Registro obligatorio de celulares en México reabre debate sobre datos personales

A partir del 9 de enero de 2026, México pondrá fin a un viejo hábito de su mercado móvil: la compra y activación de tarjetas SIM sin identificación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó recientemente los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, que obligarán a que todas las líneas –incluidas las de prepago– estén vinculadas a una persona física o moral mediante credencial oficial y CURP, o al RFC en el caso de empresas.

Con esta decisión, el país clausura décadas de anonimato en la telefonía celular, una condición que facilitó la circulación de millones de líneas “desechables” sin trazabilidad alguna.

Un intento por frenar extorsiones que pone a los operadores bajo la lupa El gobierno asegura que la medida busca dificultar la operación de delitos como la extorsión telefónica, los secuestros virtuales y diversas modalidades de fraude que dependen del uso de números imposibles de rastrear. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sostiene que los operadores (Telcel, AT&T, Movistar y otros) resguardarán la información bajo los mismos estándares aplicados hoy al servicio pospago, en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Pero ese compromiso llega en un contexto que erosiona la credibilidad del sector. En 2025, tanto Telmex como AT&T sufrieron filtraciones masivas que expusieron datos personales de millones de usuarios, desde CURP y domicilios, hasta información financiera. Una nueva brecha, advierten especialistas, podría traducirse en el robo de identidad, fraudes financieros y extorsiones dirigidas; precisamente los riesgos que esta regulación pretende combatir.

El fin de las SIM anónimas y la sombra del PANAUT Hasta ahora, México figuraba entre los pocos países donde aún era posible activar una línea móvil sin acreditarse. Esa excepción se extingue. Las líneas vigentes deberán registrarse en un periodo de regularización que, de acuerdo con versiones extraoficiales, concluiría en junio de 2026. Las líneas que no cumplan serán suspendidas y, eventualmente, canceladas. El precedente inmediato es el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), creado en 2021 y anulado en 2022 por la Suprema Corte debido a su carácter invasivo: exigía datos biométricos y concentraba toda la información en una base central gubernamental. Los nuevos lineamientos buscan evitar esa ruta. No contemplan biométricos ni un padrón estatal; los datos permanecerán en manos de los operadores privados.

Riesgos que la norma deja abiertos Pese a la obligatoriedad del registro, especialistas y organizaciones civiles advierten que su impacto en la delincuencia será, en el mejor de los casos, limitado. La mayoría de las extorsiones y estafas se han desplazado a servicios de voz sobre internet (VoIP) y a aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Skype, que no dependen de una tarjeta SIM mexicana ni están sujetas a este marco regulatorio. Los criminales, además, continuarán recurriendo al spoofing, cuentas efímeras, VPN y numeración internacional que simula llamadas locales sin dejar rastro verificable. Otro flanco vulnerable es la suplantación de identidad. Aunque los operadores deberán validar documentos frente a bases oficiales, la disponibilidad de credenciales falsas y el mercado negro de datos personales facilita que terceros registren líneas a nombre de víctimas inocentes. Cuando estas finalmente detectan la usurpación, al intentar contratar un servicio o al recibir notificaciones inusuales, el caso llega a fiscalías y unidades cibernéticas que deben solicitar videos de tiendas, registros de activación y rastreos de IMEI. El proceso suele ser lento y, con frecuencia, inconcluso.