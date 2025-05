La nube a hiperescala no tiene por qué ser tan costosa: Vultr

Autodefinida como “el hiperescalador alternativo”, Vultr es una empresa privada de nube que ofrece soluciones de infraestructura como servicio, las cuales incluyen clusters de GPU de NVIDIA para cargas de IA, a las empresas de América Latina.

La plataforma, lanzada en 2014, opera a la misma escala global que los tres grandes hiperescaladores –Amazon Web Services, Google Cloud Platform y Microsoft Azure–, con 32 regiones operativas en todo el mundo, y centros de datos en colocación ubicados en São Paulo, Santiago y Ciudad de México, aunque esperan añadir pronto dos más en Bogotá y Panamá.

“Vultr ofrece infraestructura central como servicio. Eso incluye todo su cómputo principal en la nube, las máquinas virtuales que los desarrolladores usan para crear, desarrollar e implementar aplicaciones nativas de la nube, e incluye todas sus GPU en la nube. Somos el único proveedor que ofrece GPU NVIDIA y procesadores AMD de primera línea en todas nuestras regiones operativas globales. Eso incluye nuestro recientemente anunciado soporte Blackwell para NVIDIA con la disponibilidad de nuestras DGX B200, y la última línea Instinct de AMD, la MI325X”, detalló Kevin Cochrane, director de Márketing de Vultr.

El ejecutivo comentó que la empresa cree en democratizar el acceso a una computación en la nube de clase mundial desde cualquier ubicación, por lo que apuesta por una relación precio-rendimiento en su portafolio distinta a la de los grandes proveedores de nube del mercado. “En comparación con los hiperescaladores tradicionales, tenemos el mismo rendimiento, el mismo alcance, la misma seguridad y el mismo cumplimiento normativo, pero somos entre un 50 % y un 90 % más económicos”, resaltó.

“Queremos abrir oficinas en São Paulo y Ciudad de México”, comentó Cochrane, porque “es muy importante estar físicamente presente. No puedes conocer realmente el mercado a menos que estés de hecho en él. Además, esperamos abrir un centro de datos en Latinoamérica, pero no puedo darte tiempos ni disponibilidad. Ya hemos identificado dónde necesitamos ubicar nuevos centros de datos y, una vez que superemos la inversión de CAPEX que hicimos en GPU, comenzaremos a liberar recursos para construir nuevos centros de datos”, declaró.

Todo esto llevará al surgimiento, dijo, de un nuevo concepto llamado “ingeniería nativa de IA”, orientada hacia las aplicaciones nativas de IA y, particularmente, la IA agéntica. “Esto es lo que hemos estado construyendo –e intentando ser pioneros–, esta nueva pila de plataforma para soportar la IA agéntica ”, comentó Cochrane. “Por eso, a veces se refieren a nosotros como una ‘Neo Cloud’ o un proveedor de GPU como servicio, pero no es así. Nosotros no solo alquilamos GPU: tenemos toda una plataforma para desarrolladores que construyen apps de IA”, especificó.

“Se trata de una reestructuración completa de la infraestructura de la nube. Desde cómo se construyen los centros de datos, los racks y la red, todo es radicalmente diferente y cambia continuamente a medida que avanzamos hacia las sucesivas generaciones, como las arquitecturas Blackwell, Reuben, etc. de NVIDIA. Eso también nos obliga a replantearnos radicalmente la arquitectura de aplicaciones”, afirmó Kevin Cochrane.

La adopción cada vez mayor de herramientas de inteligencia artificial no solo está poniendo presión en los centros de datos locales, sino también en los proveedores de infraestructura como servicio.

Soberanía de datos y nube soberana

El mayor uso de la IA trae consigo temas espinosos como el de la privacidad de los datos y su soberanía. En el caso de Vultr, Kevin Cochrane declaró que “la empresa se creó con la residencia y la soberanía de datos en mente. Cualquier bit en un contenedor en la Ciudad de México, o en cualquier servicio, Vultr no puede acceder, manipular o mover ninguno de esos datos. Están completamente aislados y bajo el control directo de sus dueños. Tenemos niveles de cumplimiento muy estrictos”.

“Somos el único proveedor que puede tomar nuestro plano de control global, clonarlo en una región, dividir los recursos, aislarlos y desvincular completamente cualquiera de nuestras regiones operativas del hub global. Eso significa que [la nube que ofrecemos] es totalmente soberana, está bajo el control total de la entidad nacional con la que se establecemos el joint venture. Se hace como joint venture porque el control jurisdiccional también debe estar dentro del propio estado-nación, por lo que se hace como una subsidiaria independiente de la cual poseemos una parte”, refirió el ejecutivo. Sin embargo, la falta de regulaciones bien establecidas sobre el tema en todos los países de América Latina sigue siendo un desafío.

Respecto al tema de la ciberseguridad y la confianza de la plataforma, el experto destacó que su postura de cumplimiento “es de primera categoría, y tenemos todas nuestras certificaciones SOC, NIST e ISO exactamente igual que una empresa de hiperescala tradicional”, y subrayó el hecho de que cuentan con una política estricta de confianza cero en toda su arquitectura.

“Tenemos más de un cuarto de millón de clientes en 185 países, así que estamos bajo ataques constantemente, y no solo por parte de estados-nación. Por eso, contamos con muchísimas automatizaciones y una política de confianza cero; cualquier agente anómalo es expulsado de nuestro sistema y luego tiene que demostrar que no son malos actores. Si [hay alguna acción extraña], lo detectamos un milisegundo después y bloqueamos ese servidor, simplemente lo apagamos, no importa quién seas”, remarcó Kevin Cochrane.