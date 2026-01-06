Telcos priorizarán automatizar las redes con IA

La automatización de las redes con IA será una de las prioridades de las empresas de telecomunicaciones en 2026, revelaron datos de una encuesta realizada por Liberty Communications por encargo de Motive durante la conferencia Network X 2025 en París, el pasado 15 de octubre de 2025.

Más de un tercio (37 %) de los 102 asistentes consultados dijeron priorizar la automatización de redes basada en IA para los próximos 12 meses con la expectativa de que la inteligencia artificial impulse mejores niveles de servicio al cliente. Precisamente, más de un tercio (38 %) de los encuestados de Network X identificaron la atención al cliente y el diagnóstico basados en IA como los principales impulsadores de oportunidades para que los proveedores aceleren su transformación digital.

Estos hallazgos coinciden con el cambio más amplio en el sector observado en un análisis reciente de Omdia y el Broadband Forum. En su informe "El Futuro del Hogar Conectado 2025" la consultora destacó el crecimiento en la adopción de IA en los entornos de red y banda ancha domésticos, impulsado por sus capacidades de mantenimiento predictivo, que permiten resolver problemas más rápida y proactivamente. Además, el 97 % de los proveedores de servicios encuestados subrayaron la importancia de la IA para analizar los patrones de uso de los clientes y mejorar la prestación del servicio en general.

“Los operadores recurren cada vez más a la IA para el diagnóstico en tiempo real, la gestión de la experiencia del cliente y el mantenimiento predictivo. Estos son pasos clave para lograr operaciones de red más proactivas y autónomas”, comentó Colin Grealish, director de Producto de Motive.

“La motivación para utilizar la IA va mucho más allá de las mejoras de eficiencia. Las empresas de telecomunicaciones quieren comprender cómo los clientes usan y experimentan sus redes en tiempo real, y actuar en función de esa información de forma proactiva. Ahí es donde la automatización crea una verdadera ventaja competitiva”, señaló.

Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones todavía enfrentan desafíos para demostrar un ROI medible de sus inversiones en IA. Solo el 22 % de los asistentes a Network X afirmaron poder hacerlo actualmente. Liberty Networks refirió que, de acuerdo con datos del TM Forum, 62 % de los CSP afirmaron haber logrado un progreso limitado o nulo en la medición del ROI de las inversiones en IA durante 2025.

“Demostrar el ROI de la inversión en IA no es un desafío exclusivo de la industria de las telecomunicaciones y, si bien este estudio destaca que aún queda camino por recorrer, estamos viendo resultados muy positivos de los CSP que se han asociado con nosotros para introducir la automatización basada en IA para el diagnóstico de redes, la atención al cliente y la orquestación de servicios”, dijo Grealish.