Las PC evolucionan para satisfacer a usuarios más exigentes
Para AMD Perú, las plataformas de cómputo de alto rendimiento, eficientes y actualizables están redefiniendo el rol de la computadora personal como una herramienta estratégica para el trabajo.
El segmento de computadoras personales se ha diversificado. Más allá de enfocarse solo en navegación web y trabajo de oficina, responden a perfiles de usuarios más demandantes, entre los que se encuentran los gamers competitivos, los creadores de contenido (streamers y editores de video de alta definición), y profesionales que ejecutan modelos de inteligencia artificial o análisis de datos. Todos ellos requieren equipos con mayor potencia, ancho de banda para memoria y almacenamiento rápido.
Este escenario, de acuerdo con AMD, ha impulsado una inversión progresiva, a nivel global, en equipos diseñados con arquitecturas ampliables, que permitan alargar su vida útil. Ejemplo de esto, destaca Karen Cepeda, Key Account Manager en AMD Perú, es AM5, la nueva base de cómputo que ha sido desarrollada para acompañar varias generaciones de procesadores del fabricante, lo que significa que los usuarios no tendrán que cambiar todo su equipo cada pocos años, ya que podrán actualizar únicamente el procesador.
Para Cepeda, este nuevo socket para procesadores Ryzen no es una simple actualización técnica, sino la respuesta a un mercado que exige más potencia, estabilidad y visión de largo plazo. “Su verdadero valor radica en conectar las necesidades de usuarios exigentes con una plataforma capaz de acompañar varios ciclos de innovación sin quedar obsoleta”, afirma.
La ejecutiva indica que, en conjunto con la serie 9000 de Ryzen, AM5 ofrece potencia, rapidez y ahorro de energía, permitiendo que las computadoras sean mucho más fluidas, rápidas y eviten demoras al cargar cualquier aplicación o programa. “Se tienen tres mundos unidos en uno solo, que vienen a ser los gamers, los creadores de contenido y los profesionales que trabajan con la IA”, precisa.
Cepeda comenta que estos perfiles demandan procesadores y tarjetas gráficas de alta gama para el entretenimiento electrónico y el desarrollo de IA, de aplicaciones o de publicaciones audiovisuales; incluso para la gestión de documentos y datos de gran tamaño, entre otras actividades.
Según detalla, en conjunto con los procesadores AMD Ryzen Serie 9000, con arquitectura “Zen 5”, el AM5 ofrece mejoras notables en rendimiento por núcleo, mayor eficiencia energética y capacidad para soportar cargas de trabajo intensivas.
Arquitecturas que evolucionan
Karen Cépeda asegura que, después de pandemia, AMD ha tenido un crecimiento de cinco veces más de lo que antes facturaba ya que, en la actualidad, el costo beneficio es más alto de lo que antes se obtenía: “Algunos dicen que las PC de escritorio son del pasado, [que] ahora todo es mobile o que todo es laptop. Eso es falso. El crecimiento que hemos tenido, año tras año, demuestra lo contrario, no solo en computadoras, sino en procesadores con gráficos incorporados, etc.”.
La demanda de usuarios tan heterogéneos –desde jugadores hasta profesionales de datos– ha impulsado el crecimiento de una próxima generación de PC que no solo incorporan más potencia, sino arquitecturas pensadas para adaptarse a cambios rápidos en software (nuevos modelos de IA, códecs, motores de render, etc.) y a objetivos en retorno de inversión (ahorro y sostenibilidad), ya que la adquisición de este tipo de equipamiento reduce el riesgo y costo durante todo el ciclo de vida de estos activos informáticos.
Cepeda detalla que, por ejemplo, los gamers suelen preferir PC con posibilidad de actualizar GPU/CPU y añadir RAM, en tanto los creadores de contenido (que editan producciones audiovisuales de alta definición) necesitan procesadores rápidos y tarjetas gráficas de alto aceleramiento para flujos de trabajo crítico. Entre los usuarios empresariales, los profesionales de IA y analítica, además de requerir GPU robustas para acelerar el entrenamiento e inferencias de sus búsquedas, exigen ancho de banda de memoria elevado con conexiones de alta velocidad para gestionar un sinfín de conjuntos de datos.
Como referencia, de acuerdo con los reportes que maneja AMD, en el Perú, más de 11 millones de ciudadanos se identifican como gamers. Esta industria, según el Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029 de PwC, alcanzará los 151 millones de dólares en 2025 en Perú, con una proyección de crecimiento sostenido hasta superar los 192 millones en 2029.