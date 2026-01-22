Conectividad, IA y seguridad serán la base del desarrollo digital

Este año, las empresas en América Latina están transitando hacia una nueva etapa de digitalización, caracterizada por la convergencia entre inteligencia artificial (IA), ciberseguridad avanzada, computación en la nube y conectividad global. De acuerdo con el proveedor de infraestructura digital Liberty Networks, estas tendencias, junto con la sostenibilidad, definirán el rumbo de la competitividad empresarial durante los próximos años.

1. La conectividad avanzada será infraestructura crítica Sin una base sólida de conectividad, no hay transformación digital. La infraestructura de cables submarinos de fibra óptica continúa siendo la columna vertebral de internet, transportando más del 95 % del tráfico global. Un proyecto, en ese sentido, es el sistema MANTA, una nueva autopista digital panregional, cuyo desarrollo avanza de forma sostenida, integrando puntos clave en México, Panamá y Colombia para fortalecer la resiliencia y reducir la latencia en la región. Este proyecto es un ejemplo del tipo de inversiones estratégicas que están redefiniendo la conectividad de América Latina, señalan desde Liberty Networks, junto con nuevos desarrollos de infraestructura, como el primer cable submarino de El Salvador, que brindará al país una conexión directa con los principales centros de datos. También se están modernizando sistemas existentes, como en el proyecto MAYA-1.2, que recuperará redes existentes de manera sostenible. Este sistema duplicará la capacidad hacia países como Honduras e Islas Caimán para garantizar la disponibilidad de servicios críticos durante al menos una década más. Con nuevas rutas y la actualización de infraestructuras históricas, la región fortalecerá su ecosistema de conectividad para que sea robusto, flexible y esté preparado para sostener la próxima ola de digitalización.

2. La inteligencia artificial se integrará en la toma de decisiones La inteligencia artificial se consolidará como la herramienta más transformadora del entorno empresarial. En 2026, su uso se expandirá más allá de los procesos operativos hacia la predicción de escenarios, la optimización de recursos y la generación automática de contenido y de decisiones. Modelos más eficientes y accesibles impulsarán la adopción de IA generativa, de agentes autónomos y de sistemas híbridos que combinen el análisis humano con algoritmos de aprendizaje profundo. Según el informe “The State of AI: 2025” de McKinsey & Company, el 88 % de las empresas a nivel mundial ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función de negocio, lo que evidencia una adopción generalizada de esta tecnología en el entorno corporativo. La investigación destaca que el crecimiento de la IA no se limita a los sectores tecnológicos; también se expande a finanzas, manufactura, salud, retail y telecomunicaciones.

3. La ciberseguridad crecerá con enfoque humano La seguridad digital también está evolucionando de la protección tecnológica a la resiliencia integral. El 2025 cerró con un incremento sostenido en el número y la complejidad de los ciberataques, impulsados por la automatización, el uso de inteligencia artificial maliciosa y el aumento de incidentes dirigidos a la nube y a infraestructuras críticas. El “Informe Global de Panorama de Amenazas 2025” de FortiGuard Labs revela que los incidentes de robo de credenciales aumentaron un 42 % interanual, con más de 97 mil millones de intentos de explotación detectados a nivel mundial. Por su parte, el “IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index” indica que el phishing sigue siendo uno de los principales vectores de ataque, pues representa cerca del 33 % de los incidentes de seguridad en entornos de nube. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de rediseñar la ciberseguridad desde la perspectiva humana e integrarla en todos los niveles del negocio. Las organizaciones que promuevan la capacitación continua, la automatización de la detección temprana y la protección de las credenciales estarán mejor preparadas para responder a amenazas cada vez más sofisticadas.

4. La nube se consolida como plataforma universal El cómputo en la nube se ha consolidado como el sistema digital de las empresas modernas, pues les permite operar, innovar y escalar con mayor agilidad. Según “The Investment Opportunity in Cloud Ecosystems” de McKinsey & Company (2025), más del 95 % de las organizaciones en el mundo ya cuentan con presencia en la nube, mientras que la proporción de cargas de trabajo ejecutadas en esos entornos creció de cerca de un tercio en 2018, a más de la mitad en 2025. Desde Liberty Networks comentan que, en América Latina, esta tendencia sigue la misma dirección, impulsada por la digitalización acelerada, la necesidad de transformación empresarial y el crecimiento tanto de los servicios basados en inteligencia artificial como de la computación perimetral. Las organizaciones avanzan hacia modelos híbridos que combinan seguridad, control y flexibilidad, aprovechando la nube como pilar estratégico para la competitividad y la eficiencia.