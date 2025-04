En la era de la IA, el panorama de la privacidad se vuelve cada vez más complejo

Aunque la privacidad de los datos sigue siendo crítica para establecer valor comercial y confianza, hoy existe un panorama complejo debido a que la demanda de almacenamiento de datos local se intersecta con la dependencia de la experiencia de los proveedores globales. Así lo deja ver el más reciente estudio sobre privacidad de datos de Cisco, realizado en 12 países, incluido México, con información de 2.600 profesionales de privacidad y seguridad.

"La privacidad y la gobernanza adecuada de datos son fundamentales para la IA responsable", dijo Dev Stahlkopf, director Legal de Cisco. "Para las organizaciones que trabajan hacia la preparación para la IA, las inversiones en privacidad establecen una base esencial, ayudando a acelerar la gobernanza efectiva de la IA", indicó.

Privacidad, piedra angular de la IAGen responsable

Aunque la familiaridad con la IA ha aumentado –el 63 % (56 % para México) de los encuestados ahora está muy familiarizado con la IA generativa (IAGen)–, las preocupaciones permanecen estables año tras año. Muchas organizaciones ya informan ganancias comerciales significativas de IAGen, pero la privacidad de los datos sigue siendo un riesgo importante. En particular, el 64 % (66 % para México) de los encuestados se preocupa por compartir inadvertidamente información sensible públicamente o con competidores, aunque casi la mitad admite haber ingresado datos personales de empleados o no públicos en herramientas de IAGen.

A su vez, hay un enfoque creciente en invertir en procesos de gobernanza de IA entre los encuestados, donde un abrumador 99 % (97 % para México) de los encuestados anticipa reasignar recursos de presupuestos de privacidad a iniciativas de IA en el futuro. El “Índice de Preparación para la IA de Cisco 2024” enfatiza esta tendencia, revelando que se anticipa que las asignaciones de presupuesto de TI casi se duplicarán el próximo año a medida que las empresas trabajan para implementar tecnología de IA de manera segura.

Finalmente, Cisco señaló que su estudio anual sobre privacidad de datos destaca la necesidad de que las organizaciones equilibren el almacenamiento local de datos, la experiencia global y la privacidad en un mundo impulsado por la IA. Igualmente, enfatiza la necesidad de ver la gobernanza de datos como una inversión estratégica esencial para alinear las estrategias de IA con la privacidad, asegurando el crecimiento sostenible y la confianza del consumidor.