Las PC evolucionan para satisfacer a usuarios más exigentes

El segmento de computadoras personales se ha diversificado. Más allá de enfocarse solo en navegación web y trabajo de oficina, responden a perfiles de usuarios más demandantes, entre los que se encuentran los gamers competitivos, los creadores de contenido (streamers y editores de video de alta definición), y profesionales que ejecutan modelos de inteligencia artificial o análisis de datos. Todos ellos requieren equipos con mayor potencia, ancho de banda para memoria y almacenamiento rápido.

Este escenario, de acuerdo con AMD, ha impulsado una inversión progresiva, a nivel global, en equipos diseñados con arquitecturas ampliables, que permitan alargar su vida útil. Ejemplo de esto, destaca Karen Cepeda, Key Account Manager en AMD Perú, es AM5, la nueva base de cómputo que ha sido desarrollada para acompañar varias generaciones de procesadores del fabricante, lo que significa que los usuarios no tendrán que cambiar todo su equipo cada pocos años, ya que podrán actualizar únicamente el procesador.

Para Cepeda, este nuevo socket para procesadores Ryzen no es una simple actualización técnica, sino la respuesta a un mercado que exige más potencia, estabilidad y visión de largo plazo. “Su verdadero valor radica en conectar las necesidades de usuarios exigentes con una plataforma capaz de acompañar varios ciclos de innovación sin quedar obsoleta”, afirma.

La ejecutiva indica que, en conjunto con la serie 9000 de Ryzen, AM5 ofrece potencia, rapidez y ahorro de energía, permitiendo que las computadoras sean mucho más fluidas, rápidas y eviten demoras al cargar cualquier aplicación o programa. “Se tienen tres mundos unidos en uno solo, que vienen a ser los gamers, los creadores de contenido y los profesionales que trabajan con la IA”, precisa.

Cepeda comenta que estos perfiles demandan procesadores y tarjetas gráficas de alta gama para el entretenimiento electrónico y el desarrollo de IA, de aplicaciones o de publicaciones audiovisuales; incluso para la gestión de documentos y datos de gran tamaño, entre otras actividades.

Según detalla, en conjunto con los procesadores AMD Ryzen Serie 9000, con arquitectura “Zen 5”, el AM5 ofrece mejoras notables en rendimiento por núcleo, mayor eficiencia energética y capacidad para soportar cargas de trabajo intensivas.