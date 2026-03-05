MWC 2026: Nuevas oportunidades para las telcos con eSIM, IoT e IA
En el mundo de las operadoras, no todo se reduce a la red. La gestión inteligente de dispositivos, la interoperabilidad de estándares y la integración real de inteligencia artificial en procesos críticos suman a la complejidad digital, pero también abren nuevos caminos de negocio, señala Motive.
En el más reciente Mobile World Congress 2026 en Barcelona,
Motive –compañía que nació del carve-out de los negocios de dispositivos y gestión de servicios de Nokia– centró su propuesta en tres ejes que reflejan hacia dónde se mueve la industria: Service Entitlement, conectividad satelital y la incorporación avanzada de inteligencia artificial en Customer Care.
Enrique Jesús Almas, senior sites consultant en Motive, explicó que Service Entitlement es la gestión de servicios asociados a dispositivos inteligentes, incluyendo la transferencia de perfiles entre dispositivos iPhone y Android, y es un área cuya demanda está creciendo mucho en América Latina. “Ese es uno de los puntos sobre los que estamos creciendo. Y, a nivel de Customer Care, tenemos un acuerdo global con todas las operadoras de Telefónica en América Latina”, declaró, así como con la mayoría de operadoras importantes de la región.
Con relación a la conectividad satelital, mencionó que “los nuevos servicios satelitales tienen bastante relevancia en países donde hay un área geográfica que no puede ser cubierta por las redes convencionales”. En cuanto al uso de inteligencia artificial relacionada con el cuidado del cliente, dijo que está creciendo la demanda de “las herramientas de optimización de funcionalidades a nivel de flujos”.
Además de estas tres dimensiones, de manera transversal está creciendo también la gestión eficiente del ciclo de vida del dispositivo y la automatización operativa.
El crecimiento de IoT requiere interoperabilidad
Almas destacó el potencial de las eSIM para IoT, ya que facilitan la conexión a internet de los dispositivos, especialmente en sectores como logística, energía o iluminación inteligente. Sin embargo, en América Latina el crecimiento enfrenta fricciones estructurales.
“Los retos fundamentales son debido a que la mayoría de empresas que gestionan dispositivos IoT son empresas gubernamentales que ya tienen soluciones establecidas, que quizás están basadas en estándares antiguos o directamente en soluciones propietarias”, apuntó Almas.
Con una base tecnológica legada, infraestructuras cerradas y marcos regulatorios restrictivos, la interoperabilidad y la entrada de nuevos actores resulta muy difícil. En esta situación, la oportunidad puede llegar con los nuevos estándares –técnicos, como SMA, pero también el reciente User Services Platform del Broadband Forum, que es la evolución del antiguo TR-69–, los cuales permitirán una gestión más optimizada de los dispositivos IoT y mayor flexibilidad.
“El poder permitir que haya una interoperabilidad entre los diferentes agentes, los service providers y las empresas que puedan gestionar el flujo de vida de un dispositivo en sí, de manera que [los usuarios] puedan tener la capacidad de elegir a su service provider y de hacer cambios sin tener que mudar otros elementos dentro del entorno”, señaló.
De acuerdo con Almas, la adopción de estándares abiertos será una cuestión estratégica ya que permitirá desacoplar la infraestructura del modelo de negocio, y reducir así la dependencia tecnológica de los proveedores.
El ejecutivo detalló que el despliegue de redes 5G y tecnologías como Narrowband IoT y LTE categoría M abren una ventana para acelerar proyectos sin necesidad de redes paralelas al permitir el acceso a los equipos a través de las redes que ya están usando o desplegando los operadores. “Va a permitir hacer un despliegue muchísimo mayor de dispositivos, sin que otros actores necesiten hacer un esfuerzo a la hora de desplegar redes alternativas”, explicó.
