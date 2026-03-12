MWC 2026: Qualcomm presentó avances de conectividad móvil e IA

Qualcomm Technologies dio a conocer nuevas soluciones orientadas a impulsar el avance de la conectividad móvil y la inteligencia artificial personal, dentro del marco del MWC Barcelona 2026. La empresa presentó su módem-RF Qualcomm X105 5G, preparado para 3GPP Release 19; su cartera para Wi-Fi 8 Dragonwing; y su plataforma Snapdragon Wear Elite, que impulsa la IA personal en el borde.

La empresa también lanzó su servicio de gestión Agentic RAN (redes de acceso radioeléctrico) dentro de su suite de automatización RAN Qualcomm Dragonwing, así como mejoras de IA para plataformas RAN comerciales, que buscan acelerar el valor para las empresas de telecomunicaciones en el camino hacia las redes autónomas de grado 6G.

Adicionalmente, Qualcomm anunció una alianza estratégica con socios líderes del sector para acelerar el desarrollo y el despliegue global de la tecnología 6G, incluyendo una hoja de ruta clara y basada en hitos, centrada en ofrecer sistemas comerciales 6G a partir de 2029.

“El 6G es más que el siguiente paso en la evolución de la tecnología inalámbrica. Es la base de un futuro nativo de la IA que distribuye la inteligencia entre los dispositivos, el borde y la nube, y transforma a los proveedores de redes en empresas impulsadas por la IA”, afirmó Cristiano Amon, presidente y director ejecutivo de Qualcomm Incorporated. “Al igual que con todas las transiciones inalámbricas, el éxito dependerá de asociaciones sólidas y dedicadas, de un propósito compartido y de la innovación conjunta. Este grupo de líderes del sector se ha comprometido de forma unida a invertir e innovar para hacer realidad una visión común del 6G, con su despliegue a partir de 2029”.

La colaboración se centra en tres ámbitos arquitectónicos fundamentales: dispositivos, redes e infraestructura en la nube.

Las empresas que participan en esta iniciativa comparten el objetivo común de impulsar el 6G como una plataforma inteligente de dispositivos y redes nativa de IA. Esto incluye:

impulsar el desarrollo oportuno de los estándares esenciales de 6G,

la validación temprana del sistema,

la demostración de dispositivos y redes precomerciales que cumplan con las especificaciones de 6G en 2028,

el establecimiento de un punto de referencia común para la industria en cuanto a la preparación para 6G y

el despliegue inicial de sistemas 6G comerciales globales e interoperables a partir de 2029.

Juntos, los miembros también desarrollarán capacidades para nuevos modelos de negocio y servicios con el fin de acelerar la adopción y crear valor en todo el ecosistema 6G.

Entre los socios globales que respaldan esta alianza se encuentran Airtel, Amazon, Asus, BT Group, Cisco, Dell, e&, Ericsson, FPT Corporation, Fujitsu/1finity, Google, HP, HPE, HUMAIN, KDDI, KT, Lenovo, LG Electronics, LG Uplus, Meta, Microsoft, Motorola, NEC Corporation, Nokia, NTT DOCOMO, Reliance Jio, Samsung Electronics, Sharp, SK Telecom, Snap, Inc., Stellantis, Swisscom, Tejas Networks, Telstra, TIM Group, T-Mobile, Viettel Group, VNG y YTL.

Otros socios que se han sumado a esta iniciativa son Alibaba, Aramco, Chery Automobile, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Deutsche Telekom, Geely Auto, GWM, Honor, Hyundai, Leap Motor, Li Auto, Oppo, NIO, SAIC Motor, Vivo, Xiaomi y Xpeng.

