IA, talento y alianzas impulsan la madurez digital de las empresas

Después de la fase de los proyectos piloto, las empresas buscan integrar la inteligencia artificial en sus flujos de trabajo y en sus ofertas principales con el objetivo de expandir sus inversiones. De acuerdo con el informe “KPMG Global Tech Report 2026”, aunque las expectativas son altas y la adopción avanza con rapidez, el proceso de expansión genera nuevos niveles de complejidad y los retornos aún varían considerablemente.

“Las organizaciones están avanzando hacia un modelo en el que la tecnología se encuentra en el centro mismo de sus operaciones, impulsadas principalmente por inteligencia artificial. Para capitalizar su potencial, deberán fortalecer las capacidades de su talento, acelerar alianzas tecnológicas y asumir riesgos calculados, con el fin de ampliar el uso de la tecnología con disciplina y visión estratégica para generar valor real y sostenible. En los próximos años, la madurez tecnológica será el mayor diferenciador competitivo del mercado”, señala Andrés Aldama, socio de Asesoría en Estrategias y Procesos de Transformación Tecnológica (CIO Advisory) de KPMG México.

La madurez tecnológica se acelera El informe encontró que las personas responsables de las funciones tecnológicas en empresas globales esperan alcanzar su nivel más alto de madurez tecnológica en 2026, comparado con el 11 % que actualmente se encuentra ahí. Este aumento en el optimismo refleja una transición desde experimentos aislados hacia la integración de la inteligencia artificial (IA) y tecnologías avanzadas en sistemas centrales, así como la expansión de su impacto. Además, las empresas de alto desempeño (adelantadas en madurez tecnológica, procesos y generación de valor) ya están obteniendo beneficios significativos, reportando un retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés) promedio de 4.5x, más del doble del promedio. KPMG explica que estas organizaciones han superado la etapa de programas piloto y ahora priorizan la ampliación de la innovación y la adaptación continua para mantener una ventaja competitiva en un entorno dinámico. Otros grupos con retornos superiores incluyen: compañías más pequeñas (3.6x),

aquellas con menores presiones de costos (2.6x) y

organizaciones centradas en la transformación (3.2x). El patrón de ROI también se ha vuelto más complejo. En lugar de un único “punto ideal” de inversión, surgen distintas zonas de retorno –desde ganancias rápidas iniciales hasta valor acelerado a nivel empresarial– conforme aumenta la madurez tecnológica.

Se dispara la adopción de agentes de IA El reporte muestra que la IA se ha convertido en una necesidad estratégica: 68 % aspira a lograr su nivel más alto de madurez en el uso de esta tecnología, y

88 % ya está invirtiendo en agentes de IA: agentes digitales autónomos capaces de transformar operaciones y acelerar la toma de decisiones.

74 % reporta que sus iniciativas de IA están generando valor medible, como mayor eficiencia y reducción de riesgos; pero,

solo 24 % afirma estar ampliando el aprovechamiento de la IA y obteniendo un retorno en múltiples casos de uso. Esto evidencia la necesidad de que los indicadores de desempeño evolucionen más allá de métricas financieras tradicionales e incorporen mediciones que permitan un alineamiento empresarial integral, afirma KPMG. La transición de la experimentación hacia despliegues a gran escala ya está en marcha, con líderes enfocados en integrar la IA en productos, servicios y modelos de valor.