La tecnología verde sí es un buen negocio

Actualmente, las mayores organizaciones en el mundo trabajan intensamente en la transformación hacia la inteligencia artificial AX (Agent Experience), que prioriza diseños y modelos centrados en agentes de IA. Eso genera consensos en los mercados sobre si es la dirección correcta de las apuestas e inversiones. Este enfoque productivo, como sabemos, aumenta el uso de recursos naturales, ejerciendo una creciente presión sobre el medioambiente.

Es aquí cuando entra en escena la denominada “transformación ecológica” (Green Transformation o GX), como respuesta a la presión medioambiental ejercida debido a las exponenciales capacidades tecnológicas necesarias para almacenar y procesar datos digitales para que funcione la IA. Pero, a diferencia de los modelos productivos, en la sostenibilidad existen divisiones importantes sobre el abordaje, especialmente al analizarla desde la perspectiva de grandes bloques económicos globales.

Mientras que, en el caso de la Unión Europea (UE), no existe otra alternativa más que la de adoptar tecnologías verdes, debido a estrictas regulaciones para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, las empresas de EE. UU. consideran que aquellas representan un gasto general, más que una fortaleza para los negocios, y que más regulación equivale a menos innovación y competitividad.

Pero la transformación ecológica es más que solo un concepto. Se refiere al proceso de cambio radical y sistémico en los modelos de producción y consumo para alinear la actividad humana con la sostenibilidad ambiental, priorizando la economía circular y la reducción de la huella ecológica, en contraposición a un enfoque de mera transición, adaptación o ajuste. GX busca soluciones innovadoras para la crisis climática y de recursos, abarcando la gestión de residuos, la eficiencia energética, la regeneración de suelos y el uso de energías renovables.

Costos frente a beneficios Lo que muchas grandes organizaciones aún no visualizan en su totalidad es que escalar y operar inversiones en la infraestructura tecnológica necesaria para la IA a grandes niveles, no solo es un problema para el planeta, sino que constituye un desafío económico. Y las tecnologías verdes, orientadas hacia la sostenibilidad, son una poderosa estrategia para resolver esos retos. Es necesario construir una visión holística de las tecnologías verdes, que involucre una amplia gama de costos y beneficios que no siempre son evidentes de inmediato. Analicemos ambos lados de la ecuación costo/beneficio de la sostenibilidad. Los costos Las tecnologías verdes incluyen diversos costos, algunas veces “ocultos”, tales como: Inversiones iniciales para hacer la transición hacia un modelo de negocios de bajo consumo.

Modernización de datos y sistemas para mejorar la infraestructura y los procesos.

Cumplimiento regulatorio que requiere planificación inicial y gestión permanente.

Interrupciones en la cadena de suministros: el cambio a materiales, prácticas y proveedores sustentables puede interrumpir las cadenas de suministro existentes, lo que implicaría desafíos operativos y mayores costos.

Capacidades, es decir, es crítico garantizar que se cuenta con el talento adecuado para ejecutar una estrategia de tecnologías verdes.

Incertidumbre respecto de la innovación. Existe riesgo en todo lo nuevo, incluida la inversión en tecnología verdes.

Diferencias entre sectores: algunas industrias pueden tener más dificultades que otras para modernizarse.

Variaciones geográficas: políticas públicas, posturas políticas e impactos geopolíticos, como las restricciones comerciales, que varían según la región, pero que las compañías globales deben gestionar. Los beneficios La mayoría de las empresas comprenden los costos. Sin embargo, tal vez no sepan que la implementación de tecnologías verdes y prácticas sostenibles puede impulsar el ahorro de costos, el crecimiento de los ingresos y brindar a las organizaciones otros beneficios importantes que las pueden fortalecer, lo que resulta en un retorno sobre la inversión. Los beneficios de las tecnologías verdes tienden a clasificarse en las siguientes categorías: Ahorro de costos El hardware y el software ecológico pueden impulsar la eficiencia del negocio reduciendo los requerimientos de calefacción y enfriamiento, limitando los desechos y empaques, y reduciendo los costos energéticos. Un sistema de almacenamiento de datos ecológico podría hacer que las operaciones en tiempo real pasen a modo sostenible. Los algoritmos ecológicos podrían identificar el código que consume de manera innecesaria recursos excesivos, y aplicar compresión para optimizar el consumo de energía de dicho código. Reducir el consumo de energía y de los costos de los entornos de TI empresariales se ha vuelto aún más importante en medio de la inflación, la escasez de recursos y el auge de la inteligencia artificial, que es extremadamente demandante en términos de energía. Descubrimos que, reduciendo el consumo energético, una empresa, en promedio, puede ver una reducción de: 20 % en los costos de mantenimiento;

30 % en el uso de recursos;

40 % en facturas de energía. Potencial de crecimiento de ingresos Además de mejorar la eficiencia y ahorrar costos, poner en marcha una transición ecológica puede, efectivamente, hacer que el negocio sea más competitivo y rentable. Las empresas que han adoptado y emprendido la transformación ecológica han descubierto que esto abre nuevos mercados, admite nuevos modelos de negocio y permite escalar de manera accesible y eficiente.