IA y resiliencia digital serán motores de crecimiento para empresas en 2026

Para las empresas de América Latina, la inversión y la estrategia para 2026 estarán guiadas por un cambio fundamental en la mentalidad de negocios, más centrada en ubicar la tecnología como eje central de la creación de valor y la estrategia, en lugar de simplemente una función de soporte operativo.

Este año "estará definido por la integración profunda de la IA en todos los niveles, la consolidación de la ciberseguridad como pilar de la resiliencia y la adopción de la sostenibilidad como un factor ineludible para la rentabilidad”, afirmó Wilson Calderón, director técnico asociado de ManageEngine LATAM.

El ejecutivo presentó cinco tendencias de TI que impactarán directamente en las operaciones y el crecimiento de las empresas en la región, y delinearán el futuro de la gestión y la estrategia tecnológica, según estimaciones de la empresa.

1. Democratización de la IA en toda la empresa Para 2026, la IA se convertirá en el tejido conectivo tanto de las operaciones de TI como del negocio en general. El enfoque, dijo Calderón, ha pasado del simple acceso a una herramienta a empoderar a toda la fuerza laboral para interactuar con sistemas autónomos e "IA agéntica" que ejecutan flujos de trabajo completos sin intervención. Esta tendencia abarca desde la evolución de ITSM hacia AIOps totalmente predictivos, donde la IA generativa resuelve proactivamente incidentes de primer nivel –en lugar de solo responder consultas–, hasta la integración de la analítica en departamentos no técnicos para la toma de decisiones en tiempo real. Para lograr esto, las empresas están migrando hacia plataformas unificadas que integran la IA generativa (IAGen) en la gestión de redes y ciberseguridad, permitiendo que la detección de anomalías ocurra de forma invisible. Democratizar estas herramientas rompe los silos tecnológicos y libera al talento humano de las operaciones reactivas, permitiéndoles liderar estrategias de innovación que crean valor directo al negocio. Según un estudio de Gartner, el 70 % de los CIO en América Latina aumentará su inversión en capacitación en IA para 2027. Según Calderón, el liderazgo lo asumirán las empresas que gestionen una formación en IA diseñada en torno a las habilidades y necesidades específicas de sus trabajadores.

2. Plataformas de desarrollo nativas de IA Más allá de su mero uso, en 2026, la IAGen redefinirá la creación de aplicaciones a través de un enfoque de desarrollo autónomo. Las empresas están migrando hacia plataformas de desarrollo nativas de IA que proporcionan entornos preconfigurados, seguros y automatizados, señaló Calderón, permitiendo tanto a desarrolladores expertos como a "desarrolladores ciudadanos" desplegar soluciones con capacidades de IA con agilidad y bajo marcos estrictos de gobernanza. Aunque la aceleración de la adopción es evidente, la región enfrenta el desafío de mantener el ritmo que hay a nivel global. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), existe una brecha crítica: aunque América Latina representa el 6,6 % del PIB global y el 8,8 % de la población mundial, solo representa el 1,12 % de la inversión global en IA. Para cerrar esta brecha, la necesidad estratégica ya no es simplemente que el software "tenga" IA, sino integrar modelos de lenguaje extensos (LLM) y modelos especializados directamente en los procesos internos a través de API abiertas. El desafío fundamental para las organizaciones este año es facilitar esta integración segura, aprovechando su infraestructura de TI actual para convertir la IA en un motor de innovación continua en lugar de una herramienta aislada.

3. Resiliencia digital total y ciberseguridad preventiva La ciberseguridad ha evolucionado de ser una capa de protección a convertirse en el tejido fundamental de la estrategia digital de cualquier empresa. En 2026, el enfoque se ha desplazado de la prevención perimetral tradicional hacia la detección y respuesta extendidas (XDR), alineándose con las arquitecturas de malla de ciberseguridad (CSMA) y un enfoque de confianza cero adaptativo. Esta tendencia se centra en la resiliencia digital, indicó Wilson Calderón, donde la seguridad garantiza activamente la continuidad del negocio. Según IDC, para finales de 2025, el 65 % de las organizaciones en América Latina priorizarían la inversión en sistemas de seguridad con capacidades de automatización y respuesta autónoma. La transición permite a las organizaciones fortalecer su postura a través de soluciones unificadas que correlacionan datos de seguridad y operaciones en tiempo real, integrando la gestión de identidad y acceso (IAM) para responder de manera coordinada a amenazas cada vez más sofisticadas.

4. Optimización de costos y gobernanza de la nube (FinOps) Con la migración acelerada hacia la nube, el enfoque ha pasado de la simple adopción a la eficiencia financiera y la gobernanza de múltiples nubes (multi-cloud). FinOps se ha establecido como una práctica cultural y operativa esencial para maximizar el valor de la nube. Según un estudio sobre la madurez de la nube en América Latina, aproximadamente el 70 % de las empresas de la región luchan con la falta de visibilidad sobre sus gastos en la nube, lo que provoca importantes excesos presupuestarios. Esto enfatiza la necesidad de plataformas de observabilidad unificada y gestión de activos para prevenir el "desperdicio en la nube". El objetivo es alinear el gasto en servicios en la nube directamente con el valor de negocio entregado, lo que se logra a través de soluciones que ofrecen visibilidad granular del gasto en la nube con relación al rendimiento y la utilización de recursos, permitiendo que los equipos de TI y Finanzas optimicen la asignación de recursos.