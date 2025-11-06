Huawei Cloud México invertirá en IA y agentes, y fortalecerá su ecosistema

Huawei Cloud planea impulsar su inversión en México, centrándose en el desarrollo estratégico a largo plazo y la infraestructura para fomentar la innovación local. Así lo informó la subsidiaria de Huawei durante la cumbre realizada recientemente en Ciudad de México, donde también mostró sus servicios de inteligencia artificial (IA), nube y agentes de IA.

You Yang, CEO de Huawei Cloud México, dijo que la estrategia de innovación que seguirán está enfocada en soluciones nativas de IA, diseñadas para crear un ecosistema técnico completo, desde la infraestructura digital hasta las aplicaciones inteligentes, adaptado a México. La empresa cumplió seis años en México desde que lanzó su primer centro de datos 3-AZ, el cual proporciona 110 servicios con 25 ms de latencia.

“Una base digital sólida es crucial para poner en marcha el volante de la IA. México ha acumulado datos sustanciales y el impulso inicial para la transformación digital, lo que sienta las bases para la adopción generalizada de la IA”, declaró el ejecutivo.

Como parte de su cartera de productos y servicios de IA para industrias, Huawei Cloud México presentó:

El servicio AI Token, que genera eficientemente resultados de cómputo de IA a través de la inferencia rápida.

Versátil, que brinda ofrece un entorno avanzado de desarrollo de agentes de IA de grado empresarial.

El Centro de Excelencia (COE) de A&C, cuyo objetivo es apoyar la próxima fase de la transformación digital prestando servicios de orientación estratégica, organizativa y de procedimiento.

En el evento, la compañía también lanzó el programa “México AI Pioneer Partner”, a través del cual fomentará la colaboración con socios locales y chinos. La iniciativa tiene como objetivo fomentar un ecosistema sólido de innovación de IA en México, apoyar el desarrollo de soluciones conjuntas y ofrecer servicios en la nube asequibles a las pequeñas y medianas empresas.

Liu Jiude, CEO de Huawei México, hizo hincapié en la colaboración con clientes locales, socios y talento digital para dar forma a un futuro inteligente, y destacó que la empresa continuará fortaleciendo la base digital e impulsando la transformación inteligente de varias industrias en el país, a través de la innovación tecnológica continua.