La arquitectura edge-to-satellite redefine el agro y la logística en Brasil

El agronegocio representa alrededor de una cuarta parte del PIB brasileño. Sin embargo, una porción enorme de esa producción ocurre en regiones donde la señal de celular simplemente no llega.

No es una figura retórica, ConectarAGRO lo midió: el Indicador de Conectividad Rural, elaborado en colaboración con Anatel, mostró que la cobertura 4G o 5G en áreas agrícolas cerró el 2025 en 33,9 %, subiendo 15,2 % desde el año anterior. Dos tercios del campo todavía quedan fuera.

Para la logística, el problema tiene nombre específico: "punto ciego" operacional. Es el tramo de carretera, la bodega en el interior o la parcela de 10 mil hectáreas donde el rastreo se detiene, la telemetría falla y las decisiones en tiempo real se convierten en una apuesta. La arquitectura edge-to-satellite surgió como la respuesta técnica a ese cuello de botella, y el mercado brasileño ya tiene casos concretos en marcha.

¿Qué es edge-to-satellite? Edge computing, o computación de borde, es el procesamiento que ocurre donde nacen los datos: en el sensor, en la máquina, en el vehículo. Nada necesita viajar hasta un centro de datos central para ser analizado. Los satélites LEO (Low Earth Orbit), por su parte, son satélites en órbita baja que cubren cualquier punto del planeta, sin antena fija, sin fibra, sin torre, con una señal que llega desde el espacio. La arquitectura del borde al satélite combina ambos. El dispositivo procesa localmente lo que puede resolverse en el borde, y lo que requiere análisis centralizado va a la nube vía satélite. El resultado es una operación continua, independientemente de la existencia de señal celular o fibra. Vale recordar que esta arquitectura no sustituye al 4G/5G donde existe, sino que lo complementa, formando una red híbrida resiliente.

El hueco que paga la logística Para tener una idea, la cobertura celular total alcanza apenas el 18 % del suelo brasileño, dijo Kevin Cohen, director comercial de la iniciativa D2D de Viasat, en el Congreso Latinoamericano de Satélites, realizado en octubre de 2025, según reportó Teletime. El resto del territorio opera desconectado, y es justamente en ese espacio donde viven las operaciones más críticas del agronegocio y la logística nacional brasileña. El problema no es solo del mapa. Es de datos. Hoy, maquinaria agrícola, camiones y sensores de campo dependen de la internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) para funcionar de forma integrada. En la práctica, cada equipo envía y recibe información en tiempo real: ubicación, rendimiento, alertas de falla, sincronización con otros dispositivos. Cuando la señal se cae, ese intercambio se detiene; la máquina sigue funcionando, pero a ciegas. Sin coordinación, sin historial, sin seguimiento. En el caso del transporte, el costo se nota rápidamente. Las flotas desaparecen del radar durante horas, las alertas de desvío llegan tarde y las pólizas de seguro se encarecen debido a la imposibilidad de realizar un seguimiento continuo. En la agroindustria, la lógica es la misma, solo que multiplicada por la escala. Una cosechadora moderna genera gigabytes de datos por hora sobre el índice de productividad por hectárea, el consumo de combustible, la sincronización con el mapa del suelo, las alertas de mantenimiento predictivo, etc. Sin conectividad, nada de esto llega a ninguna parte. La máquina cosecha, pero el gestor no ve nada.

La infraestructura híbrida en formación Hay una gran demanda de IoT vía satélite en Brasil, y el mercado está respondiendo. Según un informe de Omdia de julio de 2025, el satélite se posiciona como un componente híbrido esencial en las redes IoT corporativas, ya no como una solución de último recurso. Las proyecciones indican 29,9 millones de conexiones vía satélite para 2030, con un crecimiento concentrado en infraestructura crítica, agroindustria y logística. El déficit es más amplio de lo que sugieren los números del campo. "Solo el 40 % de la infraestructura de servicios públicos en Brasil tiene cobertura de conectividad", señaló Leonardo Finizola, director senior de productos para IoT de Qualcomm en América Latina, en el mismo congreso sobre satélites, según reportó Abrasat. Sectores enteros de la infraestructura brasileña, como energía, saneamiento y transporte, operan con vacíos de cobertura que las redes terrestres no podrán cubrir a corto plazo.

Máquinas que ya salen conectadas de fábrica El caso más concreto de edge-to-satellite en el agronegocio brasileño está ocurriendo en la línea de producción. Stara, fabricante gaúcha y pionera en agricultura de precisión en Brasil, anunció alianza con Starlink para integrar kits de conectividad satelital directamente en sus máquinas autopropulsadas a partir del primer semestre de 2026. Será la primera fabricante de maquinaria agrícola de América del Sur en ofrecer esa integración de fábrica. En la práctica, servicios ya embebidos en las máquinas –telemetría, monitoreo remoto de flotilla, el sistema Syncro de sincronización entre equipos y Conecta– funcionarán en cualquier parcela, independientemente de si hay torre celular en los alrededores. También está el caso de Viasat. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, la empresa realizó cuatro meses de pruebas en el corredor Blumenau-Curitiba: vehículos cambiando de red celular a satelital de forma automática, sin interrupción, en una tecnología llamada D2D (conexión directa entre dispositivo y satélite, sin terminal especializado). Fue la primera demostración de este tipo en el sector automotriz de Sudamérica, eliminando puntos ciegos en el camino.

Regulación y competencia aceleran el movimiento En enero de 2026, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil anunció que más de 1.300 localidades rurales recibirán cobertura 4G durante este año, como parte de las obligaciones de radiofrecuencia de las operadoras. Las redes terrestres tienen plazo de implementación, y el satélite ya está operando. En febrero de este año, la Anatel autorizó a SpaceSail, constelación china con hasta 324 satélites en la fase inicial, para operar en Brasil, con inicio comercial previsto para el cuarto trimestre de este año. Más actores LEO significan mayor competencia, precios más bajos y más opciones para quienes necesitan conectividad fuera de las áreas cubiertas por fibra y 4G. Para el CIO que necesita garantizar SLA (Service Level Agreement) en toda la cadena, ese movimiento es de gran relevancia.