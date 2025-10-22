CEO de Oracle explica cómo la IA ayuda a potenciar los negocios durante el Oracle AI World

“La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma de hacer negocios”, dijo Mike Sicilia, CEO de Oracle, durante su participación en el Oracle AI World 2025 realizado en Las Vegas, Nevada, del 13 al 16 de octubre. “La IA cambia la forma de atender a los clientes; hoy es posible encontrar al mejor talento, ahorrar dinero, acelerar la productividad e innovar más”, dijo.

Sicilia enumeró algunas aplicaciones de IA que se usan actualmente en los negocios, incluyendo:

Contrataciones más rápidas

Reducción en el flujo de caja con mayor precisión

Optimización de gastos

Identificación de riesgos en la cadena de suministro

Resolución instantánea de tickets de servicio

De acuerdo con el directivo, 80% de los empleados Oracle han mejorado en su trabajo apoyados por la IA. “En Oracle, estamos viendo exactamente los mismos resultados y está funcionando”, agregó Sicilia.

Casos de uso para la aplicación de herramientas de IA en diversos sectores Las aplicaciones en finanzas mencionadas por Mike Sicilia fueron: Logra automatización de los gastos

Conciliación de facturas sin contacto

Reducción de tiempos de procesamientos

Lograr ahorros Las aplicaciones en recursos humanos son: Menores tiempos de contratación

Liberación de miles de horas de empleados y gerentes En términos de ventas, Sicilia señaló: La IA guia el avance de operaciones

Acelera ciclos de ventas

Mejora previsiones

Aumenta las ventas En la cadena de suministro: Genera alertas en tiempo real

Precisión en tiempos de llegada de la mercancía

Reducción de retrassos En cuanto a soporte y atención: Se mejoran la gestión de tickets o reclamaciones

Se logra resolución autónoma de ciertos problemas

Se reducen tiempos de resolución a menos de la mitad del tiempo El CEO de Oracle aseveró que se trata de resolver temas complejos y hacer las cosas mejor. “No se trata solo de sistemas y estadísticas. Se trata de cambiarlo todo y de hacer el trabajo más efectivo”, expresó. Si eres responsable financiero, dijo Sicilia, la IA significa detectar riesgos y oportunidades antes de aparecer.