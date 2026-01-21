IA en 2026: De la automatización a la acción orientada a valor

El 2026 inició y, junto con él, las expectativas del mercado sobre lo que traerá la industria en materia de desarrollo tecnológico en general, pero, en especial, sobre los avances que se verán en inteligencia artificial (IA).

La IA se ha convertido en un pilar fundamental para las operaciones empresariales y la innovación de productos. Según PwC, esta tecnología podría aportar hasta un 15 % al PIB global en la próxima década, lo que representaría uno de los impactos económicos más significativos de la historia moderna.

En esa línea, expertos en tecnología de SoftServe han señalado tres tendencias clave que, según consideran, este año deberían seguirse de cerca. Para ellos, el desarrollo de la IA en 2026 se acelerará a medida que las empresas la integren en sus procesos de producción, ingeniería de software y operaciones basadas en datos.

Estos especialistas resaltan que la tecnología influirá en la automatización de operaciones, el desarrollo de productos digitales y la gestión de la información en las organizaciones. Por ejemplo, se refieren a la IA física, es decir, la integración de la IA generativa y la robótica en el mundo real.

Al respecto, indican que las máquinas están desarrollando la capacidad de comprender e interactuar con el mundo físico, lo que permite a los robots percibir, predecir y actuar. Este avance, anotan, los convierte de simples herramientas mecánicas en compañeros inteligentes y marca el surgimiento de la IA física, un hito clave en la evolución de los robots y los sistemas autónomos.

Además, sostienen que este año la IA Física se perfila como un motor de transformación en múltiples industrias. Desde robots móviles autónomos que operan en entornos industriales complejos, hasta manipuladores robóticos y sistemas quirúrgicos capaces de ejecutar tareas de altísima precisión, sus aplicaciones crecen y se diversifican a gran velocidad.

“Para uno de nuestros clientes, desarrollamos una solución que redujo el tiempo de simulación de una línea de producción de varias horas a solo cinco minutos por ciclo. Este enfoque mejora la eficiencia, la seguridad y la velocidad de implementación en entornos reales, donde los robots autónomos deben navegar por espacios complejos, ajustar sus movimientos y trabajar de manera confiable junto a las personas”, explica Liubomyr Demkiv, director de Robótica y Automatización Avanzada en SoftServe.

Los agentes se multiplican La segunda tendencia habla de sistemas multiagente, la nueva lógica detrás del desarrollo de software. En ese sentido, aseguran que el volumen de datos y la complejidad de los productos digitales están creciendo a un ritmo más rápido que aquél con el que los equipos de ingeniería pueden escalar. Como resultado, las organizaciones están adoptando sistemas multiagente: entornos en los que docenas de agentes especializados colaboran y se reparten las tareas de forma similar a los equipos humanos, en lugar de depender de una única IA universal. “Lo que estamos presenciando con los sistemas multiagente es una transición de simples herramientas de IA hacia una verdadera colaboración entre humanos e IA”, señala Zoryana Doshna, AVP de Tecnología y Líder del GenAI Lab en SoftServe, quien agrega que ahora pueden asumir etapas completas del desarrollo como, por ejemplo, definir requisitos, escribir código, ejecutar pruebas y realizar auditorías de seguridad. Esto transforma el modelo operativo, ya que las personas se concentran en la toma de decisiones complejas, mientras que las tareas rutinarias quedan en manos de agentes especializados. A esto se suma la IA multimodal, que trae una nueva era en la comprensión de datos. En esa línea, desde SoftServe afirman que los modelos generativos se han consolidado como una herramienta empresarial esencial en tan solo dos años, utilizados para tareas como la generación de texto, la síntesis de información y el soporte en la comunicación. Sin embargo, aseveran que la mayoría de los procesos empresariales del mundo real dependen de una gama mucho más amplia de tipos de datos, que incluyen fotos, videos, planos, escaneos de documentos, tablas y presentaciones. Por ello, creen que la siguiente etapa en la evolución tecnológica es la IA multimodal, capaz de procesar distintos tipos de datos y unificarlos en un único contexto.