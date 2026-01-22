Por qué la inferencia redefine la arquitectura de IA en 2026

Durante los últimos años, la conversación sobre inteligencia artificial estuvo dominada por la carrera por entrenar modelos cada vez más grandes, complejos y costosos. Sin embargo, de cara a 2026, el eje del debate tecnológico comienza a desplazarse: el verdadero desafío ya no está en cómo entrenar modelos de IA, sino en cómo operarlos de forma eficiente, segura y rentable a escala.

En ese nuevo escenario, la inferencia –el proceso mediante el cual un modelo ya entrenado genera respuestas en tiempo real a partir de datos del mundo real– se consolida como la capa crítica de la arquitectura de IA empresarial y como el principal centro de costos del ecosistema.

El punto de inflexión operativo de la IA Según Andrés García, ingeniero de F5 para Latinoamérica, la industria está entrando en lo que los analistas denominan un “punto de inflexión operativo” de la inteligencia artificial. El foco se desplaza del desarrollo experimental a la ejecución continua en producción. Andrés García Andrés García “Entrenar modelos es un evento. Inferir es un estilo de vida”, resume García. Mientras que el entrenamiento es episódico, costoso pero predecible, la inferencia implica mantener modelos activos las 24 horas, con tráfico real, picos de demanda y retroalimentación constante. En este contexto, las organizaciones que no logren inferencia de baja latencia, bajo costo y alta seguridad simplemente no podrán escalar agentes de IA ni integrar estas capacidades en procesos críticos del negocio. El cambio redefine profundamente las decisiones de infraestructura. El debate tradicional entre nube, on-premises y borde deja de girar en torno al almacenamiento y pasa a centrarse en la ejecución del razonamiento en tiempo real. Y la latencia es uno de los factores clave. En arquitecturas de IA agéntica, un modelo no responde con una única llamada: razona en múltiples pasos, consulta bases de datos vectoriales, API y sistemas internos. “Cada milisegundo de ida y vuelta a una nube central se multiplica. Por eso, la inferencia empieza a desplazarse hacia el edge, donde el procesamiento ocurre físicamente más cerca del usuario o del sistema que toma la decisión”, comenta García. El impacto también es económico. El entrenamiento se financia como un CapEx puntual; la inferencia, en cambio, se convierte en un OpEx permanente, un “grifo abierto” que puede disparar el presupuesto si no se gestiona con precisión. CPU, GPU o aceleradores especializados consumen recursos por hora, por petición y según el nivel de latencia requerido, explican desde F5. A esto se suma un cambio en la escalabilidad: ya no se trata de crecer un clúster centralizado, sino de desplegar múltiples puntos de inferencia distribuidos, cada uno con sus propios requisitos de observabilidad, seguridad y resiliencia. También se esperan cambios en el cumplimiento regulatorio. “Las normativas actuales –desde el AI Act de la UE, hasta las leyes de soberanía de datos en América Latina– no solo regulan dónde se almacenan los datos, sino dónde ocurre el procesamiento. De esta manera, la inferencia pasa a ser una cuestión legal, no solo técnica”, agrega García.