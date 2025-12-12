Ataques dirigidos y confianza cero, la agenda urgente de seguridad para 2026

Durante 2025, la ciberseguridad en Latinoamérica atravesó una transformación profunda: los ataques dejaron de ser masivos y aleatorios para convertirse en campañas altamente dirigidas, automatizadas y alimentadas por inteligencia artificial. El año estuvo marcado por un aumento notable en el uso fraudulento de marcas, el avance de técnicas sofisticadas de suplantación y una presión creciente hacia la adopción de modelos modernos de acceso seguro.

Según el informe de tendencias de la firma AppGate, a medida que la frontera entre el fraude financiero, la ingeniería social y el phishing prácticamente desaparece, la región entra en un punto de inflexión. Las organizaciones, advierten los expertos, ya no pueden postergar la evolución de sus arquitecturas de seguridad.

David López Agudelo, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de AppGate, resume la tendencia con claridad: “Hoy ya no se trata de ataques indiscriminados que buscan pescar víctimas al azar. Las organizaciones criminales están utilizando automatización e inteligencia artificial para imitar marcas legítimas, generar campañas de phishing más creíbles y explotar la información filtrada en esquemas de fraude posteriores”. Este giro explica por qué el uso no autorizado de marca creció un 79 % entre fines de 2024 y la primera mitad de 2025, consolidándose como la táctica dominante en sectores como banca, telecomunicaciones y retail.

El impacto fue amplio, según describe el informe. En paralelo, la revelación de información sensible aumentó 48 % y los casos de spoofing en correos y mensajes crecieron un 21 %. Estos ataques no operan de manera aislada, sino que conforman un ciclo donde la suplantación, la filtración y el fraude se retroalimentan, dando lugar a incidentes más difíciles de rastrear y contener.

“El phishing sigue siendo una de las amenazas más persistentes, impulsado por el uso de IA que facilita tanto la creación de campañas como su distribución”, añade López Agudelo, quien advierte que el ecosistema de estafas en buscadores, redes y mensajes móviles está más activo que nunca.

Al mismo tiempo, en 2025, comenzaron a proliferar sitios falsos diseñados no para robar contraseñas de inmediato, sino para recolectar datos personales básicos –teléfonos móviles, números de documento, información de contacto– que luego alimentan ataques de suplantación mucho más difíciles de detectar. Son prácticas incipientes, pero en ascenso, que muestran la madurez del delito digital en la región.

En este contexto, este también fue el año en que se consolidó la urgencia de migrar hacia arquitecturas de acceso más modernas. Las empresas latinoamericanas, obligadas a sostener entornos híbridos y sistemas heredados, enfrentaron crecientes dificultades para proteger conexiones remotas, administrar permisos y controlar accesos críticos. Este escenario impulsó el avance de Zero Trust Network Access (ZTNA), que dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una necesidad operativa: “Zero trust se convirtió en una necesidad inmediata”, sostiene López Agudelo y agrega: “Integrarlo en infraestructura heredada sigue siendo complejo, pero las soluciones tradicionales de acceso no están respondiendo al nivel de amenaza actual”.