Genesys presentó su nueva región de nube en México, la segunda en América Latina, cuya sede es la ciudad de Querétaro. Hospedada por AWS, la región ofrecerá a las empresas mayor control sobre la residencia de datos, seguridad y el cumplimiento normativo. Con esta infraestructura, Genesys busca incursionar en nuevas verticales e industrias, especialmente sectores altamente regulados.

Mauricio García Cepeda, director general de la empresa en México, comentó que la nueva región busca abrir oportunidades para aprovechar la IA agéntica dentro del sector público al garantizar el cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) de México.

Genesys lanzó su primera región AWS para América Latina en São Paulo, en agosto de 2022, seis años después de conseguir su primer cliente en Latinoamérica. Ahora, con la región en México, dará servicio a sus clientes en Hispanoamérica y el Caribe.

García Cepeda señaló que la decisión no fue tomada a la ligera, ya que Genesys espera, de esta manera, poder atacar mercados con más regulaciones al mantener los datos de las empresas mexicanas en suelo mexicano, dentro de una nube privada. Así, no se comprometen las tasas de seguridad, latencia y transparencia a las que sus clientes están acostumbrados.

Más del 55 % de los clientes de Genesys utilizan Genesys Cloud. La plataforma, hospedada en AWS, ofrece múltiples soluciones dentro de un marco de IA agéntica, que permite reducir el esfuerzo necesitado para realizar cada tarea, personalizar la experiencia de los clientes y que ofrece un proceso continuo de optimización y mejoras.

La migración de datos desde Brasil, Estados Unidos y Canadá está disponible para los clientes que la requieran.