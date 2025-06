Los usuarios finales pueden codificar con IA, pero el departamento de TI debe ser cauteloso

Aunque la mayor parte de mi vibe coding –un término que no me encanta– ha girado en torno a mis pasatiempos, una buena parte es para respaldar proyectos relacionados con el trabajo.

De hecho, mi colega Tyler Shields escribió sobre su experiencia con el vibe coding (programación según la “vibra”) y cómo la utilizó para crear una herramienta que le facilita el trabajo diario. Aunque en aquel momento no conocía el término, describe mucho de lo que he estado haciendo desde que la IA generativa (IAGen) se popularizó.

Escribí un poco sobre esto en los primeros días de IAGen, y nuevamente cuando cambié de Mac a Windows durante unos meses, pero he adquirido mucha más experiencia desde entonces.

No necesita una herramienta de programación asistida por IA para escribir código. Copilot y los chatbots de IA también pueden hacerlo y sugerirlo incluso sin que el usuario lo busque. A menudo, ofrecerá una respuesta simple como: "No puedes hacerlo así de rápido, pero puedo escribir algo para ti y mostrarte cómo ejecutarlo".

Estos me llaman la atención porque investigaciones recientes muestran que, al menos el 92 % de las organizaciones han implementado o planean implementar chatbots de IA y Microsoft Copilot; herramientas de generación de código asistidas por IA; software integrado con IA, como Office 365 o Canva; o plataformas de atención al cliente optimizadas con IA. Con estas altas cifras de adopción, creo que estamos al principio de este debate, no al final.

La vibe coding puede ser realizada literalmente por cualquiera

Si analizamos con detenimiento qué es vibe coding –además de ser un término que ya estoy aprendiendo a odiar– es mucho más que programación asistida por IA. Cualquiera puede conceptualizar algo y producir una prueba de concepto en cuestión de minutos. Tomemos, por ejemplo, mi experiencia con Teddy Ruxpin.

El cuento de Teddy Ruxpin

Teddy Ruxpin es un oso robot que leía libros usando una cinta de casete que se insertaba en su lomo. Uno de los canales estéreo contenía el audio que escuchaba, y el otro contenía comandos digitales modulados en una señal de audio analógica que indicaba cómo moverse a los motores en el oso.

Quería que Teddy respondiera a mi propia voz, así que pasé semanas y semanas aprendiendo los entresijos, no solo de la modulación por posición de pulso –la estructura de comandos digitales–, sino también de cómo escribir ese código en Python. Ahora se llama T-Rux y está en GitHub.

Lo primero que le pregunté a ChatGPT fue: "¿Cómo puedo usar Python para controlar un Teddy Ruxpin con mi propia voz?". En 15 segundos obtuve la respuesta, que era terriblemente parecida a lo que me llevó semanas diseñar.

Desde entonces he utilizado IA para ayudar; es decir, la IA realizó el 99,99 % de la codificación en una serie de proyectos, como los siguientes:

Una radio FM con cambio de horario llamada RadioSHIFT.

"Aplicaciones" AutoHotKey para replicar el comportamiento de la aplicación Alfred de Mac en Windows.

Plugins de Obsidian para hacer mi experiencia similar a Evernote y agregar funcionalidades que siempre quise tener, pero que no existen.

Un número incontable de scripts para realizar tareas individuales, como agregar un marco que incluye el nombre de archivo de un video al comienzo de una carpeta de videos de VHS importados, o convertir encabezados de documentos de Word en diapositivas de PowerPoint para visualizar mejor los contenidos.

De hecho, los complementos de Obsidian fueron el catalizador de este artículo de opinión.

No me propuse crear un plugin; simplemente le pregunté a Claude si conocía algún plugin con la funcionalidad que buscaba. Sugirió algunas cosas, y cuando le dije que no servirían, respondió que podía crear un plugin. Momentos después, tenía mi primer plugin de Obsidian. No era perfecto, y me tomó varios intentos lograrlo, pero en pocas horas tuve algo perfecto. Bueno, casi perfecto, lo que me lleva al siguiente punto.