará en pedestales y bóvedas en las carreteras, lo que genera desafíos para su alimentación y refrigeración", afirmó David Witkowski, miembro sénior de la asociación profesional IEEE y copresidente del Grupo de Trabajo de Implementación de IEEE Future Networks. El riesgo general de utilizar espacios públicos para alojar equipos de cómputo de borde es otra preocupación. "Esto genera desafíos con la seguridad de las bóvedas [que los albergan]. Estos activos se encuentran en lugares públicos que podrían verse comprometidos, e incluso conseguir espacio para colocarlos será un desafío para las empresas que implementan estos equipos", afirmó Witkowski, quien también es director ejecutivo de Oku Solutions, que brinda servicios de soporte profesional a la industria de las telecomunicaciones inalámbricas. Si bien los proveedores de servicios de telecomunicaciones y otros que desarrollan capacidades de cómputo de borde están trabajando en estos problemas, estos desafíos podrían ralentizar el ritmo de las implementaciones de computación de borde y la velocidad de la innovación, así como los casos de uso –como los vehículos autónomos– que dependen de esta tecnología para su funcionamiento, afirmó. Sin embargo, Alletto dijo que existen avances en este aspecto. Las mejoras tanto en el software de gestión como en las mejores prácticas de implementación de cómputo de borde están facilitando que más organizaciones monitoricen remotamente sus dispositivos de borde, a menudo con menos personal.

7. Cada vez más hackers atacan las implementaciones de cómputo de borde Los actores de amenazas han señalado el creciente número de dispositivos IoT y computación de borde objetivos principales. Al mismo tiempo, las organizaciones se enfrentan a retos para proteger lo que, para muchos, son entornos de borde complejos y expansivos. "A diferencia de los entornos de nube tradicionales, donde el procesamiento de datos se realiza en centros de datos centralizados y seguros, la computación de borde implica múltiples endpoints que se implementan con frecuencia en ubicaciones remotas o sin control. La descentralización de la computación de borde crea un mayor número de posibles puntos de entrada para ciberataques", explicó el informe 2025 de Allianz. El informe también señaló que "la heterogeneidad de los dispositivos utilizados en los sistemas de computación de borde agrava las vulnerabilidades de seguridad. Los entornos de borde suelen incluir una amplia gama de dispositivos de diversos fabricantes, cada uno con su propio sistema operativo, firmware y protocolos de comunicación". Los investigadores han identificado numerosas amenazas potenciales, entre ellas: Ataques contra dispositivos de usuario y terminales.

Ataques de rastreo contra la red de acceso por radio (RAN).

Ataques contra servidores y datos en el borde de la red.

Ataques de rastreo contra dispositivos y componentes de endpoints (usuarios).

(usuarios). Ataques contra cargas de trabajo en la nube asociadas. Ataques contra aplicaciones en el borde de la red.

Ataques a la cadena de suministro.

Ataques contra la red central 5G.

Ataques físicos contra componentes técnicos como dispositivos IoT y activos abandonados.

Ataques DDoS contra RAN.

Ataques contra la computación en el borde de acceso múltiple. "Hablamos de dispositivos conectados fragmentados que abren la puerta a más problemas", aseguró Pelino. "Las empresas deben considerar la seguridad desde el principio".

8. La IA de borde está preparada para un crecimiento sustancial Esta mayor potencia de procesamiento está permitiendo que la IA y el aprendizaje automático se trasladen de la nube al borde, y la capacidad de soportar la IA con computación de borde continúa mejorando. "Los chips de borde específicos para IA, como la serie Jetson de Nvidia, aportan una potencia de procesamiento sin precedentes al borde, lo que permite una inferencia de IA sofisticada en dispositivos más pequeños y energéticamente eficientes", afirmó M. "Esto abre la puerta a una amplia gama de casos de uso, desde quioscos minoristas impulsados ​​por IA hasta mantenimiento predictivo en entornos industriales". Los avances en chips de borde con capacidad para IA no solo están acelerando la innovación, afirmó M, sino que también influyen en las tendencias más amplias del ecosistema. Las empresas están replanteando sus arquitecturas de TI para priorizar modelos híbridos que combinen las capacidades del borde y la nube, aprovechando las fortalezas de ambos. "Además, los marcos y plataformas de IA específicos para el borde son cada vez más comunes, lo que facilita a los desarrolladores la implementación y el escalado de aplicaciones de IA de borde", concluyó M. Además, M afirmó que la IA de borde está "yendo más allá del aprendizaje automático clásico hacia la inferencia multimodal y generativa, lo que está impulsando una ola de pilas de silicio y software optimizadas para la inferencia. El patrón ganador son modelos más pequeños y optimizados que se ejecutan localmente para mejorar la latencia, el costo y la privacidad, mientras que la nube sigue siendo esencial para el entrenamiento, la coordinación y la gestión del ciclo de vida". M señaló además que el mercado está "observando capacidades MLOps en el borde más completas que hacen posible operar miles de puntos finales de IA de forma consistente".

9. Una IA potente puede ocurrir a nivel de las PC con IA Las PC con IA son una nueva clase de computadoras que incluyen una unidad de procesamiento neuronal (NPU) junto con una CPU y una GPU convencionales, lo que les permite ejecutar tareas de IA localmente. "Con las PC con IA, la IA potente puede implementarse a nivel de PC", afirmó Pelino. "Así que ahora se pueden realizar esos análisis potentes en una computadora portátil en ubicaciones remotas, mientras que antes se tenía que usar un centro de datos". Pelino afirmó que a medida que más usuarios adquieran PC con IA, esto dará vida al cómputo de borde en una variedad de entornos diferentes que no habíamos visto antes.