Crear contraseñas más seguras, un arte necesario en la era de IA

Las contraseñas son la forma más común de autenticación. El clásico "algo que sabes", y que sigue siendo el método más utilizado para proteger cuentas en todo el mundo.

Las investigaciones muestran que, aproximadamente, la mitad de las aplicaciones aún dependen únicamente de contraseñas, y solo un 12 % de las personas usa una contraseña única para cada aplicación. El problema es que, en promedio, los humanos solo podemos recordar entre cinco y siete contraseñas, mientras la mayoría manejamos entre setenta y cien cuentas en línea. Esta discrepancia lleva a hábitos arriesgados, como reutilizar contraseñas o guardarlas en una aplicación de notas.

Este artículo no trata de promover la autenticación sin contraseña, ya que muchas cuentas no están preparadas para ello. Se centra en las cadenas de texto desordenadas que aún utilizamos para proteger nuestra vida digital. Analizaremos por qué las contraseñas siguen siendo importantes, qué hace que algunas sean seguras y otras débiles, y qué les depara el futuro. Al final, tendrás las herramientas para elegir una contraseña más inteligente, segura y quizás, incluso, casi indescifrable.

Por qué las contraseñas son más importantes que nunca En la economía actual, los datos son dinero y, para los atacantes, tu contraseña podría valer solo unos pocos dólares en la dark web. Si logran acceder a tu bandeja de entrada o sistema de archivos y robar información corporativa, podría valer cientos de miles. Ya sea tu información bancaria, de correo electrónico, de la seguridad social o de salud, una contraseña sigue siendo una de las formas más fáciles de acceder para los intrusos. Usar "contrasena123" (o password123) es como dejar tus cuentas abiertas. A medida que los ataques se vuelven más sofisticados, las contraseñas seguras son esenciales. Mucha gente sabe que "contrasena123" es débil, pero puede que no entiendan realmente qué hace que una contraseña sea más segura que otra, y no siempre es lo que uno piensa. Por eso, para ayudarte, desglosamos algunas prioridades sencillas que debes considerar al decidir tu próxima contraseña. Prioridad uno: La longitud es el factor más importante Alerta de spoiler: qué tan fuerte es una contraseña no tiene que ver con cuántas pesas puede levantar. Su debilidad tampoco tiene que ver con lo fácil que sea leerla para un humano. Los atacantes tienen muchas maneras de robar una contraseña. A veces te engañan para que la escribas en un sitio web falso, y en ese caso no importa cómo esté escrita, porque básicamente se la has regalado. La seguridad de una contraseña es fundamental cuando los atacantes roban grandes bases de datos de credenciales de usuario, a menudo de empresas con millones de cuentas, como LinkedIn o Facebook. Estas bases de datos no almacenan la contraseña directamente, sino una versión cifrada. Para que un atacante pueda averiguar la contraseña original, debe intentar adivinarla y ver qué resultado cifrado coincide. Este proceso se denomina descifrado de contraseñas. Es similar a intentar adivinar la combinación de una caja fuerte. Cuanto más larga y compleja sea la combinación, más intentos se necesitarán. Los atacantes utilizan computadoras potentes para ello, y cuanto más potente sea la computadora, más rápido podrá adivinar. Echa un vistazo a la tabla que viene abajo para ver cuánto tiempo tomaría utilizar tres enfoques diferentes: un clúster simple de GPU Nvidia, conjeturas en línea y una computadora cuántica teórica. Tabla 1: Tiempo de descifrado de contraseñas según su longitud y la potencia de cómputo. No hace falta ser un experto en matemáticas para darse cuenta de que el factor más importante en la solidez de una contraseña no es lo complicada que parezca, sino su longitud. Claro que las contraseñas más largas pueden ser más molestas de escribir. Pero recuerda: si usaras una contraseña compuesta únicamente por la letra "a" escrita cuarenta veces, incluso una computadora cuántica necesitaría cientos de miles de años para descifrarla. Prioridad dos: Que sea única y se gestione centralmente Recordar docenas de contraseñas únicas y complejas es imposible, y no es eso lo que te pedimos. Un gestor de contraseñas puede ser una forma práctica de guardarlas, pero también crea un punto de acceso prioritario para los atacantes. Siempre se recomienda guardar tus contraseñas en una bóveda segura, pero el gestor que elijas también debería ayudarte a rotarlas y avisarte si el gestor, o alguna de tus cuentas, se han visto comprometidas. Al combinar esto con una contraseña compleja, la ventana de oportunidad para los atacantes se reduce considerablemente. Prioridad 3: No mantengas cuentas que no uses Al igual que actualizarías la contraseña de una cuenta activa en tu administrador de contraseñas, también deberías eliminar las cuentas que ya no necesitas. Si no has iniciado sesión en esa cuenta de MySpace desde principios de los 2000, probablemente sea hora de cerrar esa vieja página. Puede que no creas que tu cuenta de Hotmail sea de mucho valor, pero si alguna vez la usaste como correo electrónico de respaldo para una cuenta bancaria que aún tienes, lo mejor es iniciar sesión en tu vieja cuenta “[email protected]” y cerrarla antes de que alguien más se aproveche. Prioridad 4: Monitorea cuentas Lo último que esperarías de tu banco es que nadie esté vigilando tu caja fuerte. Lo mismo debería ocurrir con tus cuentas en línea. Monitorear los intentos de inicio de sesión y los cambios en el sistema es tan importante como cerrar la puerta desde el principio. Los análisis de la web oscura y las notificaciones de filtraciones suelen llegar semanas después de que tus datos ya hayan sido expuestos. La monitorización continua de tus cuentas, incluyendo la monitorización de crédito gratuita, cuando esté disponible, añade una capa adicional de protección crucial.