Cinco consejos para proteger móviles y datos en los viajes de fin de año

Durante la temporada de vacaciones de fin de año, quienes aprovechan para viajar suelen utilizar sus teléfonos móviles como compañeros inseparables: los usan como cámara de fotos, billetera digital, identificación electrónica y, obviamente, como principal medio de comunicación. Pero esa dependencia convierte también a esos dispositivos en un blanco predilecto para criminales físicos y digitales.

¿Cómo evitar un incidente que le arruine la experiencia de viaje, y cuyas consecuencias pueden ir más allá de los días festivos? ManageEngine, la división de gestión de TI empresarial de Zoho Corporation, comparte cinco recomendaciones prácticas para ayudar a los viajeros profesionales a mantener segura su información mientras transitan por aeropuertos, terminales, hoteles y destinos turísticos.

1. Evita redes Wi-Fi públicas o desconocidas Las redes abiertas en aeropuertos, centros comerciales, hoteles y restaurantes son uno de los puntos más vulnerables para los viajeros. Los ciberdelincuentes pueden crear redes falsas con nombres similares a los oficiales e interceptar la información que se transmite a través de conexiones no cifradas. Si inicias sesión en cuentas bancarias, correo electrónico o plataformas de pago a través de estas redes puedes comprometer tus contraseñas o datos financieros. Incluso cuando la red parece legítima, se recomienda usar los datos móviles o una VPN confiable para acceder al Wi-Fi en entornos públicos.

2. No cargues el móvil en puertos USB públicos Muchos sitios turísticos ofrecen estaciones de carga USB gratuitas, pero estos puertos pueden estar manipulados para instalar malware o extraer información sin que el usuario se percate. Esta es una técnica conocida como juice jacking. Para evitarlo, lo más conveniente es usar tus propios cargadores conectados a tomas eléctricas estándar o llevar una batería portátil (power bank).

3. Habilita los bloqueos biométricos y la autenticación de dos factores Si el dispositivo es robado o se pierde, contar con mecanismos de seguridad adicionales puede evitar el acceso no autorizado a tu información sensible. Los bloqueos por huella dactilar o reconocimiento facial impiden un desbloqueo rápido, mientras que la autenticación multifactor (MFA) en tus apps bancarias, redes sociales y correo electrónico añade una capa extra de protección, incluso si un atacante conoce la contraseña.

4. Desactiva Bluetooth y NFC cuando no los uses Aunque útiles para conectar audífonos o realizar pagos sin contacto, Bluetooth y la comunicación de campo cercano (NFC) pueden ser explotados para realizar emparejamientos fraudulentos o enviar archivos maliciosos si se dejan permanentemente activos. Deshabilitarlos cuando no se usan reduce drásticamente la superficie de ataque y evita que algún tercero cercano intente accesos no autorizados al dispositivo.