Genesys: La experiencia del cliente impulsada por IA debe ser un eje estratégico

En el mundo de la economía digital, la experiencia del cliente ha dejado de ser un área periférica para convertirse en un pilar estratégico dentro de las organizaciones. Hoy, cada interacción, canal de contacto y recorrido del usuario define la lealtad, la percepción de marca y, en última instancia, la competitividad de las empresas.

Ese es el contexto en el cual Genesys, empresa de orquestación de experiencias en la nube impulsadas por inteligencia artificial, busca ofrecer a las empresas mexicanas herramientas para transitar de una “economía de servicios” a un modelo de “economía de la experiencia”.

Mauricio García Cepeda, nombrado en marzo de este año como vicepresidente y director general de Genesys para México, subrayó, en entrevista con ComputerWeekly en Español, que el mercado ha evolucionado de priorizar servicios básicos para atender a los cliente, a colocar la experiencia como el diferenciador central. Por eso, el Net Promoter Score (NPS), que refleja qué tanto recomiendan a una marca sus clientes, se ha convertido en un indicador crítico en los comités directivos.

“Hoy, las organizaciones no solo buscan mantener clientes, sino generar lealtad, empatía y oportunidades de cross-sell y up-sell. Una buena experiencia se traduce en nuevos clientes; una mala, en pérdida de mercado”, apuntó.

La IA agéntica traerá el siguiente nivel de experiencias García Cepeda explicó que Genesys Cloud ya integra capacidades de IA agéntica a través de la solución AI Studio, diseñada para empoderar a colaboradores con agentes virtuales autónomos y semiautónomos (es decir, que requieren un cierto nivel de supervisión o aprobación en un proceso). A través de una metodología de niveles de orquestación, la empresa ayuda a sus clientes a identificar en qué etapa se encuentran –desde un estado con procesos únicamente manuales, hasta la “orquestación universal” con automatización completa y concierges virtuales– y a trazar una ruta de transformación gradual. El ejecutivo consideró que, en México, la mayoría de las empresas se ubican entre el nivel uno y dos, pues aún dependen del canal de voz y menús básicos, aunque muchas ya avanzan hacia la omnicanalidad con atención a través chat, WhatsApp, web y aplicaciones móviles. Sectores como los de Telecomunicaciones y Finanzas lideran, con mayor madurez digital, aunque todavía están lejos de la automatización plena. El director general de Genesys para México también destacó el lanzamiento de la herramienta AI Guides, que permite que incluso usuarios de negocio, sin conocimientos técnicos, pueden diseñar sus propios agentes utilizando lenguaje natural y de acuerdo con sus propios casos de uso. Así se democratiza la adopción de IA sin requerir infraestructura adicional, ya que todo se ejecuta desde la nube de Genesys, señaló.