¿La tormenta perfecta? CISO agotados enfrentan riesgos crecientes por IA

La ansiedad entre los CISO está creciendo. Además del continuo aumento de ciberataques, y la creciente disposición a pagar rescates cuando ocurren incidentes, el rápido ascenso de la IA generativa (IAGen) los está obligando a tratar de equilibrar innovación con riesgo, pese a la creciente preocupación por la exposición y el uso indebido de datos.

Eso refleja el quinto informe anual “Voice of the CISO” de la empresa de ciberseguridad Proofpoint, que muestra cómo, a medida que las amenazas cibernéticas se vuelven más frecuentes y complejas, los CISO muestran mayor inquietud sobre la capacidad de sus organizaciones para resistir un ataque material. Por ejemplo, ocho de cada diez CISO en México consideran probable experimentar un ciberataque material en los próximos 12 meses, y más de la mitad (57 %) admite no estar preparada para responder. Debido a esta presión, 84 % de los CISO en México dicen que considerarían pagar un rescate para restaurar sistemas o prevenir filtraciones de datos, la tasa más alta a nivel global.

“Los hallazgos de este año revelan una creciente desconexión entre la confianza y la capacidad de los CISO”, dijo Patrick Joyce, Global Resident CISO en Proofpoint. “Aunque muchos líderes de seguridad expresan optimismo sobre la postura cibernética de sus organizaciones, la realidad cuenta otra historia: el aumento en la pérdida de datos, las brechas de preparación y el persistente riesgo humano siguen socavando la resiliencia”, señaló.

Luis Isselin Luis Isselin

El reporte muestra que 42 % de los CISO en México sufrió pérdidas materiales de datos en el último año –pese a que la mayoría expresa confianza en su cultura de ciberseguridad– debido, principalmente, a ataques de compromiso externo y de terceros. Casi todos (98 %) los directores de ciberseguridad atribuyen al menos parte de la pérdida de datos a empleados que abandonan la organización, lo que confirma que el comportamiento humano sigue siendo una vulnerabilidad crítica.

De hecho, 88 % de los CISO en México señalan a las personas como su mayor riesgo, a pesar de que 82 % cree que sus empleados entienden las mejores prácticas en ciberseguridad. Esta desconexión revela una brecha crítica: la conciencia por sí sola no es suficiente. Un 14 % de las organizaciones carecen de recursos dedicados a riesgos internos que ayuden a cerrar la brecha entre conocimiento y comportamiento.