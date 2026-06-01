RTX Spark de NVIDIA potenciará IA personal en PC

NVIDIA presentó RTX Spark, diseñado para la IA, la creación y los juegos en notebooks y portátiles ultradelgadas Windows. El nuevo superchip cuenta con una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA y Tensor Cores de quinta generación con precisión FP4, conectados chip a chip con NVIDIA NVLink-C2C a una CPU Grace de alto rendimiento con 20 núcleos.

"La PC se está reinventando", afirmó Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA. "Durante cuarenta años, abrías aplicaciones, hacías clic, escribías. Con RTX Spark y Microsoft Windows, tú pides y el PC hace el trabajo. RTX Spark reúne todo lo que NVIDIA ha creado —CUDA, RTX, nuestra plataforma de IA— en un único superchip. Agentes locales, modelos de vanguardia, flujos de trabajo creativos, juegos RTX: todo en un portátil. Este es el nuevo PC. La computadora personal con IA", resaltó.

MediaTek colaboró con NVIDIA en el diseño personalizado de la CPU, contribuyendo con eficiencia energética, rendimiento y conectividad.

Diseñado para agentes personales NVIDIA también dio a conocer que se asoció con Microsoft para abordar el reto de ejecutar agentes de IA de forma segura y privada en las PC de los usuarios, ofreciendo una plataforma Windows robusta y segura para agentes en el dispositivo. La colaboración parte de las nuevas primitivas (conjunto de reglas y permisos de identidad y contención integrados en Windows para gestionar agentes de IA) de seguridad de Windows y el entorno de ejecución NVIDIA OpenShellTM para garantizar que los agentes se ejecuten de forma segura y bajo el control total del usuario. Así: Las nuevas primitivas de Windows proporcionan capacidades de identidad, contención, políticas y seguridad de extremo a extremo para crear y ejecutar agentes de forma nativa.

NVIDIA OpenShell brinda capacidades adicionales de políticas para que el usuario defina qué pueden y no pueden hacer los agentes; capacidades para enrutar de forma inteligente las consultas a modelos locales, en función de las políticas de privacidad del usuario; y capacidades para ocultar la información personal en las consultas enviadas a modelos en la nube. Esta capa de seguridad y privacidad está siendo adoptada por desarrolladores de agentes, como Hermes Agent y OpenClaw, en sus nuevas aplicaciones para Windows. Las nuevas aplicaciones facilitarán y garantizarán la seguridad de los usuarios al acceder a agentes en el dispositivo para ejecutar tareas en aplicaciones de Windows, razonar a través de flujos de trabajo entre aplicaciones, generar imágenes y video, programar complementos y aplicaciones, y realizar búsquedas semánticas en archivos locales. "Somos firmes defensores de la implementación segura de agentes como OpenClaw en el ecosistema de Windows”, afirmó Vincent Koc, chief architect de la OpenClaw Foundation. “La ejecución de soluciones como OpenShell y los primitivos de seguridad de Microsoft en RTX Spark permitirá a los usuarios aprovechar una pila totalmente integrada para agentes privados y personales que se ejecutan en el dispositivo". Además de la seguridad, potenciar el funcionamiento de agentes en dispositivos locales requiere hardware de alto rendimiento. RTX Spark ofrece hasta 1 petaflop de potencia de cálculo de IA y 128 GB de memoria unificada para satisfacer las demandas de procesamiento de los agentes en el dispositivo. La colaboración entre NVIDIA y Microsoft se ampliará a nuevas experiencias de agentes de Windows impulsadas por RTX Spark, accesibles desde la interfaz de usuario de la barra de tareas de Windows. "Nuestro objetivo es llevar la inteligencia sin límites a todos los hogares y a cada escritorio con Windows”, afirmó Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. "RTX Spark supone un verdadero avance hacia esa visión".