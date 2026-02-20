5G Americas cerrará operaciones a fin de mes

5G Americas anunció, el 18 de febrero, que su Consejo de Administración aprobó un plan para disolver formalmente la organización y cerrar sus operaciones el próximo 27 de febrero de 2026.

Desde su fundación, 5G Americas se ha comportado como la voz de confianza de la industria inalámbrica en toda América, fomentando la colaboración entre operadores y proveedores, e impulsando el desarrollo y la adopción de 3G, 4G LTE, 5G, 5G-Advanced y la evolución hacia 6G. Asimismo, ha jugado un papel importante en la formación de responsables políticos, analistas, medios de comunicación y el ecosistema, en general, sobre el poder transformador de las tecnologías inalámbricas móviles.

Durante la última década, la asociación sin fines de lucro no solo contribuyó con liderazgo técnico, sino que también publicó una serie de informes técnicos, organizó foros líderes en el sector y apoyó el crecimiento continuo del ecosistema inalámbrico en el hemisferio occidental. Sin embargo, con la evolución del sector, la Junta Directiva de 5G Americas –integrada por alrededor de 18 miembros– determinó que este es el momento adecuado para concluir la labor de la asociación.

«Ha sido un privilegio extraordinario servir como presidente de 5G Americas y trabajar junto a algunos de los líderes más dedicados de nuestra industria», dijo Viet Nguyen, presidente de 5G Americas. «Juntos, hemos ayudado a dar forma a la narrativa en torno al 5G y hemos sentado las bases importantes para el 5G avanzado y el 6G. Estoy profundamente orgulloso del impacto que esta organización ha tenido en el avance de la innovación, la colaboración y el liderazgo intelectual en toda América del Norte y más allá», señaló.

La asociación, que nació como 3G Americas y posteriormente 4G Americas, completará sus iniciativas pendientes y concluirá los asuntos administrativos en curso durante los siguientes días, y cerrará sus operaciones el 27 de febrero de 2026.

En su boletín oficial, la asociación expresó su más sincero agradecimiento a sus empresas miembro, miembros del consejo de administración, socios y a la comunidad inalámbrica en general por su apoyo y colaboración a lo largo de los años. Entre sus miembros se encuentran empresas como AT&T, Ciena, Cisco, Ericsson, Mavenir, Nokia, Qualcomm y más.