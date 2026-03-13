MWC 2026: Red Hat, NVIDIA y Palo Alto Networks presentan arquitectura telco nativa de IA

Los proveedores de servicios están recurriendo cada vez más a las operaciones impulsadas por IA para gestionar la complejidad de la red, optimizar el rendimiento y ofrecer servicios de forma más rápida y eficiente. Pero, para un aprovechamiento óptimo, la infraestructura de los proveedores debe volverse nativa de IA, lo que requiere incorporar la IA directamente en las operaciones de red, las plataformas de servicio y los modelos de seguridad en todo el core, el borde y otros puntos de la red.

Por ello, Red Hat, NVIDIA y Palo Alto Networks se unieron para ofrecer una arquitectura de telecomunicaciones integrada y nativa de IA, en la que el software nativo de nube, la computación acelerada y la seguridad zero trust estén diseñados para operar como un único sistema. Esto permiteirá a los proveedores evolucionar más allá de las redes centradas en hardware y construir una base para operaciones escalables orientadas por IA, nuevos servicios y futuras redes de la era 6G.