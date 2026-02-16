Las eSIM están redefiniendo la conectividad móvil en México

En un mercado de rápida digitalización como México, se está gestando una revolución silenciosa que promete desmantelar frustraciones históricas en la forma cómo nos conectamos. Durante años, los usuarios de servicios móviles han lidiado con una paradoja sutil, pero persistente: mientras nuestras vidas se vuelven cada vez más digitales, la infraestructura que sustenta nuestra conectividad sigue anclada a esquemas obsoletos y analógicos.

Consumidores sofisticados, familiarizados con el lenguaje de las aplicaciones y las experiencias digitales fluidas, se ven obligados a navegar contratos poco claros, planes rígidos y la incomodidad de las tarjetas SIM físicas, que hoy se sienten como reliquias de otra época. En cambio, buscan una conectividad flexible, fácil de gestionar y alineada con sus necesidades reales.

La respuesta a esta necesidad es la SIM integrada (eSIM) que, desde una perspectiva técnica, sustituye la tarjeta SIM física tradicional por una solución programable basada en software, e integrada directamente en el dispositivo. Pero su impacto va mucho más allá del hardware. Las eSIM transforman la forma en que los servicios móviles se distribuyen, activan y administran, y habilitan una experiencia completamente digital para dar el alta a un usuario, que puede completarse en cuestión de minutos sin componentes físicos ni fricciones logísticas.

Para los usuarios, esto se traduce en activaciones más rápidas, mayor facilidad para cambiar de proveedor, la posibilidad de gestionar múltiples líneas en un solo dispositivo y adaptar su conectividad en tiempo real. Para la industria, representa un cambio hacia modelos operativos más ágiles, escalables y centrados en el cliente. En un mercado tan dinámico como el mexicano, esa flexibilidad se está convirtiendo en un requisito.

Esta agilidad inherente es un pilar de un enfoque centrado en las personas, donde las ofertas transparentes y las interfaces digitales intuitivas sustituyen la letra pequeña confusa y las complejidades ocultas que, durante años, han caracterizado al sector.

En última instancia, el futuro de la conectividad móvil en México estará definido por soluciones simples, flexibles y construidas alrededor de las personas, no de los procesos. Las eSIM son un paso clave en esa dirección al habilitar un ecosistema móvil más ágil, transparente y orientado al usuario, que refleja las realidades de una sociedad verdaderamente digital.

José Santiago Gómez Monte es country manager de Beyond ONE en México, grupo propietario de la marca Virgin Mobile. Previo a su llegada a Beyond ONE en 2024, su trayectoria incluye posiciones de alta responsabilidad en fintech, telecomunicaciones, consumo masivo y consultoría estratégica, en compañías como Edenred México, Telefónica México, AnheuserBusch InBev (Grupo Modelo) y McKinsey & Company. Desde 2024 es profesor de asignatura en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, donde imparte la materia Diseño Organizacional y Modelos de Negocio.