Trick or Tech, o los fantasmas que acechan a la ciberseguridad

En el mundo de la tecnología, los verdaderos sustos no suceden únicamente en Halloween, y no provienen de fantasmas, brujas o monstruos, sino del ciberespacio. El fraude, las fugas de datos y los ataques sofisticados se han convertido en las pesadillas que mantienen despiertos por la noche a los equipos de TI de todo México.

Según Wilson Calderón, director técnico asociado para Latinoamérica de ManageEngine, una división de Zoho Corp., la ciberseguridad debe evolucionar al mismo ritmo que la innovación. “La transformación digital ha aportado enormes beneficios a las organizaciones, pero también ha ampliado el área de ataque. Hoy en día, las empresas no pueden pensar en tecnología sin pensar en seguridad. La clave está en adoptar soluciones que protejan los sistemas desde la fase de diseño, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de las normativas de protección de datos”, afirmó.

“Las organizaciones que logran fusionar la gestión de TI con la ciberseguridad están consiguiendo una visibilidad unificada de sus operaciones, lo que les ayuda a protegerse desde el principio de cada nuevo proceso", añadió.

Sin embargo, la misma evolución tecnológica también ha empoderado a los ciberdelincuentes, que reinventan constantemente sus métodos utilizando la inteligencia artificial. Las estafas clásicas, como la ingeniería social, ahora llevan nuevas máscaras, impulsadas por la IA generativa, que las hace más difíciles de detectar y más convincentes que nunca.

A continuación, conozca algunos de los "fantasmas digitales" que han acechado a los responsables de TI en México este año:

Dispositivos sin protección, los sustos silenciosos del trabajo híbrido El trabajo remoto e híbrido ahora forma parte de la vida cotidiana de muchas empresas mexicanas, especialmente en startups y pymes. Pero esta flexibilidad esconde un riesgo invisible: los dispositivos personales sin protección. El modelo "bring your own device" (BYOD), en el que los empleados utilizan sus propias computadoras portátiles o teléfonos, crea importantes vulnerabilidades si no se respalda con políticas de seguridad estrictas y software de protección. Estos "dispositivos fantasma" pueden difuminar fácilmente la línea entre los datos personales y los corporativos, abriendo puertas ocultas a las amenazas cibernéticas. "El trabajo híbrido requiere un enfoque de seguridad de confianza cero en todos los dispositivos utilizados por los empleados, como computadoras portátiles y dispositivos móviles", recomendó Calderón.

Software obsoleto o pirata, la puerta de entrada al inframundo digital En México, el uso de software pirateado sigue siendo habitual en determinados entornos empresariales y académicos, lo que supone un grave riesgo para la ciberseguridad. Los hackers aprovechan las vulnerabilidades de las aplicaciones obsoletas, y del software descargado de sitios no oficiales, para infiltrarse en los sistemas de las empresas. Calderón destacó que los constantes cambios tecnológicos exigen una mentalidad proactiva. "Cada nueva aplicación, dispositivo o integración representa una oportunidad para mejorar los procesos o una puerta abierta para los atacantes. La seguridad ya no puede ser una cuestión secundaria, sino que debe formar parte de la estrategia de innovación desde el primer momento", comentó. Para evitarlo, las organizaciones deben aplicar actualizaciones automáticas y bloquear las descargas no autorizadas. Cada parche que se omite puede convertirse en una puerta de entrada para "espíritus digitales" maliciosos, como el malware y el ransomware.

Fuga de credenciales y control del acceso, maldiciones de la negligencia La gestión del acceso es una de las disciplinas más poderosas, y más descuidadas, de la ciberseguridad. Independientemente del tamaño de la empresa, es esencial implementar la segmentación de privilegios y un control estricto del acceso de los usuarios. Cuando los ciberdelincuentes obtienen contraseñas débiles o reutilizadas, pueden moverse lateralmente dentro de los sistemas corporativos, escalando privilegios y comprometiendo datos confidenciales. En México, muchas empresas aún carecen de prácticas maduras de gestión de identidades y accesos (IAM), lo que da lugar a fugas de credenciales y violaciones de datos en toda regla, que pueden dañar tanto las finanzas como la reputación.

Amenazas internas, las almas en pena del castillo Al igual que en las historias de terror, donde los espíritus acechan en lugares familiares, las amenazas internas son un peligro invisible, pero muy real, dentro de las organizaciones. Estas amenazas suelen provenir de empleados, contratistas o proveedores que ya tienen acceso legítimo a los sistemas. Si bien algunos pueden actuar con intenciones maliciosas, como vender información confidencial, muchos incidentes se deben a errores humanos o a credenciales comprometidas. ​ Dado que las amenazas internas son difíciles de detectar, su prevención requiere una supervisión continua, permisos restringidos y una sólida cultura de concienciación sobre la ciberseguridad. De acuerdo con Wilson Calderón, supervisar el comportamiento de los usuarios e identificar tempranamente los patrones de acceso anómalos puede ayudar a las organizaciones a mitigar los riesgos antes de que se conviertan en daños graves.

Ataques impulsados por IA, la nueva cara del terror digital La IA generativa no solo ha transformado los negocios, sino también ha revolucionado la ciberdelincuencia. Los delincuentes ahora utilizan la IA para crear mensajes, voces y vídeos falsos que parecen y suenan sorprendentemente reales. Las estafas con deepfakes de directores ejecutivos o solicitudes fraudulentas de clientes están en aumento, y la automatización de la IA permite que estos ataques se propaguen más rápido que nunca. En esta nueva realidad, distinguir lo real de lo falso se ha convertido en un desafío constante.

Ataques a IoT, o los dispositivos conectados “poseídos” El uso cada vez mayor de dispositivos de internet de las cosas (IoT), desde cámaras hasta sensores industriales, ha ampliado drásticamente la superficie de ataque. Muchos de esos dispositivos vienen con contraseñas predeterminadas y firmware obsoleto, lo que los convierte en puntos de entrada ideales para los hackers. Para evitar que estos "dispositivos poseídos" comprometan las redes, las empresas deben aplicar una autenticación sólida, segmentar las redes IoT y supervisar continuamente las anomalías.