Qualcomm X105 5G prepara el camino hacia 6G El módem-RF Qualcomm X105 5G está preparado para 3GPP Release 19 (segunda versión del estándar 5G-Advanced) y 5G Advanced, y busca sentar las bases para el desarrollo de 6G. Este módem ofrece velocidades de descarga de 14,8 Gbps y velocidades de carga de hasta 4,2 Gbps, además de una eficiencia energética mejorada gracias a su transceptor RF de 6 nm. “Qualcomm X105 supone un importante avance en conectividad inalámbrica, ya que combina innovaciones en hardware e inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de usuario excepcional”, destacó Durga Malladi, vicepresidente ejecutivo y director general de Planificación Tecnológica de Qualcomm Technologies, Inc. El módem también integra un procesador de IA de quinta generación que optimiza el tráfico de datos en función de los escenarios de los usuarios, mejorando la experiencia en juegos móviles, videollamadas y redes sociales. Además, introduce compatibilidad con GNSS cuatribanda y NR-NTN para comunicaciones por satélite, lo que amplía las capacidades de conectividad más allá de las redes terrestres.

Wi-Fi 8 con IA nativa busca unificar la conectividad de clientes y redes La nueva cartera Wi-Fi 8 de Qualcomm busca sentar las bases de conectividad para el rendimiento de la era de la IA en dispositivos móviles, puntos de acceso y puertas de enlace. La cartera incluye: el sistema de conectividad móvil Qualcomm FastConnect 8800, con una configuración de radio Wi-Fi 4x4 que permite alcanzar velocidades sin precedentes superiores a 10 Gbps; ofrece hasta el doble de rendimiento que la generación anterior Wi-Fi 7 y hasta tres veces más alcance inalámbrico gigabit. Además, gracias a HDT, las velocidades de Bluetooth también se incrementan de 2 Mbps a 7,5 Mbps.

Qualcomm Dragonwing NPro A8 Elite, con sistema de radio Wi-Fi 8 5x5 que aumenta 40 % el rendimiento a distancias típicas, reduce la latencia en 2,5 veces durante los picos de uso y aprovecha los modos de optimización de energía inteligentes para consumir hasta 30 % menos de energía al día.

Qualcomm Dragonwing FiberPro A8 Elite ofrece el mismo rendimiento que Dragonwing NPro A8 Elite, complementado con acceso de fibra 10G (PON), ideal para operadores y fabricantes de equipos originales que buscan una solución de puerta de enlace unificada y preparada para fibra.

Qualcomm Dragonwing FWA Gen 5 Elite, brinda el rendimiento de acceso inalámbrico fijo y la arquitectura de plataforma de la generación anterior, gracias al sistema Qualcomm X85 5G Modem-RF, y lo mejora con las capacidades Wi-Fi 8 que ofrecen las plataformas Dragonwing A8 Elite.

Qualcomm Dragonwing N8 y Dragonwing F8 para implementaciones de banda ancha Ethernet y fibra, respectivamente. “El perfil del tráfico de red actual está cambiando de forma fundamental, ya que la demanda impulsada por la IA requiere replantearse la arquitectura central. (…) Las redes y los dispositivos de próxima generación no solo deben ser nativos de IA, sino que también necesitan un nuevo tipo de conectividad inteligente y de alto rendimiento”, afirmó Gautam Sheoran, vicepresidente senior y director general de Conectividad, Banda Ancha y Redes de Qualcomm Technologies, Inc. Se espera que los productos comerciales estén disponibles a finales de 2026.

Snapdragon Wear Elite para impulsar la IA personal en el borde Otro lanzamiento fue Snapdragon Wear Elite, una plataforma para dispositivos wearables impulsada por una unidad de procesamiento neuronal (NPU). Este avance permite procesar IA de alto rendimiento directamente en el dispositivo, ofreciendo experiencias personalizadas y contextuales en tiempo real. La plataforma soporta una amplia gama de formatos, desde relojes inteligentes hasta colgantes, y está diseñada para funcionar con Wear OS de Google, Android y Linux. Entre sus características destacadas se encuentran una mejora de cinco veces en el rendimiento de la CPU y una GPU hasta siete veces más rápida, además de una duración de batería de varios días y capacidades de carga rápida que alcanzan el 50 % en solo 10 minutos. Snapdragon Wear Elite también introduce una arquitectura de conectividad multimodo que integra tecnologías como 5G RedCap, Wi-Fi de micro-potencia, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS y NB-NTN, las cuales permiten interacciones conscientes del contexto, conectividad de bajo consumo y comunicaciones críticas, incluso en áreas sin cobertura celular.