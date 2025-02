Mainframes: La importancia de un enfoque híbrido para una transición segura

En Argentina, las industrias financiera, de telecomunicaciones y de CPG (productos de consumo inmediato) siguen dependiendo de mainframes, definidas como supercomputadoras capaces de procesar millones de transacciones por segundo y sostener aplicaciones críticas para sus operaciones.

A pesar de que, en 2024, cumplieron 60 años en el mercado, y para muchos representan una tecnología obsoleta que debería ser reemplazada por soluciones en la nube, la realidad es mucho más compleja. Desde la industria estiman que la migración total a la nube es un proyecto faraónico que podría extenderse por más de 15 años, con altísimos costos y riesgos operativos que muchas empresas no están dispuestas a asumir sin una estrategia sólida.

Luis López, responsable global de Legacy Transformation en NEORIS, destaca que el mercado latinoamericano está en un punto óptimo de maduración para avanzar en estrategias de modernización, ya que muchas empresas han renovado sus mainframes. "Para citar un ejemplo, en Argentina, el 70 % de las empresas han evolucionado a la versión más moderna del mainframe (Z16); es decir, tienen todos los juguetes, pero no siempre disponen del tiempo y las capacidades para darles vida o sacarles el mayor provecho. Ahora observamos que se están mostrando más receptivos a estas estrategias de modernización ", explica.

La modernización de mainframes no es solo una cuestión de actualizar tecnología, sino también de gestión de riesgos. Migrar sistemas críticos a la nube puede exponer a las empresas a interrupciones, pérdida de datos y problemas de compatibilidad con sistemas heredados. Además, el costo de una migración total puede superar cientos de millones de dólares, dependiendo de la escala y complejidad de la infraestructura.

Sin embargo, la modernización de estas infraestructuras no está exenta de desafíos. Los ciclos de desarrollo siguen siendo manuales e ineficientes, y los programadores se enfrentan a tecnologías heredadas que pueden limitar su productividad.

El desafío del relevo generacional

Uno de los mayores retos para las empresas en el ámbito de los mainframes es el relevo generacional y la falta de programadores con experiencia en COBOL, Assembler o RPG, lenguajes que todavía son la base de estos sistemas. A medida que los expertos en estas plataformas se jubilan, resulta cada vez más difícil encontrar profesionales interesados en trabajar con tecnologías consideradas antiguas.

"Implementar estrategias de modernización no solo ayuda al equipo actual a aumentar su rendimiento, sino que también facilita la atracción de nuevos talentos. Muchos programadores jóvenes son reacios a trabajar en mainframes porque no quieren lidiar con interfaces antiguas de pantalla negra y letras verdes. Modernizar estas plataformas no solo mejora la eficiencia, sino que también hace que sean más atractivas para las nuevas generaciones de desarrolladores”, explica López.

Para el experto, el debate sobre el futuro de los mainframes no se trata de una dicotomía entre mantenerlos o apagarlos, sino de encontrar estrategias de modernización que permitan aprovechar su estabilidad y seguridad mientras se optimizan sus capacidades.

En un contexto donde la transformación digital avanza rápidamente, las empresas que logren integrar sus mainframes con tecnologías modernas sin necesidad de migraciones arriesgadas podrán obtener una ventaja competitiva clave. La pregunta ya no es si los mainframes desaparecerán, sino cómo evolucionarán para seguir siendo un pilar de la infraestructura tecnológica empresarial en América Latina y el mundo.