La clave, insistió, es “evitar duplicidades, que no haya una red propietaria que gestione IoT”. Con sus soluciones de gestión de dispositivos IoT, dijo que Motive propone integrar los nuevos estándares para desplegar perfiles en dispositivos y gestionar el flujo de datos, lo que permitiría ofrecer esa información a verticales como gestión de flotas, activos o servicios públicos.
Al reutilizar la infraestructura existente, este modelo también disminuye la presión sobre CAPEX, lo que lo convierte en una opción bastante atractiva para los operadores.
RCS, una oportunidad de monetización
Otro frente que vuelve a cobrar relevancia es el de los servicios de comunicación enriquecida o RCS. Según Almas, el impulso de Apple y Google sobre el estándar es lo que ha reactivado el interés de las operadoras.
“[RCS] va a permitir abrir un abanico de posibilidades a la hora de establecer estrategias de marketing”, afirmó. A diferencia del SMS tradicional, RCS se basa en un estándar con mayores capacidades de seguridad y funcionalidades enriquecidas, como contenido gráfico y localización. Esto representa una vía adicional de monetización en publicidad y campañas segmentadas, en un momento en que el crecimiento de ingresos por conectividad pura es limitado, comentó el senior sites consultant en Motive.
De los chatbots a la orquestación inteligente
En el terreno de inteligencia artificial, la evolución va más allá de los chatbots tradicionales. Almas compartió que Motive apuesta por integrar modelos de lenguaje natural con sistemas de telecomunicaciones a través de intents (categorías que ayudan a los sistemas de IA a entender los objetivos de los usuarios para poder establecer conversaciones con ellos que ofrezcan propósito subyacente y contexto) para ejecutar acciones concretas, como buscar información en diferentes bases de datos o repositorios.
“La idea es, con toda la tecnología de los Language Modules y la capacidad de poder integrarnos con diferentes sistemas de inteligencia artificial que puedan ofrecer proveedores como Microsoft, IBM u Oracle, combinar su expertise en procesamiento de lenguaje natural con nuestro expertise en telco”, declaró.
El objetivo es que una instrucción en lenguaje natural pueda traducirse en acciones automatizadas dentro de los sistemas de telecomunicaciones, por ahora en el segmento de cuidado al cliente, que es el más demandado. “Más que ser una disrupción, es una evolución de la plataforma”, señaló, con referencia a su Service Management Platform, el orquestador que integra estas capacidades.
Almas consideró que uno de los principales impulsores de la adopción de IA en las telcos latinoamericanas ha sido el ahorro de costos. Entre los desafíos está el presupuesto, claro, pero también factores culturales y organizacionales. “Hay quizá también una especie de resistencia interna”, admitió, especialmente en áreas donde la automatización puede impactar roles existentes.
Al mencionar el impacto de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026, el ejecutivo comentó que los eventos de alta demanda siempre funcionan como catalizadores tecnológicos. “Cuando hay un evento masivo, la gestión de la capacidad de la red y la capacidad de innovar a la hora de establecer nuevos casos de uso [se ponen en prueba, por lo que] sí que es cierto que es un driver”, puntualizó. Además, la necesidad de ofrecer mejoras de desempeño o servicios diferenciados en tiempo real obliga a acelerar modernizaciones y pruebas de nuevos modelos operativos, indicó.
En términos comparativos, Almas sitúa a América Latina en una posición intermedia en el desarrollo de las telecomunicaciones, entre Europa y África: “Conozco bastante bien el mercado europeo y el africano, y América Latina creo que está en medio”. Frente a Europa, la región puede ser menos proactiva en la adopción de estándares y con marcos regulatorios más cerrados; con relación a África, muestra mayor madurez en infraestructura y gestión.
De cara a los próximos años, el ejecutivo de Motive dijo que anticipa un crecimiento relevante en conectividad satelital, que resulta clave en países con grandes extensiones sin cobertura de internet, así como en inteligencia artificial aplicada al Customer Care. Con respecto a su oferta, además de las áreas mencionadas, esperan seguir creciendo en la gestión de dispositivos fijos enfocada en routers residenciales de cualquier operador.