MWC 2026: Nuevas oportunidades para las telcos con eSIM, IoT e IA

En el más reciente Mobile World Congress 2026 en Barcelona,

Motive –compañía que nació del carve-out de los negocios de dispositivos y gestión de servicios de Nokia– centró su propuesta en tres ejes que reflejan hacia dónde se mueve la industria: Service Entitlement, conectividad satelital y la incorporación avanzada de inteligencia artificial en Customer Care.

Enrique Jesús Almas, senior sites consultant en Motive, explicó que Service Entitlement es la gestión de servicios asociados a dispositivos inteligentes, incluyendo la transferencia de perfiles entre dispositivos iPhone y Android, y es un área cuya demanda está creciendo mucho en América Latina. “Ese es uno de los puntos sobre los que estamos creciendo. Y, a nivel de Customer Care, tenemos un acuerdo global con todas las operadoras de Telefónica en América Latina”, declaró, así como con la mayoría de operadoras importantes de la región.

Con relación a la conectividad satelital, mencionó que “los nuevos servicios satelitales tienen bastante relevancia en países donde hay un área geográfica que no puede ser cubierta por las redes convencionales”. En cuanto al uso de inteligencia artificial relacionada con el cuidado del cliente, dijo que está creciendo la demanda de “las herramientas de optimización de funcionalidades a nivel de flujos”.

Además de estas tres dimensiones, de manera transversal está creciendo también la gestión eficiente del ciclo de vida del dispositivo y la automatización operativa.

El crecimiento de IoT requiere interoperabilidad Almas destacó el potencial de las eSIM para IoT, ya que facilitan la conexión a internet de los dispositivos, especialmente en sectores como logística, energía o iluminación inteligente. Sin embargo, en América Latina el crecimiento enfrenta fricciones estructurales. “Los retos fundamentales son debido a que la mayoría de empresas que gestionan dispositivos IoT son empresas gubernamentales que ya tienen soluciones establecidas, que quizás están basadas en estándares antiguos o directamente en soluciones propietarias”, apuntó Almas. Con una base tecnológica legada, infraestructuras cerradas y marcos regulatorios restrictivos, la interoperabilidad y la entrada de nuevos actores resulta muy difícil. En esta situación, la oportunidad puede llegar con los nuevos estándares –técnicos, como SMA, pero también el reciente User Services Platform del Broadband Forum, que es la evolución del antiguo TR-69–, los cuales permitirán una gestión más optimizada de los dispositivos IoT y mayor flexibilidad. “El poder permitir que haya una interoperabilidad entre los diferentes agentes, los service providers y las empresas que puedan gestionar el flujo de vida de un dispositivo en sí, de manera que [los usuarios] puedan tener la capacidad de elegir a su service provider y de hacer cambios sin tener que mudar otros elementos dentro del entorno”, señaló. De acuerdo con Almas, la adopción de estándares abiertos será una cuestión estratégica ya que permitirá desacoplar la infraestructura del modelo de negocio, y reducir así la dependencia tecnológica de los proveedores. El ejecutivo detalló que el despliegue de redes 5G y tecnologías como Narrowband IoT y LTE categoría M abren una ventana para acelerar proyectos sin necesidad de redes paralelas al permitir el acceso a los equipos a través de las redes que ya están usando o desplegando los operadores. “Va a permitir hacer un despliegue muchísimo mayor de dispositivos, sin que otros actores necesiten hacer un esfuerzo a la hora de desplegar redes alternativas”, explicó. La clave, insistió, es “evitar duplicidades, que no haya una red propietaria que gestione IoT”. Con sus soluciones de gestión de dispositivos IoT, dijo que Motive propone integrar los nuevos estándares para desplegar perfiles en dispositivos y gestionar el flujo de datos, lo que permitiría ofrecer esa información a verticales como gestión de flotas, activos o servicios públicos. Al reutilizar la infraestructura existente, este modelo también disminuye la presión sobre CAPEX, lo que lo convierte en una opción bastante atractiva para los operadores. RCS, una oportunidad de monetización Otro frente que vuelve a cobrar relevancia es el de los servicios de comunicación enriquecida o RCS. Según Almas, el impulso de Apple y Google sobre el estándar es lo que ha reactivado el interés de las operadoras. “[RCS] va a permitir abrir un abanico de posibilidades a la hora de establecer estrategias de marketing”, afirmó. A diferencia del SMS tradicional, RCS se basa en un estándar con mayores capacidades de seguridad y funcionalidades enriquecidas, como contenido gráfico y localización. Esto representa una vía adicional de monetización en publicidad y campañas segmentadas, en un momento en que el crecimiento de ingresos por conectividad pura es limitado, comentó el senior sites consultant en Motive.