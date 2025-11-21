Los sistemas legados toman revancha como nuevo motor estratégico de la IA

Durante décadas, los sistemas legados fueron señalados como el gran obstáculo de la transformación digital. Infraestructuras pesadas, costosas de mantener y difíciles de modificar. Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial –especialmente la IA generativa y los modelos predictivos– cambió por completo la ecuación. En las industrias más reguladas, esos viejos repositorios de datos estructurados ya no son una carga, sino los activos que las empresas modernas usan para competir.

Para bancos, aseguradoras, retailers y telcos, el debate dejó de centrarse en “reemplazar el core” y pasó a enfocarse en “cómo potenciarlo”. En lugar de dejar de lado el sistema central, la próxima ola de transformación consiste en superponerle capas de inteligencia, automatización y análisis avanzado que operan sobre su solidez histórica.

La historia como ventaja competitiva El cambio cultural y tecnológico de los últimos años reconfiguró la forma en que las organizaciones valoran su propio legado. Según el equipo de N5, firma tecnológica con foco en la industria financiera, la razón es que la IA ahora necesita historia: “La llegada de la IA generativa y de los modelos predictivos avanzados hizo que el activo más valioso ya no sea la capacidad de desarrollar rápido, sino la calidad y el contexto de los datos que alimentan esos modelos”, explica Julián Colombo, CEO de N5. Julián Colombo Julián Colombo Los sistemas core, antes catalogados como “tecnología vieja”, se convirtieron en repositorios únicos: décadas de datos estructurados, categorizados, auditados y con trazabilidad normativa. En sectores regulados, donde los modelos deben ser explicables y los datos confiables, esto se traduce en una ventaja imposible de replicar. “Lo que antes frenaba, hoy impulsa. Las instituciones están descubriendo que su historia no es un peso: es el combustible perfecto para competir en esta nueva era”, remarca Colombo.