MWC 2026: Tres propuestas para redes y dispositivos móviles

El Mobile World Congress 2026 reunió a empresas tecnológicas relacionadas con los diferentes aspectos de las telecomunicaciones, desde las redes hasta los dispositivos móviles. Entre ellas, NTT Group, MediaTek y Ericsson presentaron novedades enfocadas en inteligencia artificial, tecnología fotónica y redes avanzadas que esperan se implementen en los siguientes años.

Tecnología fotónica e IA para un futuro sostenible NTT Group, compuesto por NTT, NTT DOCOMO y NTT DATA, presentó su visión de un futuro sostenible basado en tecnologías ópticas de IOWN (Innovative Optical and Wireless Network). Estas soluciones están diseñadas para reducir el consumo energético en un mundo cada vez más dependiente de la inteligencia artificial. “Las tecnologías ópticas de IOWN no solo optimizan el consumo energético, sino que también abren la puerta a computadoras cuánticas ópticas y dispositivos de convergencia fotónica-electrónica que redefinirán la infraestructura digital”, presumió Akira Shimada, presidente y CEO de NTT. Además, el grupo también presentó su propuesta de infraestructura resiliente con IA y fotónica, con soluciones que integran IA y tecnologías ópticas para construir redes móviles 6G y computación cuántica óptica. También presentaron sus servicios potenciados por IA, tales como aplicaciones de IA agéntica y plataformas de control autónomo de robots mediante Physical AI.

La era del IQ y la inteligencia avanzada en dispositivos A su vez, MediaTek presentó su visión de “The IQ Era”, donde la inteligencia artificial integrada redefine la interacción humana con la tecnología. Según informaron, su chip insignia, el Dimensity 9500, está diseñado para convertir smartphones y tabletas en agentes de IA privados y altamente eficientes. Entre los dispositivos que cuentan con los chips de la marca están: Samsung Galaxy Tab S11: Impulsada por el Dimensity 9400+, una tableta con capacidades avanzadas de IA para creatividad y productividad.

Timekettle X1: Dispositivo compacto que traduce en tiempo real hasta 42 idiomas y 95 acentos.

iKKO Mind One: Herramienta que combina notas de voz, traducciones y resúmenes de reuniones. MediaTek también exploró el futuro de las redes con 5G-Advanced y 6G, y anunció una mayor participación en la automatización del hogar inteligente y la evolución de dispositivos plegables y enrollables.