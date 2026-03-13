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MWC 2026: Red Hat, NVIDIA y Palo Alto Networks presentan arquitectura telco nativa de IA
Las compañías ofrecen una stack telco integrada y nativa de IA, con software cloud-native, computación acelerada y seguridad zero trust diseñados para operar como un único sistema para construir las futuras redes 6G.
Los proveedores de servicios están recurriendo cada vez más a las operaciones impulsadas por IA para gestionar la complejidad de la red, optimizar el rendimiento y ofrecer servicios de forma más rápida y eficiente. Pero, para un aprovechamiento óptimo, la infraestructura de los proveedores debe volverse nativa de IA, lo que requiere incorporar la IA directamente en las operaciones de red, las plataformas de servicio y los modelos de seguridad en todo el core, el borde y otros puntos de la red.
Por ello, Red Hat, NVIDIA y Palo Alto Networks se unieron para ofrecer una arquitectura de telecomunicaciones integrada y nativa de IA, en la que el software nativo de nube, la computación acelerada y la seguridad zero trust estén diseñados para operar como un único sistema. Esto permiteirá a los proveedores evolucionar más allá de las redes centradas en hardware y construir una base para operaciones escalables orientadas por IA, nuevos servicios y futuras redes de la era 6G.
Una base integrada y con seguridad prioritaria
Los proveedores de servicios nativos de IA exigen una arquitectura diseñada para operacionalizar la IA como parte integral de la propia red, abarcando centros de datos centralizados, entornos de borde y otros lugares de la red.
En la propuesta conjunta, Red Hat OpenShift y OpenShift AI actúan como la plataforma cloud-native común para las telecomunicaciones nativas de IA, con Kubernetes consistente y de nivel empresarial para implementar, gestionar y gobernar tanto funciones de red como cargas de trabajo de IA en entornos de core, edge y far-edge. De acuerdo con Red Hat, esta consistencia operativa permite a los proveedores introducir capacidades basadas en IA sin fragmentar operaciones ni crear entornos aislados.
Según explicaron, las cargas de trabajo de IA se ejecutan en sistemas de computación acelerada de NVIDIA implementados en toda la red:
- Los servidores NVIDIA RTX PRO ofrecen aceleración de IA de alto rendimiento y eficiencia energética para cargas de trabajo de IA en centros de datos y en el borde.
- La familia NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC) de servidores acelerados posibilita la inteligencia de RAN y de borde de red orientada por IA.
“En conjunto, estas plataformas proporcionan el rendimiento y la eficiencia necesarios para la inferencia en tiempo real, los análisis operativos y los servicios de red nativos de IA”, señalaron. “Al emparejar Prisma AIRS con OpenShift y NVIDIA BlueField-3, permitimos una potente sinergia de aplicación de seguridad centralizada y distribuida –aprovechando la dirección DOCA para la precisión a nivel de hardware–, específicamente optimizada para las demandas de las cargas de trabajo de telecomunicaciones orientadas por IA”, detallaron.
Adicionalmente, NVIDIA ConnectX ofrece detección de amenazas y aplicación de políticas en tiempo real. Al operar en la capa de infraestructura, la seguridad se aplica consistentemente en entornos de core, borde y red sin comprometer el rendimiento ni aumentar la latencia.
Con una arquitectura integrada, los proveedores pueden contar con una base consistente para implementar automatización, análisis y servicios basados en IA donde generen más valor, manteniendo un rendimiento predecible, simplicidad operativa y seguridad incorporada en toda la red distribuida.
“La transición a un proveedor de servicios nativo de IA es una jornada, no un único hito de implementación. Al hacer de la IA una parte central del diseño y la operación de las redes, los proveedores pueden posicionarse como empresas verdaderamente nativas de IA, capaces de ofrecer excelencia operativa, nuevos servicios y crecimiento sostenible en una economía impulsada por IA”, indicaron desde Red Hat.
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